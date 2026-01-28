Una decisión que ha dividido opiniones es la que tomó el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ordenó a las universidades y agencias estatales de su estado suspender las nuevas solicitudes de visa H-1B hasta 2027, generando preocupación entre estudiantes, investigadores y profesionales extranjeros que aspiraban a trabajar allí. ¿Por qué tomó esta decisión y qué implica para quienes desean emigrar o continuar su carrera en Texas bajo este tipo de visado? La respuesta a estas dos interrogantes te la damos en los siguientes párrafos.

Las visas H-1B son un tipo de visa de no inmigrante de Estados Unidos que permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren la aplicación teórica y práctica de un conjunto de conocimientos altamente especializados. Las plazas requieren de un título de licenciatura o superior en la especialidad específica, o su equivalente. La solicitud siempre la hace el empleador, no el trabajador directamente, por lo que suele aprobarse inicialmente por hasta tres años y puede extenderse con un máximo de seis años en total.

¿POR QUÉ EL GOBERNADOR GREG ABBOTT DETUVO LAS NUEVAS SOLICITUDES DE VISAS H-1B?

Con el fin de investigar un posible abuso del programa H-1B, el gobernador Abbott detuvo las nuevas peticiones de visas H-1B por parte de agencias estatales y universidades públicas. Su argumento: los trabajadores estadounidenses están siendo desplazados por mano de obra extranjera peor pagada.

“En los esquemas más atroces, los empleadores incluso han despedido a trabajadores estadounidenses y los han reemplazado por empleados con visas H-1B, a menudo con salarios más bajos. En lugar de cumplir su propósito original de atraer a los mejores y más brillantes individuos de todo el mundo a nuestra nación para cubrir necesidades laborales verdaderamente especializadas e insatisfechas, el programa se ha utilizado con demasiada frecuencia para cubrir puestos de trabajo que de otro modo podrían, y deberían, haber sido ocupados por tejanos”, expresó en una carta este 27 de enero de 2026.

Dijo que esta pausa dará tiempo a los funcionarios estatales y federales para que implementen reformas; en tanto, su gobierno destina un gran presupuesto en educación y capacitación laboral para satisfacer las demandas laborales para no depender del programa de visas.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS AGENCIAS ESTATALES Y LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS?

En dicho documento, el gobernador pidió dar ejemplo y garantizar que las oportunidades de empleo, en particular las financiadas con fondos públicos, sean ocupadas prioritariamente por los tejanos. Por lo tanto, ordenó lo siguiente:

1. Ninguna agencia estatal controlada por un director designado por el gobernador ni ninguna institución pública de educación superior podrá, sin la autorización escrita de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, iniciar o presentar una nueva petición para patrocinar a un trabajador no inmigrante bajo el programa federal de visas H-1B hasta la finalización de la 90.ª Sesión Ordinaria de la Legislatura de Texas, el 31 de mayo de 2027.

2. Todas las agencias estatales controladas por un director designado por el gobernador y las instituciones públicas de educación superior deberán, a más tardar el 27 de marzo de 2026, presentar a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas un informe que identifique:

Cuántas solicitudes nuevas y renovaciones de visas H-1B presentó la entidad en 2025.

Cuántos titulares de visas H-1B patrocina actualmente la entidad.

Los países de origen de todos los titulares de visas H-1B que patrocina actualmente la entidad.

Clasificaciones y descripciones de puestos de trabajo para cada titular de visa que patrocina actualmente la entidad;

La fecha de vencimiento prevista para cada titular de visa que patrocina actualmente la entidad

Documentación que demuestre los esfuerzos realizados para brindar a los candidatos calificados de Texas una oportunidad razonable para postularse a cada puesto cubierto por un titular de visa H-1B antes de que se presentara una nueva solicitud para dicho puesto.

¿HASTA CUÁNDO SE SUSPENDIERON LAS NUEVAS PETICIONES DE VISAS H-1B?

La suspensión de visas H-1B estará vigente hasta el 31 de mayo de 2027, a menos que sea aprobada por escrito por la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

Vale precisar que de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), se han recibido “suficientes peticiones para alcanzar el límite regular de 65,000 visas H-1B exigido por el Congreso y la exención de 20,000 visas H-1B para títulos avanzados en EE.UU., conocida como el límite de maestría, para el año fiscal 2026”.

