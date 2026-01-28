Mientras el norte está afectado con lluvia y nieve como parte de la tormenta invernal, el sur de California se prepara para un panorama totalmente distinto desde este viernes 30 de enero, ¿la razón? pues se acerca un calentamiento invernal con temperaturas que alcanzarán los 80° en algunas partes. Si eres residente o estarás de visita en Los Ángeles o San Diego por trabajo o turismo, es importante que conozcas cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana, así no cometes errores con tu vestimenta y podrás planificar mejor qué lugares visitar y bajo qué condiciones. Aquí te comparto la información clave brindada por los meteorólogos y expertos mientras otras partes del país siguen lidiando con nieve, frío intenso y la posible llegada de un ‘ciclón bomba’.

Un “verano” en pleno invierno

Meteorólogos y servicios oficiales destacan que se trata de un calentamiento inusual para finales de enero, asociado a condiciones más secas y a la presencia de alta presión que favorece cielos despejados y más horas de sol. Esto hará que las temperaturas mejoren especialmente entre viernes y sábado 31 de enero.

“Aún estamos en invierno, pero en el sur de California, durante el fin de semana, las temperaturas estarán alcanzando inclusive los 80°. El viento de Santa Ana estaría proporcionando este abrupto cambio de temperaturas hasta 15° por encima del valor normal para la fecha. Para que tengan una idea, el promedio de temperatura en Los Ángeles en estas fechas son unos 68° y estaremos llegando incluso a esos 85° en el este de Los Ángeles este mismo viernes. El viento de Santa Ana, una vez que cruza la montaña, se comprime, se calienta y facilita ese aumento en temperaturas sobre todo en la cuenca de Los Ángeles. También se seca la masa de aire por lo que habrá una drástica diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, esto por el dominio del aire seco, así que una vez que se ocultan esos rayos del sol, las temperaturas irán en descenso y los amaneceres pudieran estar fluctuando con temperaturas en los 40° en el centro”, explicó Yara Lasanta, meteoróloga de Univision34.

El sur de California vivirá este fin de semana un ambiente casi veraniego en pleno invierno. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Cuándo llegarán las temperaturas más cálidas?

Se espera un cambio de clima a partir del jueves 29, seguido de un aumento constante de las temperaturas el viernes y el sábado, con rangos que podrían alcanzar entre 27 y 30 °C en algunas zonas; sin embargo, las condiciones comenzarán a enfriarse considerablemente el domingo.

Yara Lasanta explicó que desde el martes 27 “poco a poco se está sintiendo el ambiente más caluroso, pero tenemos aire seco sobre nosotros”; además, recalcó que las noches seguirán siendo frías.

Desde ABC7 destacan que “podemos esperar otro día de clima agradable el miércoles, con temperaturas suaves y una mezcla de nubes por la mañana y sol por la tarde. En los condados de Los Ángeles y Orange, se espera que las temperaturas máximas del miércoles alcancen los 74 grados, y las mínimas nocturnas los 52 grados. Se espera más nubosidad por la mañana. De cara al futuro, es posible que se alcancen temperaturas récord el viernes, con una máxima de 85 grados”.

En los valles y el Inland Empire se espera que las temperaturas alcancen los 27 °C el viernes y el sábado.

Qué explican los meteorólogos

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y meteorólogos locales describen este episodio como un “winter warmup” (calentamiento invernal), con temperaturas que subirán de forma constante a partir del jueves, alcanzando el punto más alto el viernes y el sábado en muchas zonas. Según pronósticos recientes, un patrón de alta presión sobre la costa oeste favorece condiciones más secas y cielos despejados, lo que permite que el sol caliente con mayor eficacia durante el día.

Los expertos explican que estos repuntes de calor en enero y febrero no son inusuales en el sur de California, ya que los vientos secos de tipo offshore (como los Santa Ana) y las dorsales de alta presión elevan las temperaturas por encima de los promedios históricos. Sin embargo, dentro del contexto de un invierno 2025–26 con probabilidad mayor de temperaturas superiores a lo normal en California, estos eventos encajan en una tendencia más amplia de inviernos menos fríos en el suroeste de Estados Unidos.

Venice, California, será una de las zonas que dejarán las lluvias de lado para darle la bienvenida al buen clima. (Photo by Jonathan Alcorn / AFP) / JONATHAN ALCORN

Recomendaciones ante la ola de calor inusual al sur de California

Las autoridades de salud y meteorología recomiendan tomar precauciones similares a las de una ola de calor corta, sobre todo para personas mayores, niños y quienes tengan problemas respiratorios o cardiovasculares.

Entre los consejos básicos se incluyen mantenerse bien hidratado durante el día, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación (generalmente entre las 11:00 y las 16:00) y utilizar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables.

En viviendas sin aire acondicionado, se sugiere ventilar bien durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas descienden, y mantener cerradas cortinas y persianas en las horas centrales para reducir la acumulación de calor.

Si el calentamiento se prolonga más allá del fin de semana o se combina con vientos fuertes, las autoridades podrían emitir avisos adicionales relacionados con calidad del aire o riesgo de incendios, por lo que tanto residentes como visitantes deben estar atentos a los comunicados oficiales en medios y redes verificadas.

