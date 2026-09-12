Obtener el asilo en Estados Unidos representa un paso importante para una persona que busca protección migratoria y estabilidad en el país. Sin embargo, que una solicitud haya sido aprobada no significa que el beneficiario quede completamente al margen de las leyes de inmigración ni que su estatus sea imposible de modificar. Existen determinadas circunstancias en las que las autoridades pueden intentar poner fin a esa protección y llevar nuevamente el caso ante un juez de inmigración. Por ello, una de las dudas que puede surgir después de recibir una decisión favorable es si todavía existe el riesgo de una deportación. Un abogado de inmigración explicó qué puede ocurrir en estos casos y relató la experiencia de uno de sus antiguos clientes.

¿Te pueden deportar después de ganar tu asilo?

De acuerdo con el abogado de inmigración Jonathan Shaw, una persona que obtuvo el asilo sí cuenta con protección, pero esta no debe entenderse como una garantía absoluta frente a cualquier circunstancia futura.

El experto explicó que, si después de obtener el asilo una persona comete un delito grave, el gobierno puede intentar que esa protección sea revocada. Para ello, no se trata simplemente de detener al inmigrante y expulsarlo inmediatamente del país.

Shaw relató el caso de un cliente al que representó durante un largo proceso hasta conseguir la aprobación de su solicitud de asilo. Sin embargo, después de obtener esa protección, el hombre cometió un delito grave.

“Luego de que te aprueban tu asilo, si hay una parada de inmigración, igual se corre el riesgo de deportación”, explicó Shaw.

Según su relato, posteriormente el fiscal del gobierno presentó una moción ante un juez de inmigración para solicitar que se retirara el asilo. El juez finalmente tomó una decisión que dejó sin efecto esa protección y el inmigrante terminó siendo deportado.

El asilo en EE.UU. puede revocarse tras un delito grave. | Crédito: Flickr / U.S. Immigration and Customs Enforcement

¿Qué puede pasar si un asilado comete un delito grave?

El caso explicado por Shaw permite entender una diferencia importante: ganar el asilo no significa que una persona quede protegida frente a cualquier conducta posterior.

El gobierno puede iniciar un procedimiento para intentar terminar con la protección cuando existen determinadas circunstancias previstas por las leyes migratorias. Entre ellas pueden encontrarse delitos que tengan consecuencias migratorias graves.

El abogado explicó que, en el caso que representó, decidió retirar su representación después de conocer que su antiguo cliente había cometido el delito.

“Nosotros hace tiempo tuvimos un cliente, luchamos, luchamos, luchamos, ganamos su asilo y después de ganar su asilo comete un delito grave”, contó Shaw.

Posteriormente, según el relato del experto, el fiscal presentó la moción correspondiente ante el juez de inmigración y se produjo la pérdida del asilo.

¿Tener asilo aprobado evita una deportación?

No necesariamente. El asilo aprobado brinda protección frente a la persecución y permite que la persona permanezca en EE.UU. bajo ese estatus, pero existen circunstancias legales que pueden llevar a su terminación.

Shaw enfatizó que una persona asilada no debe pensar que su aprobación migratoria la convierte en “intocable”. Por el contrario, debe continuar cumpliendo las leyes estadounidenses.

“Importante entender que el tener el asilo no te hace, este, intocable, tienes que igual vivir de una manera buena”, señaló el abogado.

¿Qué debes saber sobre el riesgo de perder el asilo?

Asilo aprobado La persona cuenta con protección bajo su estatus de asilado. Comisión de un delito grave El gobierno puede buscar que se termine la protección migratoria. Moción del gobierno El fiscal puede solicitar al juez de inmigración que revise el caso. Audiencia ante un juez El proceso pasa por una instancia judicial y la persona puede defenderse. Revocación del asilo Si el juez determina que corresponde terminar la protección, puede producirse la pérdida del asilo. Posible deportación La pérdida de la protección puede tener consecuencias migratorias, incluida la deportación.

Un abogado explica cuándo podrías perder el asilo en EE.UU. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Es una deportación inmediata si ya ganaste el asilo?

Shaw aclaró que no debe confundirse este tipo de procedimiento con una deportación expedita (expedited removal).

“Sí, no te pueden deportar así no más, no es una deportación expedita ni nada porque ya ganaste el asilo”, explicó.

Esto significa que, según el caso descrito por el experto, la pérdida del asilo no ocurre simplemente porque un agente de inmigración detenga a la persona. Existe un procedimiento formal en el que interviene el gobierno y un juez de inmigración.

La persona tiene la posibilidad de participar en el proceso y presentar una defensa antes de que se tome una decisión sobre su protección.

¿Qué pasa con las infracciones menores?

El caso explicado por Shaw se refiere específicamente a la comisión de un delito grave. Por eso, no debe interpretarse que cualquier infracción o problema menor automáticamente provoca la pérdida del asilo.

Las consecuencias migratorias dependen de las circunstancias concretas, del tipo de delito, de la situación migratoria de la persona y de las disposiciones legales aplicables.

Por esa razón, una persona que tiene asilo aprobado y enfrenta un arresto, acusación penal o algún otro problema con las autoridades debería buscar asesoría legal especializada antes de asumir que perderá automáticamente su protección.