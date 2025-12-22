Los mexicanos que residen en Estados Unidos enfrentan un reto particular cada Navidad . Sucede que no pueden disfrutar de una bebida tradicional durante esta festividad. Esto se debe que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe el ingreso de ciertos ingredientes clave de la receta original . ¿De cuál se trata?

Esto no quiere decir que la bebida no puede prepararse o consumirse en este país; al contrario, los que desean beberla este 25 de diciembre tendrán que ingeniárselas con otros ingredientes, aunque el sabor sea totalmente diferente.

Los agentes de la CBP pueden decomisar dichos ingredientes e imponen una sanción. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Qué bebida mexicana suele modificar la receta en EE.UU. por ley de la CBP?

Las autoridades de la CBP han imposibilitado que los migrantes disfruten del original ponche mexicano, una bebida sumamente querida por los ciudadanos de este país en épocas navideñas, ya que ciertos ingredientes esenciales han sido calificados como ‘prohibidos’.

Por lo tanto, para disfrutar de este brebaje en el territorio estadounidense, es necesario que se reemplace las guayabas, tejocotes y caña de azúcar por otros ingredientes similares.

Según la agencia, dichos productos alimenticios representan un riesgo considerable para la propagación de plagas, especialmente por los tejocotes y las guayabas, ya que pueden albergan la mosca de fruta. En su etapa larvaria, este insecto es capaz de afectar a más de 400 plantas.

Si bien se puede preparar este ponche en suelo estadounidense, se modifica ciertos ingredientes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Como medida preventiva, diversos supermercados de EE.UU. ofrecen alternativas para preparar el ponche mexicano sin alterar completamente su sabor original. Por ejemplo, es posible adquirir tejocotes enlatados y guayabas en almíbar.

Bajo esa premisa, las autoridades fronterizas advierten a los migrantes que pretenden realizar viajes hacia EE.UU. durante temporada decembrina es obligatorio que declaren los artículos que traen consigo. En caso de infringir alguna norma, se les impondrá una sanción, especialmente si traen productos prohibidos.

