La cadena minorista Target alcanzó un nuevo hito en su historia al inaugurar su tienda número 2,000 en Estados Unidos. La empresa, con sede en Minneapolis, continúa ampliando su presencia en el país como parte de un plan de expansión que incluye nuevas aperturas y remodelaciones en distintos estados. La tienda que marca este logro abrió sus puertas el domingo 15 de marzo en Fuquay-Varina, Carolina del Norte, una localidad ubicada al suroeste de Raleigh. Ese mismo día también se inauguraron otras cuatro sucursales en diferentes partes del país, lo que forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía.

De cara a 2026, Target tiene previsto abrir más de 30 nuevas tiendas y renovar más de 130 establecimientos existentes. Este plan forma parte de una inversión de 5,000 millones de dólares anunciada por el director ejecutivo de la empresa, Michael Fiddelke, durante un encuentro con inversionistas realizado el 3 de marzo.

El objetivo de esta inversión es modernizar las tiendas y mejorar la experiencia de compra para los clientes.

La apertura forma parte de un plan de expansión que incluye más de 30 nuevas tiendas y la remodelación de más de 130 locales durante 2026. (Foto: AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

“Estamos realizando grandes cambios para liderar con un surtido acorde a las tendencias, mejorar la experiencia del cliente, acelerar con tecnología y equipar a nuestros equipos para ofrecer la experiencia más agradable en el comercio minorista, hoy y a largo plazo”, dijo Fiddelke en un comunicado.

Además de su expansión, la compañía también anunció recientemente una reducción de precios en más de 3,000 productos. Entre los artículos incluidos en las rebajas se encuentran ropa, productos para el hogar y artículos esenciales de uso diario, con descuentos que oscilan entre el 5% y el 20%.

La tienda número 2,000, ubicada en Fuquay-Varina, cuenta con características destacadas. Tiene una superficie de aproximadamente 148,000 pies cuadrados, lo que la hace más grande que el promedio de las tiendas Target, que suele rondar los 125,000 pies cuadrados.

A largo plazo, la compañía planea abrir más de 300 nuevas tiendas en Estados Unidos para el año 2035. (Foto: AFP)

También incluye un área de alimentos y bebidas un 30% más amplia, además de contar con una farmacia CVS, un café Starbucks y una tienda Disney Shop dentro del establecimiento.

A largo plazo, la empresa planea abrir más de 300 nuevas tiendas para el año 2035; sin embargo, estos planes llegan en medio de algunos desafíos para la compañía, que reportó una caída del 2.5% en sus ventas comparables durante el trimestre que terminó el 31 de enero, periodo que incluyó la temporada de compras navideñas.

Nuevas tiendas de Target y sus ubicaciones

Target anunció la apertura de siete nuevas tiendas durante la primavera. Cinco de ellas abrieron el 15 de marzo y otras dos están programadas para abrir el 29 de marzo. Estas son las ubicaciones confirmadas:

6301 Gosford Road, Bakersfield, California – apertura el 15 de marzo.

– apertura el 15 de marzo. 321 Woollomes Avenue, Delano, California – apertura el 15 de marzo.

– apertura el 15 de marzo. 3444 W. Sunshine Street, Springfield, Missouri – apertura el 15 de marzo.

– apertura el 15 de marzo. 3200 Gold Ring Road, Fuquay-Varina, Carolina del Norte – apertura el 15 de marzo.

– apertura el 15 de marzo. 655 W. Illinois Avenue, Dallas, Texas – apertura el 15 de marzo.

– apertura el 15 de marzo. 104 Sip Avenue, Jersey City, Nueva Jersey – apertura programada para el 29 de marzo.

– apertura programada para el 29 de marzo. 235 Prospect Avenue, West Orange, Nueva Jersey – apertura programada para el 29 de marzo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!