A poco de empezar el gran evento se hizo presente para no solo mostrarle su apoyo, sino dejar en claro que Puerto Rico está por todo lo alto este domingo 8 de febrero. La cantante Jennifer Lopez no pudo ocultar el gran orgullo que siente al saber que Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de California mientras los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan nuevamente tras 11 años de su último duelo. Si bien muchos estadounidenses centrarán toda su atención en cada jugada, un gran número de latinos y, en especial, boricuas, estarán atentos a cada movimiento del ‘Conejo Malo’ sobre el escenario en el esperado ‘Halftime Show’ y eso lo sabe muy bien la intérprete quien recordó también la vez que dejaron el alto el nombre de su país hace seis año junto a Shakira. Aquí te cuento lo que le escribió y que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’.

Orgullo boricua en el escenario de la NFL

El partido final del campeonato de la National Football League (NFL) no solo destaca por definir al campeón profesional de fútbol americano en Estados Unidos, sino por el artista que se encarga de llenar de música el estadio. En 2020, Shakira y Jennifer Lopez encabezaron el icónico espectáculo y ahí estuvo con ellas un joven Benito Martínez quien hizo una aparición especial.

JLo no dudó en compartir una serie de fotografías de ese gran día donde no solo destacan ambos, sino los colores de la bandera de Puerto Rico y con la canción “Te Guste”, su colaboración con él. Y es que esa edición fue más que especial para ella ya que fue la primera en poner la cultura latina en el centro del escenario estadounidense.

A través de sus redes sociales, JLo compartió varias fotos y videos junto al artista y le expresó su apoyo y orgullo boricua. (Foto:@jlo / Instagram)

En aquella ocasión, Bad Bunny interpretó fragmentos de “I Like It” y “Callaíta“ y, en este 2026, se convierte en el primer artista latinoamericano en encabezar el show en solitario, algo que Jenifer Lopez aplaude a la distancia.

“Mandándote todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. ¡Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo! #LatinoGangGang”, expresó la “Diva del Bronx” en sus redes sociales.

Con este mensaje no solo dejó en claro su apoyo profesional, sino de profunda identidad ya que al poner “¡Dale fuerte, Benito, como solo tú sabes hacerlo! ¡Latino Gang Gang!”, está hablando en clave de barrio, de isla y de diáspora, conectando a la vez con quienes viven en Puerto Rico y con los que crecieron entre el Bronx, Orlando, Chicago o Houston.

De esta manera, JLo dice que hoy lo acompaña ‘de la misma manera en la que él estuvo’ con ella, estableciendo una especie de círculo que se cierra: primero él fue invitado, ahora es el dueño del espectáculo.

“Dale fuerte Benito”, fue el mensaje que la artista Jennifer López envió a Bad Bunny horas antes de su presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl LX. (Foto: @jlo / Instagram)

Lo que espera de su show

Desde que se supo que Bad Bunny encabezaría el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, ella fue una de las que más lo apoyó, pidió a los críticos que le dieran una oportunidad y se mostró feliz. En diversas entrevistas tras el anuncio, manifestó que “está a punto de dejar a todos boquiabiertos” con su presentación. Y es que ella estaba segura que su show combinaría el sabor caribeño, urbano y callejero, algo que Benito ha sabido hacer en cada gira y que ahora llevará al máximo nivel del entretenimiento deportivo.

Jennifer Lopez también confía en que use ese escenario para mostrar la diversidad de la cultura latina, abriéndole espacio a otros artistas e influencias, del reggaetón al trap, sin perder su esencia de chamaco de barrio que llegó a la cima sin pedir permiso.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!