Target ofrece empleos temporales para la temporada de Navidad 2025 en todo Estados Unidos.
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Con la llegada de las fiestas de fin de año, Target se prepara para una de las temporadas más importantes de ventas y ya abrió sus contrataciones temporales. La compañía anunció que busca empleados para reforzar sus tiendas y centros de distribución durante la Navidad 2025, ofreciendo salarios que van desde los $15 hasta los $24 por hora, según el rol y la ubicación.

Target inicia su estrategia ofreciendo más horas a los colaboradores actuales y apoyándose en su equipo On-Demand, formado por más de 43,000 empleados que eligen turnos de acuerdo con su disponibilidad. A partir de ahí, la compañía abre contrataciones para nuevos trabajadores temporales en sus casi 2,000 tiendas y más de 60 centros de distribución en todo Estados Unidos.

Qué puestos están disponibles

Los empleos de temporada abarcan varias áreas:

  • En tiendas: reposición de productos, apoyo en los departamentos de estilo, atención en cajas y asistencia en pedidos en línea.
  • En centros de distribución: funciones dentro de operaciones de almacén, asegurando que los productos lleguen a los clientes y tiendas de manera rápida y eficiente.

Estos puestos buscan garantizar una experiencia fluida y alegre para los clientes durante la temporada de mayor demanda.

Los trabajadores de Target pueden ganar entre $15 y $24 por hora, según el puesto y la ubicación.

Salarios y beneficios desde el primer día

Los trabajadores temporales reciben desde el primer día beneficios como:

  • Acceso a atención médica virtual 24/7 y apoyo en salud mental.
  • Descuentos del 10% en Target y del 20% adicional en productos de bienestar.
  • Opción de cobro anticipado de salario.
  • Acceso a programas de bienestar en nutrición, finanzas y acondicionamiento físico.

Además, muchos de estos empleos abren la puerta a posiciones permanentes: en la temporada pasada, más de la mitad de los empleados temporales fueron invitados a quedarse de manera fija en la compañía.

Target habilitó un sitio web para que los interesados apliquen a las vacantes disponibles.

Cómo aplicar a los empleos de Target en Navidad 2025

Quienes deseen aplicar a los empleos de temporada en tiendas podrán hacerlo a través de a partir del 24 de septiembre de 2025. Para los puestos en centros de distribución, las aplicaciones ya están disponibles en .

El proceso para tiendas incluye entrevistas en línea y videos pregrabados, mientras que para la cadena de suministro se requiere completar una solicitud y evaluaciones digitales. Target también ofrece apoyo a candidatos que necesiten asistencia especial durante las entrevistas, a través de su línea de atención al 800-440-0680.

