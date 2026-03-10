Si eres mexicano y resides en Estados Unidos, pero se te complica enviar dinero a tus seres queridos que están en el país azteca, hay una buena noticia para ti: ahora puedes hacerlo de forma rápida y segura mediante la tarjeta de Financiera para el Bienestar, conocida como Finabien. Este instrumento fue creado para que las familias migrantes tengan una opción más accesible, con comisiones competitivas y respaldo oficial, sin depender por completo de intermediarios tradicionales. Con ella podrás depositar directamente a cuentas en México, pagar servicios y apoyar a tu familia sin tantas diligencias ni costos excesivos. ¿Cómo tramitarla y qué beneficios concretos ofrece? Sigue leyendo esta nota para conocer todos los detalles.

¿QUÉ ES LA TARJETA FINABIEN?

La tarjeta Finabien es una tarjeta financiera del Gobierno de México, emitida por la Financiera para el Bienestar. Fue creada para que las personas migrantes puedan enviar y manejar su dinero entre Estados Unidos y México de forma más sencilla y segura.

Funciona como una herramienta de banca básica: permite enviar remesas con comisiones bajas, usar un tipo de cambio competitivo, hacer compras en establecimientos (por el respaldo de redes como Mastercard o Visa), retirar efectivo y administrar recursos tanto en dólares como en pesos mediante app y sucursales, precisa la Secretaria de Relaciones Exteriores de México.

Finabien permite a los migrantes mexicanos enviar hasta 2,500 dólares diarios en remesas, pagar en comercios físicos y en línea, y recibir su dinero al instante en México (Foto: Gobierno de México)

¿CÓMO TRAMITAR LA TARJETA FINABIEN?

Puedes pedir tu tarjeta desde tu computadora o celular y recibirla en tu domicilio en EE.UU., o acudir a uno de los 53 consulados, sin necesidad de cita. Para abrir tu cuenta necesitas alguna de las siguientes identificaciones oficiales vigentes:

Emitidas en México: INE (credencial para votar), pasaporte, licencia de conducir o matrícula consular.

INE (credencial para votar), pasaporte, licencia de conducir o matrícula consular. Emitidas en Estados Unidos: pasaporte o licencia de conducir.

pasaporte o licencia de conducir. Domicilio válido en Estados Unidos

Número celular

Correo electrónico

Entrega de tarjetas en el Consulado

Las tarjetas Finabien se entregan los martes, jueves y viernes en el siguiente horario: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

En el Consulado recibirá un paquete sellado con dos tarjetas (una para uso en Estados Unidos y otra para México), junto con información general. Para el registro de entrega, deberá completar un formato con su nombre, teléfono, correo electrónico y firma.

¿Cómo activar la tarjeta?

Antes de comenzar, asegúrate de tener a la mano un documento oficial vigente:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte Mexicano (MX o USA)

Licencia de conducir (MX o USA)

Matrícula Consular

Pasos para activar tu tarjeta:

Accede a la página web: www.tarjetafinabien.com/us y haz clic en “Actívala aquí”. Inicia el proceso de registro: ingrese tu correo electrónico y confírmalo. Valida tu número de celular con el código recibido. Crea tu contraseña: sigue las indicaciones de seguridad, acepta los términos y condiciones y presiona “Continuar”. Activa tu tarjeta en dólares: ingresa el número de cuenta que aparece en el reverso de tu tarjeta. Verifica tu identidad: seleccione tu nacionalidad y documento oficial. Si es necesario, proporciona un comprobante de domicilio. Toma una fotografía de tu identificación: capture ambos lados en una superficie plana y bien iluminada. Graba un video de tu rostro: espera la confirmación del envío exitoso antes de continuar. Ingresa tu domicilio: proporciona la dirección donde resides actualmente. Finalización del proceso: tu información será validada y recibirás un correo con los pasos a seguir.

BENEFICIOS DE TENER UNA TARJETA FINABIEN

Recibir dinero desde Estados Unidos al instante y de forma segura.

Pagar donde sea: en cualquier establecimiento o en línea.

Enviar remesas a México con transferencias de hasta 2,500 dólares diarios, con una comisión aproximada de 2.99 dólares por operación.

Mandar y recibir Transferencias Interbancarias (SPEI).

Ingresar dinero a tu tarjeta dondequiera que estés: en sucursales de Financiera para el Bienestar, por Transferencia Interbancaria (SPEI), en más de 28,000 comercios y desde otras tarjetas Finabien.

Siempre está disponible: puedes retirar dinero 24/7 los 365 días.

Rendimientos diarios: que los recibirás en tu Bóveda Virtual mensualmente.

Sin monto mínimo: puedes tener el dinero que quieras.

Sin plazos: tú decides por cuánto tiempo dejarlo en la cuenta.

La remesa es el dinero que los trabajadores que viven fuera de su país envían a sus familiares para ayudar con gastos básicos como comida, salud, educación o vivienda (Foto: Aamir Qureshi / AFP)

