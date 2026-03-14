Jugar a la lotería es un hábito común para millones de personas que sueñan con un golpe de suerte que cambie sus vidas. Muchos compran boletos durante años sin lograr un solo premio significativo, mientras que unos pocos afortunados parecen tener la fortuna de su lado, ganando repetidamente y sorprendiendo a todos a su alrededor. Esta historia es un ejemplo claro de cómo, a veces, la suerte puede sonreír más de una vez a la misma persona.

Marcel Leclaire, un taxista jubilado de 73 años de Sudbury, Canadá, acaba de ganar por tercera vez en menos de una década en la lotería local de Ontario, consolidando su increíble racha de premios.

Su más reciente victoria llegó en el juego Instant Lunars 8, y representa otra oportunidad para mejorar su calidad de vida y cumplir algunos de sus sueños.

Marcel Leclaire ganó su último premio jugando al Instant Lunars 8, eligiendo el número 88 inspirado en su jugador de hockey favorito. | Crédito: OLG

Leclaire ha acumulado a lo largo de los años casi 3 millones de dólares canadienses en premios, incluyendo 735,200 dólares en 2017 y 2.2 millones en febrero de 2025, según CTV News.

Hablando sobre su más reciente triunfo, comentó: “Me quedé completamente en shock”. La alegría se extendió a su familia: “Se lo conté a mi hermano y estaba tan feliz por mí”.

El taxista jubilado contó que eligió el número 88 en el Instant Lunars 8 por su jugador de hockey favorito, David Pastrnak, cuya camisa también lleva ese número.

Con las ganancias, planea comprar una nueva casa y ahorrar el resto para el futuro, asegurándose de que la suerte que ha tenido se traduzca en bienestar a largo plazo.

Su historia comenzó mucho antes, cuando aún trabajaba turnos nocturnos conduciendo su taxi. Tras su primer gran premio en 2017, explicó que jugaba cada mañana después de trabajar: “Juego Encore cada vez porque me da otra oportunidad de ganar”.

Marcel Leclaire compró su boleto ganador en su lotería local de Sudbury, Ontario. | Crédito: Google Maps

En aquel momento, ni siquiera se dio cuenta de la magnitud de su victoria: primero pensó que había ganado solo 1,000 dólares, hasta que descubrió que tenía todos los números para el gran premio.

Más allá del dinero, Leclaire busca pasar más tiempo con sus seres queridos. Con siete hermanos y hermanas repartidos por Ontario y otras provincias de Canadá, incluyendo British Columbia, sueña con recorrer el país para visitar a su familia y reconectarse con ellos, mostrando que la verdadera fortuna también incluye disfrutar de los momentos importantes de la vida.

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