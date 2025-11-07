La última vez que TD Bank cerró varias de sus sucursales fue entre marzo y junio de este 2025, cuando clausuró 38 filiales en diez estados. Ahora, cinco meses después, el grupo bancario multinacional anunció que nuevamente prescindirá de otras 51 agencias ubicadas en 13 estados, generando mucha preocupación en sus clientes, sobre todo en quienes estaban costumbrados a acercarse a sus locales para realizar cualquier tipo de operaciones. Si esta noticia te tomó por sorpresa, con el fin de que no sufras más sobresaltos te damos a conocer la lista completa de dependencias que dejarán de funcionar próximamente.

Vale precisar que los cierres forman parte de una estrategia de transición hacia un modelo más enfocado en la banca digital, ya que buscan modernizar los servicios y enfocarse en las operaciones que los clientes realizan a través de su celular o computadora.

Peatones pasan frente a una sucursal de TD Bank el 27 de junio de 2012 en Washington, D.C. (Foto: Karen Bleier / AFP)

¿CUÁNDO Y QUÉ SUCURSALES DE TD BANK CERRARÁN PRÓXIMAMENTE?

Aunque gran cantidad de gente ha dejado de acudir a una sucursal física, lo cierto es que los más perjudicados con estos cierres son los adultos mayores y/o quienes valoran la atención en persona, por lo que desean conocer si la agencia a la que van con normalidad dejará de funcionar y desde cuándo.

Pues bien, TD Bank confirmó que cerrará 51 sucursales y un punto de atención remota con servicio desde el auto antes de que termine enero de 2026. De esta forma, esta corporación bancaria, que emplea a un promedio de 29,000 personas en Estados Unidos, fortalecerá la experiencia digital, pero sin descuidar su servicio al cliente.

A continuación, la lista completa de las 51 sucursales que cerrará TD Bank en 13 estados en EE.UU.:

Carolina del Norte

201 Wren Drive, Hendersonville, NC, 28792

Carolina del Sur

260 Columbia Avenue, Chapin, SC, 29036

2003 N. Oak Street, Myrtle Beach, SC, 29577

5041 Calhoun Memorial Hwy., Easley, SC, 29640

307 North Main Street, Marion, SC, 29571

Connecticut

123 East Main Street, Plainville, CT, 06062

826 Wolcott Road, Wolcott, CT, 06716

60 Redding Road, Redding, CT, 06829

Florida

2000 K Street, NW, Washington, D.C., 20006

255 Alhambra Circle, Coral Gables, FL, 33134

1500 NE Miami Gardens Drive, North Miami Beach, FL, 33179

2208 66th Street, St Petersburg, FL, 33710

3125 W New Haven Avenue, Melbourne, FL, 32904

1000 S.E. Highway, Crystal River, FL, 34429

1 US 27 North, 621 East, Lake Placid, FL, 33852

Massachusetts

175 Cabot Street, Beverly, MA, 01915

153 Meadow Street, Chicopee, MA, 01013

1708 Falmouth Road, Centerville, MA, 02632

45 Central Street, Lowell, MA, 01852

99 West Street, Pittsfield, MA, 01201

79 Lynnfield Street, Peabody, MA, 01960

242 Main Street, Wareham, MA 02571 (remote drive thru)

Maryland

8661 Colesville Road, Silver Spring, MD, 20910

Maine

32 Goding Avenue, Lincoln Plaza, Lincoln, ME, 04457

835 Main Street, P.O. Box 266, Westbrook, ME, 04092

217 High Street, Ellsworth, ME, 04605

New Hampshire

184 Route 101, Bedford, NH, 03110

2561 Main Street, North Conway, NH, 03860

Nueva Jersey

385 White Horse Pike, Atco, NJ, 08004

177 Columbia Turnpike, Florham Park, NJ, 07932

571 East Bay Avenue, Manahawkin, NJ, 08050

232 Richmond Avenue, Point Pleasant, NJ, 08742

418 Belmont Avenue, Haledon, NJ, 07508

230 Forsgate Drive, Jamesburg, NJ, 08831

1100 Lake Street, Ramsey, NJ, 07446

4057 Asbury Avenue, Tinton Falls, NJ, 07753

Nueva York

655 Avenue of the Americas, New York, NY, 10010

391 Jericho Turnpike, Jericho, NY, 11853

1144 Walt Whitman Road, Melville, NY, 11747

620 Route 25A, Mount Sinai, NY, 11766

576 Second Avenue, New York, NY, 10016

14 Main Street, Hudson Falls, NY, 12839

482-484 Bergen Street, Brooklyn, NY, 11217

Pennsylvania

399 Market Street, Philadelphia, PA, 19106

200 Lancaster Avenue, Devon, PA, 19333

9996 Haldeman Avenue, Philadelphia, PA, 19115

1064 Second St. Pike, Richboro, PA, 18954

131 East McDade Boulevard, Folsom, PA, 19033

Virginia

6566 Little River Turnpike, Alexandria, VA, 22003

6260 Old Dominion Drive, McLean, VA, 22101

Vermont

27 East Allen Street, Winooski, VT, 05404

21 Elm Street, Woodstock, VT, 05091

Washington, D.C.

2000 K Street, NW, Washington, DC, 20006

Un mujer pasando frente a una sucursal de TD Bank (Foto: AFP)

¿POR QUÉ TD BANK SIGUE CERRANDO SUCURSALES EN EE.UU.?

El motivo por el que TD Bank continúa cerrando sus agencias en USA es porque busca modernizar su red minorista haciéndola más sólida y escalable, para ello requiere mejoras tecnológicas y la personalización de los servicios para sus clientes. Pero esto requiere una evaluación minuciosa en la que identifica qué sucursal necesita presencia física para sus usuarios y cuáles solamente canales digitales.

De acuerdo con Boston Business Journal, el grupo bancario multinacional “planea reducir o reubicar hasta el 10% de sus sucursales en Estados Unidos”.

