Ante el aumento de los operativos migratorios en Estados Unidos, muchas familias viven con una nueva preocupación: ¿una persona que ya fue detenida y liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede volver a ser arrestada? Abogados de inmigración explican que una liberación no necesariamente significa el cierre de un caso migratorio. Los procesos pueden continuar durante años y, dependiendo de las circunstancias, una persona podría enfrentar una nueva detención si las autoridades consideran que existen motivos legales para intervenir.

La incertidumbre ha crecido especialmente entre inmigrantes que estuvieron bajo custodia, recuperaron su libertad y ahora temen regresar a un centro de detención. En Texas, expertos señalan que esta situación se ha repetido en personas con procesos migratorios activos, incluidos casos de familias que no tienen antecedentes penales.

Abogado explica si ICE puede realizar una segunda detención

El abogado de inmigración Jaime Vázquez explicó que los cambios recientes en los procedimientos migratorios han provocado que algunas personas que fueron detenidas anteriormente vuelvan a estar bajo custodia.

“En los últimos meses hemos visto cambios en los procedimientos migratorios y personas que fueron detenidas anteriormente o que fueron detenidas en frontera y puestas en libertad ahora están siendo detenidas de nuevo si entraron sin documentos”, señaló Vázquez en N+ Univision.

Según el especialista, cada caso debe analizarse de manera individual, ya que factores como el historial migratorio, las órdenes pendientes y el cumplimiento de los requerimientos de las autoridades pueden influir en una nueva intervención de ICE.

ICE puede realizar nuevas detenciones en EE.UU. según las circunstancias legales de cada caso migratorio. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¿Qué opciones legales existen ante una nueva detención?

El abogado Vázquez indicó que existen herramientas legales que pueden ser utilizadas para cuestionar una detención considerada injustificada. Una de ellas es el recurso de habeas corpus, mediante el cual una persona puede solicitar que un juez revise la legalidad de su arresto.

“Estamos viendo que en ocasiones oficiales de inmigración están deteniendo personas que no solamente han sido puestas en libertad, sino que han tenido procesos, y en situaciones como esa es importantísimo retomar posiblemente esa medida federal para tratar de buscar de nuevo, entendiendo que en muchas ocasiones el debido proceso no se está cumpliendo”, explicó.

El especialista recomendó que cualquier persona detenida nuevamente por ICE busque asesoría legal lo antes posible para conocer sus derechos y las alternativas disponibles según su situación migratoria.

Expertos recomiendan buscar asesoría ante acciones de ICE en EE.UU. para conocer los derechos disponibles. | Crédito: Charly TRIBALLEAU / AFP

Detenciones de ICE generan preocupación en Texas

Los operativos migratorios han aumentado la preocupación entre comunidades inmigrantes en Texas. Según la información difundida en el reporte, más de 22.240 arrestos fueron realizados por agentes de ICE en 2026 dentro de la jurisdicción de la oficina de San Antonio, que incluye áreas como San Antonio y Austin.

Ante este panorama, abogados de inmigración recomiendan que las personas mantengan sus documentos personales disponibles y conozcan información básica sobre su situación legal para estar preparadas ante un posible encuentro con agentes migratorios.

Situación ¿Qué debe saber una persona inmigrante? Fue detenidoa por ICE y luego liberada La liberación no significa necesariamente que el caso migratorio terminó. Tiene un proceso migratorio activo Debe cumplir con las citas y requerimientos de las autoridades. Es detenido nuevamente por ICE Puede buscar asesoría legal para evaluar sus opciones. Considera que la detención fue irregular Un abogado puede analizar recursos legales como el habeas corpus.

La recomendación principal de los expertos es no esperar a una nueva detención para buscar orientación legal. Cada historial migratorio puede tener consecuencias diferentes y requiere una evaluación personalizada.

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