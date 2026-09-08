Desde el 8 de septiembre de 2026, la Corte de Inmigración de Miami suspendió las audiencias virtuales. La medida obliga a las personas con procesos migratorios, incluidos quienes solicitan asilo, a comparecer presencialmente ante el tribunal. El cambio ha generado incertidumbre y largas filas, especialmente porque esta corte maneja cerca de 290,000 casos, una de las cargas migratorias más altas del país. A continuación, te explicamos qué significa esta disposición para quienes tienen un caso de asilo pendiente.

El fin de las audiencias virtuales obliga a verificar nuevamente los datos de tu cita ante la Corte de Inmigración de Miami (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ IMPLICA LA SUSPENSIÓN DE LAS AUDIENCIAS VIRTUALES EN LA CORTE DE INMIGRACIÓN DE MIAMI?

La suspensión de audiencias virtuales en la Corte de Inmigración de Miami significa que, desde ahora, los migrantes con casos pendientes –incluidos los de asilo– deben acudir en persona a la audiencia, incluso si antes recibieron un enlace para conectarse por Webex. Es decir, si había una audiencia virtual ya fijada, no conviene asumir que basta con ingresar al enlace: es indispensable comprobar si el formato, la fecha, la hora o el lugar fueron modificados.

“Nadie puede dejarse llevar de la audiencia que le dieron al principio porque ahora todo ha cambiado. Todos los que tienen un caso de corte deberían entrar a la página web de la corte para revisar cada mes si la fecha se mantiene porque puede cambiar en cualquier momento”, dijo a Noticias Telemundo la abogada Katia Quirós. Además, recomendó que cualquier cambio de dirección avisen en la oficina de inmigración y también en la misma corte.

Cabe precisar que esta modalidad no elimina ni cancela automáticamente una solicitud de asilo, pero cambia la manera de presentarse ante el juez; por lo tanto, el expediente de asilo sigue su curso: la persona mantiene la obligación de comparecer, presentar documentos y seguir las instrucciones del juez y de la corte.

¿Por qué se suspendieron las audiencias virtuales?

Como parte de una estrategia para agilizar el procesamiento de casos migratorios, la administración Trump suspendió las audiencias virtuales e impulsó las llamadas “mega audiencias”, en las que se agrupan decenas de casos en una misma sesión. Si te convocan a una, lo mejor es asistir a la cita sin miedo, ya que el juez analizará cada caso y luego dará una fecha para otra audiencia, que puede ser agendada mucho tiempo después, incluso años.

“Es una manera de procesar un montón de casos porque cuando [los inmigrantes] no se presentan, simplemente el caso terminó. En una mega audiencia no se toma ninguna decisión, ni se aprueba ni se niega ningún caso. El propósito es conocer al inmigrante, establecer si es deportable y saber qué beneficios está pidiendo. De eso se trata una mega audiencia. Nadie va a revisar nada. Solo verá que [la persona] existe, que es real y que realmente no tiene papeles y que está pidiendo un beneficio”, explicó Quirós.

¿Qué pasa si no te presentas a la audiencia?

No presentarse físicamente a una audiencia obligatoria puede llevar a que el juez dicte una orden de deportación en ausencia (in absentia). Esa orden puede cerrar el proceso migratorio sin que la persona exponga su caso de asilo ante el juez, señaló a N+ Univision el abogado José Guerrero.

“Si alguien tiene una audiencia programada, debe verificar en línea si le han cambiado el formato de la audiencia. Para estar seguro, yo iría personalmente a la corte a verificar para no fallar en su cita (…). Sería el error más grave si un inmigrante no va a su audiencia porque le van a dar una orden de deportación en ausencia; en otras palabras: usted perdió su caso sin abrir la boca, sin decir nada. Lo más importante es llegar con una hora de anticipación, para evitar cualquier contratiempo y pasar la seguridad para estar a su hora de audiencia”, indicó.

En caso de no acudir a tu cita, puedes pedir que se reabra tu caso, pero tendrás que pagar US$1,030. “Un gasto innecesario cuando se puede evitar (…). Hemos tenido que decirle a nuestros clientes que se conecten desde el teléfono, ya con nosotros adentro, para que los jueces pueden ver que están en la fila pero que todavía no han podido entrar: tómense una foto afuera o guarden el boleto de estacionamiento como pruebas”, explicó a Noticias Telemundo la abogada de inmigración Claudia Cañizares.

¿QUÉ HACER SI TIENES UN CASO PENDIENTE EN LA CORTE DE INMIGRACIÓN DE MIAMI?

Verifica el estatus de tu caso y los datos de la próxima audiencia en el sistema oficial de EOIR o por la línea automatizada de la corte.

Confirma directamente con tu abogado, representante acreditado o la secretaría de la corte si tu audiencia será presencial, en qué sede y a qué hora.

Llega con anticipación y lleva tu notificación de audiencia (Notice to Appear o aviso de corte), identificación y copias de documentos relevantes del expediente.

Si no puedes asistir por una emergencia, enfermedad, traslado u otra causa seria, busca asesoría legal cuanto antes para evaluar una solicitud formal de aplazamiento, cambio de sede o cambio de modalidad. No basta con faltar ni con avisar informalmente.

Mantén actualizada tu dirección ante la corte. Si el tribunal envía una notificación a una dirección antigua, la falta de aviso puede complicar una eventual defensa contra una orden en ausencia.

Las audiencias migratorias en Miami ahora son presenciales (Foto: Magnific)