Un operativo migratorio realizado en un Home Depot en San Pedro, al sur de Los Ángeles, ha ocasionado una profunda tristeza en la familia de Douglas Guardado, un hombre de origen salvadoreño, quien no pudo librarse de la presencia de los agentes federales. Ahora, está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

En un video compartido por Univision Los Angeles, se observa a tres autoridades migratorias reteniendo a este hombre. En ningún momento se identificaron ni le justificaron el motivo de su detención.

El hecho provocó que Vilma Escamilla, su esposa, se sienta devastada. Nunca imaginó que él sería parte de la extensa lista de inmigrantes latinos que terminan arrestados por los agentes federales de inmigración.

Vilma se siente angustiada ante la detención de su esposo. Afirma que es el sustento de su hogar. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Ahora, ella y sus hijos extrañan su ausencia. No pueden imaginarse que este hombre sea deportado a su país natal. Lo consideran como una pieza clave para seguir adelante ante cualquier adversidad que se presente.

Guardado emigró de El Salvador a Estados Unidos hace más de 20 años con el propósito de conseguir mejores oportunidades económicas. Su perseverancia le permitió establecerse en el país americano. Además, su familia afirma que no posee algún historial delictivo.

Esta nueva realidad para la familia ha obligado que se tomen inesperadas decisiones. Vilma es consciente de que deberá asumir los gastos del hogar y de sus dos menores hijos hasta que su esposo pueda ser liberado.

Ante su detención, la familia de Douglas siente temor de que termine deportado de Estados Unidos. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Llora por la detención de su padre

Su hijo, cuyas iniciales son S.G., también se siente devastado por la situación que está atravesando su padre, pues considera que le brindó enseñanzas sumamente importantes para seguir en la vida. Sin embargo, mantiene la fe que saldrá en libertad y podrá ayudarlos a regularizar su estatus migratorio.

“Ese fue el sueño más grande que yo he tenido desde cuando he sido chiquito: estar grande y sacarle los papeles (documentos legales para residir en Estados Unidos) a mi mamá y a mi papá”, expresó el menor de edad.