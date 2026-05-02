Si sientes que tu trámite migratorio en Estados Unidos está “congelado”, no estás solo. En los últimos días, el Gobierno estadounidense anunció medidas que han generado preocupación entre miles de solicitantes: una pausa temporal en decisiones clave y nuevos requisitos que endurecen aún más el proceso, sobre todo en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Entre los trámites afectados por esta pausa se encuentran solicitudes de residencia (Green Card), permisos de trabajo, renovaciones de DACA y el TPS. A esto se suma una nueva exigencia para quienes solicitan visas de no inmigrante: declarar expresamente que no temen persecución en su país de origen.

En medio de este panorama, muchos casos han quedado en el limbo, sin respuesta durante meses o incluso años. Pero hay una opción legal que podría ayudarte a destrabar tu proceso: el Writ of Mandamus.

El Writ of Mandamus puede presionar a USCIS para que resuelva casos pendientes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué es el Writ of Mandamus?

El Writ of Mandamus es una herramienta legal que permite presentar una demanda en una corte federal para obligar a una agencia gubernamental, como USCIS, a tomar una decisión sobre tu caso.

Es importante entender algo clave: no estás pidiendo que aprueben tu solicitud, sino que simplemente resuelvan. Es decir, que hagan el trabajo que legalmente les corresponde.

¿Cuál es el propósito de una petición de Mandamus?

El objetivo principal es combatir los retrasos injustificados. Cuando el gobierno deja un caso estancado sin explicación, esta acción busca que un juez intervenga y ordene que se emita una decisión.

En otras palabras, es una forma de presionar legalmente para que tu trámite avance cuando ha sido ignorado por demasiado tiempo.

La pausa de USCIS está retrasando decisiones en miles de casos migratorios. | Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOHN MOORE

Mandamus, una opción que debe evaluarse caso por caso

El abogado de inmigración John de la Vega explica que esta herramienta puede ser clave en escenarios donde no hay respuesta del gobierno:

“Si llevas meses o incluso años esperando sin una explicación, tu caso está completamente atascado. El Mandamus es una demanda en corte federal que obliga a USCIS a tomar una decisión. No se trata de presentar más pruebas, sino de pedirle a un juez que ordene al gobierno cumplir con su trabajo”, indicó.

Eso sí, no es una solución automática para todos. Cada caso debe analizarse cuidadosamente para determinar si esta vía es la más adecuada.

Aunque el Mandamus puede acelerar una respuesta, también implica iniciar un proceso legal formal. Por eso, lo más recomendable es consultar con un abogado especializado antes de tomar cualquier decisión.

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