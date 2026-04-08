Conducir en California implica estar pendiente de varios detalles que, aunque parezcan menores, pueden terminar en un problema serio si se dejan pasar. Uno de ellos es la matrícula del vehículo, un trámite que muchos conductores hispanos suelen revisar “para después” por falta de tiempo, por confusión con los avisos del DMV o simplemente porque en medio del trabajo, la renta, el seguro y la gasolina, se les va la fecha. Pero en un estado donde los controles de tránsito son estrictos y donde una multa puede golpear fuerte el bolsillo de una familia, saber si te pueden detener por una matrícula vencida no es un detalle cualquiera: puede marcar la diferencia entre seguir manejando tranquilo o terminar con una sanción que se suma a otras cuentas del mes. Si vives en Los Ángeles, San Diego, San José, Riverside o cualquier otra ciudad de California, conviene tener claro qué pasa exactamente cuando el registro caduca.

¿ES OBLIGATORIO TENER LA MATRÍCULA VIGENTE?

Sí. En California, todo vehículo debe estar debidamente registrado y con las tarifas al día para poder circular o permanecer en la vía pública.

En otras palabras:

No es un trámite opcional.

Si el registro está vencido, el vehículo no debería estar circulando.

Tampoco conviene dejarlo estacionado en espacios públicos por mucho tiempo.

Una serie de autos transitando por una avenida en el estado de California (Foto: AFP)

¿EXISTE UN PERÍODO DE GRACIA?

Aquí suele haber confusión, pero el DMV de California es claro: no existe un período de gracia oficial para renovar la matrícula.

Eso significa que:

Debes renovar antes o en la fecha de vencimiento.

Si te retrasas, comienzan a aplicarse recargos.

Mientras más pase el tiempo, más puede aumentar la deuda.

El DMV normalmente envía un aviso con antelación, así que lo ideal es no esperar hasta último momento, sobre todo si sueles tener la agenda llena entre el trabajo, los niños y la rutina diaria.

¿CUÁNDO PUEDEN DETENERTE POR PLACAS VENCIDAS?

Este es el punto clave. Según el Código de Vehículos de California, en general la policía no puede detenerte únicamente por tener la matrícula vencida durante el primer mes después del vencimiento.

Ejemplo práctico:

Si tu matrícula vence el 31 de marzo.

Durante abril, normalmente no te detendrán solo por ese motivo.

A partir de mayo, ya podrían pararte y sancionarte.

Eso sí, hay una excepción importante:

Si te detienen por otra infracción, como exceso de velocidad o una luz dañada, el agente sí puede multarte también por la matrícula vencida, incluso dentro de ese primer mes.

MULTAS Y RECARGOS POR PAGO TARDÍO

No renovar a tiempo puede salir caro. Además del riesgo de una multa, también se acumulan recargos.

Recargos por retraso en el registro:

1 a 10 días: US$10 (de inscripción) + US$10 (Patrulla de Carreteras de California).

11 a 30 días: US$15 + US$15.

31 días a 1 año: US$30 + US$30.

Más de 1 año: US$50 + US$50.

Más de 2 años: US$100 + US$100.

Estos montos se suman a la tarifa base del registro, así que la deuda puede crecer rápido si dejas pasar el tiempo.

¿CUÁNTO CUESTA LA MULTA POR CIRCULAR CON MATRÍCULA VENCIDA?

Conducir con la matrícula vencida es una infracción y, aunque muchas veces se considera menor, eso no significa que sea barata.

De acuerdo con el Consejo Judicial de California y firmas legales como Shouse California Law Group:

Puede tratarse como una infracción subsanable.

Si corriges el problema, podrías evitar sanciones más graves.

Aun así, normalmente se cobra una tasa administrativa de unos US$25.

Si no regularizas la situación, la multa final puede superar los US$200, sin contar otros cargos.

¿PUEDEN REMOLCAR TU VEHÍCULO?

En general, no de inmediato. Si el vehículo está estacionado con matrícula vencida, las autoridades suelen intentar contactarte primero antes de ordenar un remolque o una confiscación. No suele ser automático, pero sí puede complicarse si ignoras las notificaciones o si el auto acumula otras faltas.

¿CÓMO SABER CUÁNDO VENCE TU MATRÍCULA?

Aunque la calcomanía de las placas muestra el mes y el año, la fecha exacta aparece en la tarjeta de registro.

Te conviene revisar:

La tarjeta de registro del vehículo.

El aviso que envía el DMV.

Tu cuenta en línea del DMV.

No confiar solo en la etiqueta de la placa puede ahorrarte una multa innecesaria.

EN RESUMEN: LO QUE DEBES TENER CLARO

No hay período de gracia oficial.

Durante el primer mes hay cierta tolerancia para detenciones.

Después de ese plazo, sí pueden pararte solo por la matrícula vencida.

Las multas y recargos aumentan rápido.

Renovar a tiempo evita gastos y problemas.

Mantener la matrícula al día no es solo cumplir con un trámite. En California, donde muchas familias dependen del carro para ir al trabajo, dejar a los hijos en la escuela o hacer compras, un descuido pequeño puede terminar afectando el presupuesto del mes. Por eso, revisar la fecha de vencimiento y renovar a tiempo siempre será más barato que enfrentar una multa o una detención inesperada.

Autos estacionados en una safety roadside rest area ubicada en el estado de California (Foto: Google Maps)

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