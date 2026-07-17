Un temblor en California puede ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. Por ello, el Earthquake Readiness Guide, elaborado por las autoridades del estado, recomienda utilizar MyShake, una aplicación gratuita que forma parte del sistema estatal de alerta temprana y que puede enviar una notificación segundos antes de que comience el movimiento sísmico, dependiendo de la distancia al epicentro. Contar con esta herramienta y configurarla correctamente en tu celular puede brindar un tiempo valioso para ponerse a salvo de un terremoto.

¿Qué es MyShake?

MyShake es una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que utiliza el sistema ShakeAlert, la red oficial de alerta temprana de terremotos de California administrada por la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES). El sistema emplea una red de sensores sísmicos para detectar un terremoto antes de que las ondas más fuertes lleguen a determinadas zonas y, cuando las condiciones lo permiten, envía una alerta para que las personas puedan tomar medidas de protección.

De acuerdo con el Earthquake Readiness Guide, la aplicación envía alertas cuando se detecta un terremoto de magnitud 4.5 o superior que pueda afectar el área donde se encuentra el usuario.

Cómo descargar y configurar MyShake

Una vez instalada la aplicación, es importante completar la configuración inicial para asegurarse de recibir las alertas tempranas.

Paso Qué debes hacer 1 Descarga gratuitamente la aplicación MyShake

en tu teléfono. ➤Google Play ➤App Store 2 Permite que la aplicación envíe notificaciones cuando lo solicite. 3 Si usas un iPhone, activa también las Alertas Críticas para que los avisos puedan sonar incluso con el modo “No molestar”. 4 Configura tu HomeBase o ubicación principal (por ejemplo, tu domicilio). 5 Mantén activados los permisos de ubicación para recibir alertas más precisas cuando estés fuera de casa. 6 En Android, verifica que MyShake tenga permiso para enviar notificaciones y, si utilizas “No molestar”, agrégala a las aplicaciones autorizadas.

¿Cuánto tiempo de anticipación ofrece?

El tiempo de aviso depende de la ubicación del usuario respecto al epicentro del terremoto.

Según la información oficial de MyShake, la mayoría de las personas recibe la alerta unos segundos antes de sentir el movimiento. Quienes se encuentran más lejos del epicentro pueden recibir 30 segundos o más de anticipación, mientras que las personas muy cerca del lugar donde se originó el sismo podrían recibir la alerta cuando el movimiento ya haya comenzado. Aun así, el aviso sirve para confirmar que se trata de un terremoto y recordar la acción de protección recomendada.

MyShake ayuda a prepararte ante un temblor en California con alertas tempranas en el celular. | Crédito: myshake.berkeley.edu

¿Qué hacer cuando recibes una alerta?

El Earthquake Readiness Guide señala que, si recibes una alerta temprana, debes actuar de inmediato siguiendo la recomendación oficial:

Agáchate para evitar caer.

para evitar caer. Cúbrete debajo de una mesa o escritorio resistente.

debajo de una mesa o escritorio resistente. Sujétate hasta que termine el movimiento.

Si te encuentras al aire libre, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. Si vas conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que finalice el temblor.

La recomendación oficial durante un temblor en California es "Agáchate, Cúbrete y Sujétate", ya que ayuda a reducir el riesgo de lesiones mientras dura el movimiento. | Crédito: earthquake.ca.gov

Otras recomendaciones del Earthquake Readiness Guide

Además de descargar MyShake, la guía oficial aconseja:

Seguir las cuentas de redes sociales de las autoridades locales.

Identificar la estación de radio que transmite alertas de emergencia.

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, agua, alimentos y un botiquín de primeros auxilios.

Elaborar un plan familiar para saber cómo actuar y dónde reunirse después de un terremoto.

Las autoridades también recomiendan revisar periódicamente la configuración de MyShake para confirmar que las notificaciones y los permisos de ubicación continúan habilitados, ya que algunas actualizaciones del sistema operativo pueden modificar estos ajustes.

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