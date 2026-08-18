California es un territorio acostumbrado a los movimientos sísmicos, pero cada terremoto tiene características distintas según su origen, profundidad y ubicación. Este miércoles 19 de agosto de 2026, el seguimiento de la actividad sísmica permite conocer qué temblores se han registrado durante la jornada y en qué zonas fueron localizados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) recopila y actualiza estos eventos mediante sus redes de monitoreo. Aquí podrás consultar los últimos sismos registrados en California, junto con datos como la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, además de información sobre las principales fallas del estado y las recomendaciones para actuar ante un terremoto.

Temblor en California EN VIVO hoy, 19 de agosto

El registro de terremotos del USGS permite seguir en tiempo real los movimientos detectados en California y otras zonas de Estados Unidos. Cada reporte reúne los principales parámetros disponibles del evento y puede ser actualizado después de una revisión de los datos sísmicos.

Durante este miércoles 19 de agosto, incorporaremos los principales sismos reportados oficialmente en California a medida que sean registrados por el USGS. Ten en cuenta que los primeros datos pueden ser preliminares y que la magnitud, profundidad, hora o localización de un terremoto pueden cambiar tras el procesamiento técnico de las señales.

California y su actividad sísmica: fallas y zonas de mayor riesgo

California es una de las regiones de Estados Unidos con mayor actividad sísmica. El estado está atravesado por numerosas fallas capaces de producir terremotos, entre ellas el sistema de la falla de San Andrés.

Sin embargo, la actividad sísmica de California no se concentra en una sola falla. Existen diferentes sistemas geológicos en el norte, centro y sur del estado que contribuyen al riesgo sísmico regional.

Mapa de las principales fallas sísmicas de California, entre ellas la falla de San Andrés, San Jacinto y Hayward-Rodgers Creek, que atraviesan distintas zonas del estado. FOTO DE USGS / USGS

La cercanía a una falla tampoco es el único factor que determina el peligro. Las características del terreno, el tipo de construcción y la distancia respecto del epicentro pueden influir en la intensidad del movimiento que experimenta una comunidad.

Los terremotos más importantes registrados en California

California tiene un amplio historial de terremotos que han dejado huella tanto por su magnitud como por sus consecuencias para la población y la infraestructura.

El terremoto de San Francisco de 1906, uno de los eventos sísmicos más devastadores de la historia del estado, provocó una enorme destrucción en la ciudad y permitió avanzar en el estudio de la falla de San Andrés. Décadas después, el terremoto de Long Beach de 1933 evidenció la vulnerabilidad de las construcciones escolares y contribuyó a cambios importantes en las normas de edificación.

El terremoto de San Francisco de 1906 dejó gran parte de la ciudad en ruinas y se convirtió en uno de los eventos sísmicos más devastadores de la historia de California. La imagen muestra los daños registrados tras el desastre. FOTO DE USGS / Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos / USGS / Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

El terremoto de San Fernando de 1971 causó graves daños en el área de Los Ángeles y reforzó la necesidad de mejorar los estándares de construcción en zonas sísmicamente activas. En 1989, el terremoto de Loma Prieta afectó la región de la bahía de San Francisco y se hizo conocido internacionalmente por los daños provocados en carreteras, puentes y edificios.

Más recientemente, el terremoto de Northridge de 1994 dejó importantes daños en el área metropolitana de Los Ángeles y volvió a poner a prueba las normas de construcción y los sistemas de respuesta ante emergencias.

Estos acontecimientos forman parte del registro histórico utilizado por científicos y autoridades para estudiar el comportamiento sísmico de California, evaluar riesgos y mejorar las medidas de preparación frente a futuros terremotos.

¿Cómo monitorea el USGS los terremotos de California?

El USGS y sus organismos asociados utilizan redes sísmicas para detectar y localizar terremotos. La información obtenida permite determinar parámetros como la magnitud, profundidad y ubicación de los eventos.

El organismo mantiene una plataforma de “Latest Earthquakes” para consultar los terremotos registrados recientemente y un catálogo que permite buscar eventos por intervalo de tiempo, magnitud, área geográfica y otros criterios.

Estos datos también sirven para estudiar el peligro sísmico, analizar el comportamiento de las fallas y comprender mejor cómo se producen y propagan los movimientos del terreno.

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona en California?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que utiliza redes de sensores para detectar rápidamente terremotos que ya comenzaron. En California, las alertas pueden proporcionar un aviso antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas zonas.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

El sistema no predice terremotos. Su función es detectar rápidamente un movimiento que ya está ocurriendo y aprovechar la diferencia entre la detección del sismo y la llegada del movimiento fuerte para proporcionar un margen de tiempo que, en determinadas circunstancias, puede ser de segundos.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un terremoto puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo.

La recomendación durante un terremoto es aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger la cabeza y el cuello, refugiarse bajo una mesa resistente y mantenerse allí hasta que termine el movimiento. FOTO DE USGS / USGS

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Las principales fallas sísmicas de California

El territorio californiano cuenta con numerosos sistemas de fallas capaces de producir terremotos. La falla de San Andrés es la más conocida, pero no es la única estructura geológica relevante para el peligro sísmico del estado.

También existen sistemas como las fallas de San Jacinto, Hayward-Rodgers Creek y otras estructuras activas que atraviesan diferentes zonas de California. La distribución de estas fallas ayuda a explicar por qué el riesgo sísmico no se concentra en una única región.

El estudio de estas estructuras permite a los científicos evaluar escenarios de terremotos y desarrollar mapas de peligro que sirven para la planificación y preparación de las comunidades.

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de determinar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

La investigación sísmica permite estimar probabilidades y evaluar escenarios de peligro, pero eso es diferente a predecir un terremoto concreto. Una predicción tendría que establecer de antemano la fecha y hora, ubicación y magnitud del evento, algo que la ciencia todavía no puede hacer.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en California

¿Dónde puedo consultar los últimos terremotos registrados?

El USGS dispone de un mapa y un catálogo de terremotos que permiten consultar los eventos registrados recientemente y filtrar la información según diferentes parámetros, como tiempo, magnitud y ubicación.

¿Qué significa la magnitud de un terremoto?

La magnitud describe el tamaño de un terremoto en su origen. No debe confundirse con la intensidad, que describe los efectos o el nivel de sacudimiento observado en un determinado lugar.

¿Todas las zonas de California tienen el mismo riesgo sísmico?

No. El peligro varía según la ubicación, las fallas cercanas, las condiciones del terreno, las características de las construcciones y otros factores que pueden influir en la intensidad del movimiento.

¿Qué es una réplica?

Una réplica es un terremoto que ocurre después de un evento principal en la misma zona o cerca de ella. Aunque suelen ser menores, algunas pueden producir daños, especialmente en estructuras que ya fueron afectadas.

¿Qué significa “epicentro”?

El epicentro es el punto situado en la superficie terrestre directamente sobre el lugar donde se inició la ruptura sísmica en el interior de la Tierra.

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe cómo se siente el movimiento y los efectos que produce en un lugar determinado. Por ello, un mismo terremoto puede tener una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la distancia al epicentro y las condiciones locales.