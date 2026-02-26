La llegada de Waymo promete revolucionar por completo los desplazamientos de los ciudadanos de Estados Unidos. Con una propuesta moderna y tecnológica, estos taxis pretenden facilitar la vida de quienes dependen del transporte público. Aunque abordar uno de estos vehículos sin conductor puede parecer algo inusual o inquietante, entender su operatividad es sumamente importante, especialmente si resides en la ciudad de Orlando , ya que forma parte del plan del crecimiento de la compañía. En la siguiente nota te revelaré cómo funciona esta nueva era de movilidad y desde qué fecha estará disponible en dicha área de Florida.

Orlando no es la primera ciudad que se beneficiará con los robotaxis de Waymo; el servicio ya se encuentra disponible en seis ciudades del país, tales como Phoenix, el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Austin.

Hasta el momento, se han contabilizado más de 400 mil viajes semanales comprendidas en las ciudades anteriormente mencionadas, lo que evidencia que el servicio ha sido un rotundo éxito.

De acuerdo a la empresa de vehículos autónomos, la ciudad de Florida no será la única que recibirá a los robotaxis, también los residentes de Dallas, Houston y San Antonio, pertenecientes a Texas, están cerca a disfrutar de esta experiencia.

Cuándo estará disponible el servicio de robotaxis de Waymo en Orlando

La empresa aclaró que el despliegue del servicio en Orlando no será instantáneo, sino que comenzará con un grupo reducido de personas mediante el aplicativo de Waymo. Una vez concluida esta fase de prueba, la disponibilidad se ampliará a la totalidad de los usuarios dentro de la zona metropolitana.

Por lo tanto, tanto los habitantes como los turistas que se encuentran en la ciudad tendrán que esperar un comunicado oficial que confirme el cronograma y las zonas específicas del alcance, mientras la empresa continuará con la implementación gradual de su servicio.

Cómo funcionará el servicio de robotaxis de Waymo en Orlando

En caso desees ser el primero en usar este servicio cuando se confirme la fecha de funcionamiento, es primordial que descargues el aplicativo de Waymo y te crees una cuenta. En esta fase inicial, podrás solicitar un vehículo autónomo en caso recibas el acceso por parte de la empresa.

Si eres uno de los afortunados, visualizarás que estos vehículos recorrerán el trayecto que has solicitado sin la presencia de un chofer al volante. Estos coches cuentan con sensores, cámaras y sistemas de inteligencia que artificial que permiten su correcto funcionamiento sin poner en riesgo la integridad física del pasajero.

