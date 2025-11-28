Si bien el pasaporte estadounidense te permite viajar a distintos puntos que desees, también conlleva cumplir con una serie de obligaciones. En ese caso, muchos ciudadanos desconocen que el Departamento de Estado puede revocar o denegar este documento por motivos específicos. Para que evites contratiempos y asegures su validez, te invito a conocer qué responsabilidades debes tener en cuenta.

En caso cuentes con este importante documento, es necesario que tengas en consideración las obligaciones que te mencionaré, ya que así evitarás inconvenientes con las autoridades migratorias .

El pasaporte no solo sirve como documento de viaje, ya que también te permite identificarte. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Cuáles son las obligaciones para mantener el pasaporte válido

Mantener la información actualizada

En caso estés planificando cambiar tu nombre, género o deseas corregir errores en tu pasaporte, es necesario que inicies con el trámite ante el Departamento de Estado. En caso de pérdida o robo, también debes notificarlo.

Renovar antes de la fecha de vencimiento

Es necesario que realices la renovación de tu pasaporte antes de su fecha de vencimiento, ya que no podrías realizar viajes.

Cumplir con las leyes de viaje internacional

Salvo militares en servicio activo, es ilegal que entres o salgas de Estados Unidos sin contar con un pasaporte válido.

Es necesario contar con este documento totalmente válido. (Foto: Diseñado por Freepik).

No usar el pasaporte con fines fraudulentos

Si usas u obtienes un pasaporte de manera fraudulenta, esto conllevaría a que se cancele inmediatamente y se prohíba su uso; además, tendrías problemas legales.

Cumplir con órdenes judiciales

En caso tengas restricciones judiciales que no te permitan salir de Estados Unidos, es sumamente importante que no uses este documento para viajar.

Mantener en regla tus obligaciones fiscales

Si debes impuestos serios, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) podrá certificar la deuda y facilitará al Departamento de Estado que revoque tu pasaporte.

Pagar préstamos de repatriación

En caso hayas solicitado un préstamo gubernamental para retornar a Estados Unidos, tendrás que saldarlo. De no hacerlo, sería causante suficiente para la negación o revocación de tu pasaporte.

Cumplir con obligaciones de manutención infantil

El gobierno de Estados Unidos podrá restringir o negar tu pasaporte en caso tengas deudas significativas de manutención infantil, según lo señalado por la ley federal.

Respetar leyes sobre delitos graves

Órdenes de arresto, extradición o condenas por delitos graves, tales como tráfico de drogas o turismo sexual, serían razones suficientes para la pérdida de tu pasaporte.

Existen delitos graves que ocasionarían la negación o revocación de este importante documento. (Foto: Freepik)

Si renuevo mi pasaporte, ¿podré recuperar el antiguo?

Según lo señalado por la Embajada de Estados Unidos, en ciertos casos es posible que se realice la devolución de este documento antiguo cancelado. Esta entidad recomienda que se guarde en un lugar seguro, ya que serviría como evidencia de ciudadanía estadounidense.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!