Toda persona tiene el derecho de realizarse un tatuaje en cualquier parte de su cuerpo, pues es una decisión personal que representaría un significado especial; sin embargo, cuando se trata de temas migratorios en Estados Unidos , podría ser un detalle que perjudicaría notoriamente cualquier trámite de estatus. Recientemente, USCIS señaló que existe una razón específica por la cual se rechazará automáticamente una solicitud de Green Card en caso la persona presente tinta en la piel. En esta nota te revelaré de cuál se trata.

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Como parte del proceso de trámite de una Green Card, todo solicitante tendrá que someterse a un examen médico ante un profesional civil que esté autorizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a los lineamientos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), esta evaluación médica consiste en la revisión del historial clínico, el control del esquema de vacunación, la detección de enfermedades infeccionas, un examen físico integral y una valoración de la salud mental del solicitante .

En caso el médico responsable detecte que el solicitante de residencia permanente tiene tatuajes, deberá registrarlo en el Formulario I-693; posteriormente, dicho documento será devuelto a la persona para que lo añada en su trámite de ajuste de estatus.

La evaluación médica es clave durante el proceso de trámite de la Green Card. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Hasta este punto, no existe inconveniente, ya que se cumplió el proceso correspondiente. Lo perjudicial sería cuando dicho trámite esté en manos de las autoridades migratorias y sepan que el solicitante posee tatuajes; se convertiría en un factor que tendrá influencia en la decisión final para entregar dicha credencial.

Por qué los tatuajes ocasionaría que las autoridades rechacen una solicitud de Green Card

Es importante aclararte que los tatuajes no contemplan como una razón para determinar la inadmisibilidad de una persona, según lo estipulado en el marco establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Pese a ello, la sección 212(a)(3)(A)(ii) establece que se rechazará a cualquier extranjero si las autoridades competentes sospechan que dicha persona con estos diseños en el cuerpo tienen la intención de ingresar al país para realizar actividades ilícitas .

Cuando se cumple con la revisión de estos tatuajes, los oficiales consulares pueden determinar si estas marcas de tinta se relacionan a organizaciones criminales o pandillas callejeras. En caso de corroborarse, automáticamente se rechaza el trámite.

La Green Card te brinda la oportunidad de residir y laborar en Estados Unidos de manera legal. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Cómo evitar el rechazo de mi solicitud de Green Card si tengo tatuajes

Los especialistas en leyes migratorias recomiendan a los interesados que realicen un escrito explicando el significado del tatuaje, en qué fecha se realizó y quién estuvo a cargo del diseño. Si el tattoo se trata del nombre de un familiar o una fecha de nacimiento, se debe adjuntar certificados o documentos.

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