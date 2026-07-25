Un temblor en California puede ocurrir en cualquier momento, por lo que tener organizada la información personal, los documentos importantes y los suministros básicos puede facilitar la respuesta ante una emergencia. El Earthquake Readiness Guide recomienda preparar con anticipación una lista de datos esenciales y guardarla dentro de la Go-Bag o kit de emergencia para contar con ella si es necesario evacuar o permanecer en casa después de un terremoto.

La guía señala que una preparación adecuada no solo incluye alimentos y agua, sino también información familiar, contactos de emergencia, documentos legales, datos médicos y planes de evacuación que pueden ser necesarios durante una crisis.

¿Qué información debes tener preparada antes de un terremoto?

El checklist oficial recomienda escribir y guardar datos importantes de todos los integrantes del hogar, ya que durante una emergencia puede ser difícil acceder a registros digitales o comunicarse con familiares.

Categoría Información que debes preparar Datos familiares Nombres completos y fechas de nacimiento de todos los integrantes del hogar. Información médica Alergias, medicamentos actuales, dosis y condiciones de salud. Contactos de emergencia Nombres, teléfonos y direcciones de familiares y amigos cercanos. Servicios de emergencia Números locales de policía, bomberos y otros servicios de ayuda. Servicios básicos Contactos de las compañías de gas, electricidad y agua. Centros médicos Dirección y contacto del hospital y centro de atención urgente más cercano. Trabajo y escuela Información de contacto de lugares de trabajo y centros educativos.

Plan de evacuación y puntos de encuentro

El Earthquake Readiness Guide recomienda que cada familia tenga definido un plan para reunirse después de un terremoto, especialmente si las comunicaciones fallan o las personas se encuentran en lugares diferentes.

Entre los datos que deben estar preparados se incluyen:

Varias rutas para salir del vecindario.

Un punto de reunión principal cerca de casa.

Un segundo punto de encuentro fuera de la zona inmediata.

Una lista de artículos importantes que deben recogerse en caso de evacuación.

Un botiquín de primeros auxilios es esencial para responder ante un temblor en California y atender posibles emergencias. | Crédito: Magnific

Documentos importantes que debes guardar

La guía aconseja conservar copias de documentos esenciales dentro del kit de emergencia y mantener respaldos digitales seguros.

Entre los documentos recomendados están:

Identificaciones personales y pasaportes.

Certificados de nacimiento.

Tarjetas del Seguro Social.

Escrituras y títulos de propiedad.

Documentos legales como testamentos o poderes notariales.

Información de seguros de vivienda, salud y automóvil.

Datos bancarios y números de cuenta.

Las autoridades recomiendan mantener varias copias: una en el kit de emergencia, otra en el vehículo y otra en un lugar seguro dentro del hogar.

Información para mascotas y animales de servicio

Las mascotas también deben formar parte del plan familiar de emergencia. El checklist recomienda incluir:

Contacto del veterinario.

Registros médicos.

Información sobre necesidades especiales.

Suministros esenciales para su cuidado.

Preparar suministros y documentos para tus mascotas es importante ante un temblor en California. | Crédito: Pexels

Suministros que debes incluir en tu kit de emergencia

Además de la información personal, el Earthquake Readiness Guide incluye una lista de artículos que pueden ser útiles para un Stay-Box o una Go-Bag:

Radio de baterías o de manivela.

Linterna y baterías adicionales.

Botiquín de primeros auxilios.

Silbato para pedir ayuda.

Mascarillas para protegerse del polvo.

Llave inglesa o alicates para cerrar servicios básicos.

Mapa con al menos dos rutas de evacuación.

Teléfono celular, cargador y batería portátil.

Ropa abrigadora y zapatos resistentes.

Manta o saco de dormir.

Impermeable.

Artículos de higiene personal.

Lista de medicamentos y alergias.

Papel, lápiz y dinero en efectivo.

Recomendaciones para mantener actualizado el checklist

La preparación no termina al crear la lista. La guía aconseja revisarla periódicamente para actualizar teléfonos, medicamentos, documentos y cualquier información que haya cambiado.

Tener este checklist listo puede ayudar a una familia a reaccionar con mayor rapidez durante un temblor en California y facilitar la toma de decisiones en los momentos posteriores a un terremoto.

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