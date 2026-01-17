Desde el 1 de febrero de 2026, la administración de Donald Trump suspenderá todos los fondos federales a las ciudades santuario y a los estados que las albergan, con el fin de presionarlos para que colaboren más con las políticas migratorias de su gobierno y dejen de limitar el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras autoridades federales. Para el mandatario, estas jurisdicciones “protegen criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses”, por lo que considera que la mejor forma de castigarlas es cortar dichos pagos. ¿Cómo afectará esta medida a California y Nueva York? La respuesta en los siguientes párrafos.

Vale precisar que el anuncio del presidente republicano, quien no precisó qué sectores serían afectados ni los montos, ha generado fuertes críticas y posibles demandas legales por parte de las autoridades de los territorios afectados.

¿DE QUÉ MANERA AFECTARÁ LA SUSPENSIÓN DE FONDOS FEDERALES A CALIFORNIA Y NUEVA YORK?

La suspensión de fondos federales golpearía directamente los presupuestos de California y Nueva York, ya que dependen en gran medida de ese dinero para financiar servicios básicos y, además, concentran varias de las principales ciudades santuario del país.

Impacto en California

Personas con pancartas protestan en Los Ángeles, California, el 10 de enero de 2026 contra el ICE tras el tiroteo mortal de Renee Nicole Good en Minneapolis (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Primero debemos dar a conocer que según los registros del presupuesto estatal, el gobierno de Estados Unidos está suministrando US$175,000 millones a California este año fiscal, aproximadamente un tercio del plan de gasto total del estado para 2025-26.

Ahora con la amenaza de la administración Trump que pretender congelar US$10,000 millones en fondos federales para cuidado infantil y servicios sociales, bajo el argumento de que el estado estaba “proporcionando beneficios ilícitamente a inmigrantes ilegales”, el fiscal general de California, Rob Bonta, señaló a abc7 que estaban preparados para tomar las medidas necesarias que protejan a su territorio.

En tanto, la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, confirmó que la ciudad emprenderá acciones legales para proteger el acceso a fondos federales. Mientras que la alcaldesa Karen Bass planea trabajar con socios en todos los niveles de gobierno para garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales, publica Los Angeles Times.

Todos coinciden, tanto las autoridades de California y del Área de la Bahía, que la medida pondría en riesgo miles de millones destinados a salud, educación, transporte, gestión de emergencias y programas sociales.

​Impacto en Nueva York

Personas participan en una protesta contra el ICE en Nueva York el 7 de enero de 2026, después de que un agente del ICE matara a tiros a una mujer en Minneapolis (Foto: Bryan R. Smith / AFP)

Según el contralor estatal, el presupuesto de la ciudad de Nueva York para este año depende de US$7.4 mil millones en fondos federales; de ese dinero, la ciudad destina una parte significativa a servicios sociales, educación y vivienda. Por lo tanto, estos tres sectores serían muy afectado si se produce un recorte, publica abc7.

Al respecto, el alcalde Zohran Mamdani señaló: “Cualquier recorte en la financiación tendría un impacto significativo en la capacidad de la ciudad no sólo de cumplir con el presupuesto que tiene hoy, sino también de cumplir una agenda que garantizaría que más neoyorquinos puedan permitirse quedarse en la ciudad”.

En la misma línea se mostró la gobernadora Kathy Hochul: “Esto es solo una amenaza para intimidar a estados como Nueva York y obligarlos a rendirse, y eso es algo que jamás haremos; por eso les digo esto: ‘Si tocan más dinero del estado de Nueva York, nos veremos en los tribunales’”, se lee en CBS News.

CIUDADES Y ESTADOS SANTUARIO ALISTAN DEMANDAS

​Tanto California como Nueva York anunciaron que demandarán al gobierno federal si intenta cortar todos los fondos, al tiempo de recodar que anteriormente los tribunales bloquearon medidas similares durante el primer mandato de Trump por ser inconstitucionales.

Ante ello, se marcan dos escenarios: 1) si la justicia frena la medida, la afectación será limitada y 2) si el gobierno logra suspender los fondos, estos se traducirían en ajustes de gasto, retrasos en proyectos y recorte de servicios para residentes, incluidos inmigrantes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!