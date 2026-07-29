La tarjeta del Seguro Social sirve principalmente para comprobar tu identidad y tu número de Seguro Social, el identificador clave que el gobierno y muchas instituciones usan para reconocerte en Estados Unidos, ya sea al momento de trabajar legalmente, acceder a beneficios públicos, abrir cuentas o pedir créditos, y realizar trámites oficiales. Sea cual sea el uso, es importante conservarla; pero ¿qué pasa si se te pierde? A continuación, te explicamos cómo reponerla.

¿Sin tarjeta del Seguro Social y con miedo al robo de identidad? Pasos para recuperarla (Foto: Sitio web del Seguro Social)

GUÍA PARA REPONER TU TARJETA DEL SEGURO SOCIAL SI SE TE EXTRAVÍA

Si perdiste tu tarjeta del Seguro Social, puedes pedir un reemplazo gratis siguiendo unos simples pasos; en muchas ocasiones se puede hacer en línea, y en otros tendrás que enviar o llevar documentos a una oficina local de la SSA.

1. Verifica si puedes hacerlo en línea

Entra a la página oficial “Reemplace la tarjeta de Seguro Social” de la SSA.

Responde las preguntas iniciales (estado donde vives, edad, tipo de tarjeta, ciudadanía) para saber si calificas y así puedas usar el sistema en línea.

Si eres ciudadano estadounidense, tienes dirección postal en EE.UU. y una identificación emitida por el estado (como licencia de conducir o ID estatal vigente), normalmente podrás hacer el trámite tú solo desde tu cuenta mySocialSecurity.

2. Crear o usar tu cuenta mySocialSecurity (si eres elegible)

Accede o crea tu cuenta en ssa.gov/myaccount.

Dentro de tu cuenta, elige la opción de “Replace your Social Security card” y completa la solicitud con tus datos personales.

En algunos estados y situaciones, el sistema valida tu identidad con la información de tu licencia de conducir o ID estatal, sin necesidad de enviar documentos físicos.

3. Si no puedes hacerlo en línea: debes presentar tu solicitud en papel

Si el sistema indica que no eres elegible para el reemplazo en línea:

Descarga y completa el formulario SS‑5‑SP (Solicitud de tarjeta de Seguro Social) en español.

Reúne los documentos originales o copias certificadas que prueben tu identidad y, si hace falta, tu ciudadanía o estatus migratorio. Entre los más aceptados están: licencia de conducir estatal vigente, pasaporte de Estados Unidos y tarjeta de identificación estatal; y para no ciudadanos, permiso de trabajo (I‑766), visa u otros documentos migratorios.

Envía el formulario y los documentos por correo a tu oficina local de la SSA o pide una cita en persona y preséntalos allí (la SSA no acepta fotocopias simples).

4. Plazos y límites

Una vez procesada la solicitud, la SSA envía la tarjeta de reemplazo por correo normalmente de 5 a 10 días hábiles.

Hay un límite general de tarjetas de reemplazo: en la mayoría de los casos, hasta 3 por año y 10 en toda la vida, aunque no cuentan las tarjetas emitidas por cambio de nombre legal o cambio de estatus migratorio.

5. Medidas de seguridad si la perdiste

Debido a que tu número de Seguro Social puede usarse para robo de identidad:

Considera monitorizar tu crédito y revisar tus reportes en las agencias principales.

Ten cuidado al dar tu número en llamadas o correos; la SSA y otras agencias no lo pedirán por email ni mensajes de texto no solicitados.

La SSA recuerda que lo importante es conocer tu número y que muchas agencias pueden verificarlo directamente, pero si necesitas la tarjeta física porque se perdió, se dañó o te la robaron, averigua cómo solicitarla (Foto: Imagen creada por El Comercio usando Gemini)

¿DE VERDAD NECESITAS UNA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

Rara vez necesitarás mostrar tu tarjeta del Seguro Social, señala el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social. Por tal motivo, indica:

Lo importante es conocer tu número de Seguro Social.

Muchas organizaciones pueden verificar su número de Seguro Social directamente con la SSA.

“Solo emitimos tres tarjetas de reemplazo del número de seguro social al año y diez en toda la vida, a menos que se trate de una excepción”, precisan.

Para obtener ayuda para completar esta tarea

Comunícate con la misma oficina que está disponible en la mayoría de las zonas horarias de EE.UU., de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas. Te responden en inglés, español y otros idiomas llamando al +1 800-772-1213.

Si usted es sordo o tiene problemas de audición, llame al TTY +1 800-325-0778 .

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