Desde hoy, miles de familias con la mirada puesta en Estados Unidos viven con la incertidumbre a cuestas. Padres que esperaban reencontrarse con sus hijos, esposos separados por fronteras y ciudadanos estadounidenses que ya habían iniciado trámites para traer legalmente a sus seres queridos ahora ven sus planes en pausa. La suspensión del procesamiento de visas de inmigrante anunciada por la administración Trump vuelve a poner en jaque la migración familiar, uno de los caminos más utilizados para la reunificación en el país. Aunque la medida no cancela los procesos de forma definitiva, sí congela un paso clave hacia la residencia permanente, dejando a muchas familias sin respuestas claras y con una pregunta que se repite en miles de hogares: ¿qué pueden hacer quienes están en esta situación y podrían verse afectados por su país de origen?

La decisión implica la cancelación por tiempo indefinido del procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, varios de ellos en América Latina. Entre la lista figuran naciones no aliadas de EE.UU. como Cuba, Rusia e Irán, pero también países con estrechos vínculos, entre ellos Brasil, Colombia y Guatemala.

La decisión de EE.UU. afecta principalmente a ciudadanos que buscan traer legalmente a sus familiares cercanos. | Crédito: Freepik

El Departamento de Estado informó que la pausa, que entra en vigor el próximo martes, se mantendrá mientras se revisan los procedimientos para evitar, según explicó, el ingreso de personas que puedan solicitar beneficios o ayuda gubernamental. Además de afectar a empresas que patrocinan trabajadores especializados, el impacto más fuerte recae en la migración familiar de ciudadanos estadounidenses.

Es importante aclarar que esta suspensión no alcanza a las visas de no inmigrante. Las visas para trabajadores temporales, estudiantes, visitantes y turistas continúan tramitándose con normalidad. Tampoco se verán afectadas las visas relacionadas con eventos internacionales, como la próxima Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos.

Aunque EE.UU. asegura que la medida es temporal, abogados recomiendan iniciar los trámites cuanto antes. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

Qué hacer si te ves afectado por la suspensión de visas

Frente a este escenario, la recomendación legal es no quedarse de brazos cruzados. Para quienes son ciudadanos estadounidenses o residentes legales y tienen un familiar elegible, el consejo es iniciar el trámite cuanto antes, sin importar el país de origen del solicitante ni su situación migratoria actual.

“Por ley, estos procesos se van a reanudar”, aclaró Kathia Quirós, abogada experta en inmigración, en declaraciones a Noticias Telemundo. Sin embargo, advirtió que el mayor riesgo es que, durante un periodo indeterminado, la migración familiar quede prácticamente paralizada.

