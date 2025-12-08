La política migratoria estadounidense sumó un nuevo capítulo de endurecimiento. Y es que ya se aplica una tarifa obligatoria de US$5,000 que se cobra a casi todos los inmigrantes detenidos en el país norteamericano. Pero, ¿sabes exactamente quiénes deben pagarla? Pues, te invito a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la medida fue difundida por el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, a través de su cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter).

Under 8 USC §1815, all illegal aliens age 14 or older who entered the United States without inspection will be assessed a $5,000 apprehension fee.

In addition, violations under 8 USC §2339 and 8 USC §1324 will also apply.



This message applies to all illegal aliens—regardless of… pic.twitter.com/sz7vDKKtHk — Chief Michael W. Banks (@USBPChief) December 4, 2025

Por otro lado, se sabe que forma parte del paquete legislativo conocido como “One Big Beautiful Bill”, el cual fue firmado por el presidente Donald Trump en julio del 2025.

¿A QUIÉNES AFECTA LA TARIFA DE APREHENSIÓN DE US$5,000?

En su mensaje publicado el pasado jueves 4 de diciembre, Banks explicó que la tarifa se aplica “a todos los inmigrantes ilegales mayores de 14 años que ingresen a los Estados Unidos sin inspección”.

Asimismo, fue enfático al señalar que “este mensaje se aplica a todos los inmigrantes ilegales, independientemente de dónde ingresaron, cuánto tiempo llevan en Estados Unidos, su ubicación actual o cualquier procedimiento migratorio en curso”.

Es decir, los menores de 14 años son la única excepción contemplada en la normativa, quedando exentos del pago.

¿CUÁL ES LA BASE LEGAL DE LA TARIFA DE APREHENSIÓN DE US$5,000?

La tarifa de aprehensión está contenida en el Título 8, Sección 1815 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), como parte de la legislación HR-1 “One Big Beautiful Bill Act” aprobada por el Congreso.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TARIFA DE APREHENSIÓN DE US$5,000?

De acuerdo con la normativa, el monto de US$5,000 es fijo, definitivo y no negociable​. Además, el pago tiene las siguientes características:

No puede ser apelado por el afectado​.

Es obligatorio.

No puede ser reducido ni exonerado.

La tarifa podría ser ajustada anualmente para responder a la inflación.

¿LA TARIFA DE APREHENSIÓN DE US$5,000 YA SE APLICA?

La respuesta corta es SÍ. Si bien el anuncio de Michael Banks se difundió en diciembre del 2025, la medida ha sido implementada desde el 1 octubre.

Así, se aplica a todas las detenciones realizadas desde esa fecha, independientemente del momento o lugar de entrada del inmigrante al país.​

La tarifa de aprehensión afecta a prácticamente todos los inmigrantes detenidos (Foto: Freepik)

