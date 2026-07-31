Perder el empleo en medio de la inflación se ha convertido en un verdadero infierno para miles de personas; no es para menos, porque de un momento a otro se quedan sin cómo cubrir necesidades básicas como comida, renta, medicinas y otros pagos esenciales. Por suerte, existe un programa que ofrece ayuda económica temporal a quienes atraviesan esta situación: el seguro de desempleo, un beneficio que puede ayudarte a mantenerte mientras buscas una nueva oportunidad laboral. En esta nota te explicamos cómo funciona en California, qué requisitos debes cumplir, quiénes pueden recibirlo y quiénes quedan fuera, cuánto podrías cobrar y otros puntos clave que debes conocer.

El desempleo es una de las situaciones que más puede afectar el cerebro de los hombres de acuerdo a una reciente investigación. (Foto: vadimguzhva/iStock)

EL SEGURO DE DESEMPLEO EN CALIFORNIA

En California, el seguro de desempleo es un beneficio temporal que ayuda a personas que pierden su trabajo sin culpa propia. Para recibirlo hay que cumplir ciertos requisitos.

Este programa forma parte del sistema de seguro de desempleo de Estados Unidos y es un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y los estados. Cada estado administra su propio seguro de desempleo por medio de su agencia laboral (en California, el EDD), pero todos siguen reglas básicas establecidas por la ley federal.

Requisitos básicos para calificar

Según el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD), para tener derecho al seguro de desempleo necesitas:

Autorización para trabajar en EE.UU.: tener número de Seguro Social y estar legalmente autorizado para laborar (ciudadanía, residencia, permiso de trabajo). Las personas indocumentadas no califican porque la ley exige estar “disponible para trabajar” legalmente.

tener número de Seguro Social y estar legalmente autorizado para laborar (ciudadanía, residencia, permiso de trabajo). Las personas indocumentadas no califican porque la ley exige estar “disponible para trabajar” legalmente. Haber ganado suficiente salario en el llamado “período base” (normalmente los últimos 12-18 meses). Se requiere un mínimo de ingresos, por ejemplo: alrededor de US$1,300 en al menos un trimestre o US$900 en el trimestre más alto y 1.25 veces ese monto en todo el período, según tablas del EDD.

Se requiere un mínimo de ingresos, por ejemplo: alrededor de US$1,300 en al menos un trimestre o US$900 en el trimestre más alto y 1.25 veces ese monto en todo el período, según tablas del EDD. Estar total o parcialmente desempleado , y que la pérdida del trabajo sea por razones ajenas a tu control (recorte de personal, cierre de empresa, reducción de horas, etc.). Si te despidieron por “mala conducta” o renunciaste sin causa justificada, puedes ser rechazado.

, y que la pérdida del trabajo sea por razones ajenas a tu control (recorte de personal, cierre de empresa, reducción de horas, etc.). Si te despidieron por “mala conducta” o renunciaste sin causa justificada, puedes ser rechazado. Estar físicamente apto para trabajar , disponible y dispuesto a aceptar empleo de inmediato.

, disponible y dispuesto a aceptar empleo de inmediato. Buscar trabajo cada semana y, en la práctica, registrarte y usar herramientas como CalJOBS para demostrar la búsqueda activa.

Cada mes, cientos de empresas notifican despidos masivos al gobierno federal bajo la Ley WARN. (Foto: Getty Images)

¿QUIÉNES CALIFICAN Y QUIÉNES NO?

En general, califican:

Trabajadores despedidos o con horas reducidas por motivos económicos o decisiones de la empresa.

Personas que renuncian por razones justificadas (por ejemplo, condiciones de trabajo peligrosas, acoso grave, violencia doméstica o razones médicas), y pueden demostrar que intentaron conservar el empleo.

Empleados con suficiente historial de salarios en California y autorización legal para trabajar.

Normalmente no califican:

Quienes son despedidos por mala conducta grave (robo, agresión, violaciones serias de las reglas, etc.).

Personas que renuncian voluntariamente sin causa justificada.

Algunos grupos excluidos: funcionarios electos, muchos trabajadores por cuenta propia, ciertos estudiantes empleados en su propio centro educativo, familiares directos empleados por la familia (padres, hijos menores, cónyuges, parejas registradas), ciertos vendedores solo a comisión, caddies, jockeys, etc.

Personas sin autorización legal para trabajar en EE.UU. (indocumentadas).

¿CUÁNTO SE PUEDE COBRAR?

El monto depende de lo que ganaste en el período base. De forma general:

El pago semanal mínimo está alrededor de 40 dólares.

El máximo puede llegar a unos 450 dólares por semana en el esquema estándar de California.

El EDD tiene una calculadora en línea y una tabla de beneficios (DE 1101BT5S) donde, según tus salarios, te indica el pago semanal estimado.

* Haz clic aquí para usar la calculadora de beneficios por desempleo para tener una idea de lo que recibirás.

La duración típica de los beneficios estándar suele ser de hasta 26 semanas, aunque esto puede cambiar si hay programas especiales o extensiones aprobadas en momentos de crisis económica.

No todo el mundo califica: quienes renuncian sin causa justa, son despedidos por mala conducta grave (Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ SE NECESITA PARA TRAMITARLO?

Al solicitar el seguro de desempleo (por internet, teléfono o correo), te pedirán información como:

Nombre completo, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y número de Seguro Social.

Nombre, dirección y teléfono de tu último empleador, y la fecha en que trabajaste por última vez.

Historial de empleos de los últimos 18 meses (nombres de empleadores, fechas de trabajo, salarios).

Número de tu licencia de conducir o identificación estatal, si la tienes.

Datos bancarios si quieres depósito directo.

Después de presentar la solicitud, deberás certificar cada dos semanas que sigues desempleado, buscando trabajo y disponible para trabajar, respondiendo preguntas que el EDD te enviará (por internet, teléfono o correo).

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