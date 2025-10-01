Con la llegada de las fiestas de fin de año, Target se prepara para una de las temporadas más importantes de ventas y ya abrió sus contrataciones temporales. La compañía anunció que busca empleados para reforzar sus tiendas y centros de distribución durante la Navidad 2025, ofreciendo salarios que van desde los $15 hasta los $24 por hora, según el rol y la ubicación.

Target inicia su estrategia ofreciendo más horas a los colaboradores actuales y apoyándose en su equipo On-Demand, formado por más de 43,000 empleados que eligen turnos de acuerdo con su disponibilidad. A partir de ahí, la compañía abre contrataciones para nuevos trabajadores temporales en sus casi 2,000 tiendas y más de 60 centros de distribución en todo Estados Unidos.

Qué puestos están disponibles

Los empleos de temporada abarcan varias áreas:

En tiendas : reposición de productos, apoyo en los departamentos de estilo, atención en cajas y asistencia en pedidos en línea.

: reposición de productos, apoyo en los departamentos de estilo, atención en cajas y asistencia en pedidos en línea. En centros de distribución: funciones dentro de operaciones de almacén, asegurando que los productos lleguen a los clientes y tiendas de manera rápida y eficiente.

Estos puestos buscan garantizar una experiencia fluida y alegre para los clientes durante la temporada de mayor demanda.

Los trabajadores de Target pueden ganar entre $15 y $24 por hora, según el puesto y la ubicación. | Crédito: AFP

Salarios y beneficios desde el primer día

Los trabajadores temporales reciben desde el primer día beneficios como:

Acceso a atención médica virtual 24/7 y apoyo en salud mental.

24/7 y apoyo en salud mental. Descuentos del 10% en Target y del 20% adicional en productos de bienestar.

del 10% en Target y del 20% adicional en productos de bienestar. Opción de cobro anticipado de salario.

de salario. Acceso a programas de bienestar en nutrición, finanzas y acondicionamiento físico.

Además, muchos de estos empleos abren la puerta a posiciones permanentes: en la temporada pasada, más de la mitad de los empleados temporales fueron invitados a quedarse de manera fija en la compañía.

Target habilitó un sitio web para que los interesados apliquen a las vacantes disponibles. | Crédito: AFP

Cómo aplicar a los empleos de Target en Navidad 2025

Quienes deseen aplicar a los empleos de temporada en tiendas podrán hacerlo a través de TargetSeasonalJobs.com a partir del 24 de septiembre de 2025. Para los puestos en centros de distribución, las aplicaciones ya están disponibles en Target.com/careers.

El proceso para tiendas incluye entrevistas en línea y videos pregrabados, mientras que para la cadena de suministro se requiere completar una solicitud y evaluaciones digitales. Target también ofrece apoyo a candidatos que necesiten asistencia especial durante las entrevistas, a través de su línea de atención al 800-440-0680.

