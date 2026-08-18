Estar preparado ante un posible temblor en California puede marcar la diferencia durante las primeras horas de una emergencia. En el sur del estado, donde existen numerosas fallas sísmicas, las autoridades recomiendan contar con un kit de emergencia capaz de cubrir las necesidades básicas de una familia durante al menos 72 horas. Pero, ¿qué artículos debe incluir este kit de emergencia? Un experto en riesgos sísmicos del estado explica qué suministros no pueden faltar.

Los recientes terremotos registrados en distintas partes del mundo vuelven a poner sobre la mesa la importancia de la prevención. Para quienes viven en el sur de California, la pregunta no es si ocurrirá un gran sismo, sino cuándo.

José Lara, jefe de la rama de riesgos sísmicos de Cal OES, destacó en Univision34 la importancia de prepararse con anticipación y tener suministros disponibles tanto en casa como en el trabajo.

Ante un temblor en California, contar con un kit de emergencia puede ser clave. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué debe tener un kit de emergencia de 72 horas?

De acuerdo con las recomendaciones compartidas por Lara, el kit debe incluir elementos básicos para garantizar la alimentación, hidratación y atención de las necesidades de todos los integrantes de la familia durante una emergencia.

Agua Para mantener hidratada a la familia durante la emergencia. Alimentos Permiten contar con comida disponible si no es posible salir o comprar suministros. Dinero en efectivo Puede ser necesario si los sistemas de pago electrónicos dejan de funcionar. Documentos importantes Facilitan la identificación y otros trámites durante una emergencia. Medicamentos recetados Son indispensables para quienes dependen de tratamientos médicos. Fórmula para bebés Necesaria si hay un bebé que requiere este tipo de alimentación. Comida para mascotas Perros y gatos también deben estar incluidos en la preparación familiar.

El kit debe incluir a toda la familia

Una de las recomendaciones principales es no limitar el kit a las necesidades de los adultos. Si en el hogar hay bebés, personas que toman medicamentos o mascotas, sus necesidades deben contemplarse desde el momento de preparar los suministros.

En el caso de los bebés, por ejemplo, es importante tener disponible la fórmula que necesiten. Para las mascotas, se recomienda almacenar suficiente comida para que perros y gatos también puedan afrontar las primeras horas posteriores al terremoto.

Los medicamentos recetados también forman parte de los elementos esenciales, especialmente cuando alguno de los integrantes del hogar depende de ellos.

Un temblor en California puede ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante estar preparado. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Por qué es importante prepararse en California?

California cuenta con numerosas fallas sísmicas, algunas de ellas ubicadas cerca de zonas densamente pobladas. Según Lara, no se trata únicamente de fallas que se encuentran lejos de las ciudades: algunas están debajo de las áreas donde viven las personas.

Por esta razón, la preparación debe comenzar antes de que ocurra el terremoto. Tener los suministros listos permite reducir la dependencia de ayuda externa durante las primeras horas posteriores al movimiento.

MyShake: una alerta antes de que llegue el temblor

Además de preparar un kit de emergencia, los residentes de California pueden utilizar MyShake, una aplicación que proporciona alertas tempranas de terremotos.

La herramienta puede enviar una alerta antes de que las ondas más fuertes del sismo lleguen a determinadas zonas, dando a las personas unos momentos para tomar medidas de protección.

Descarga gratuitamente la aplicación MyShake en tu teléfono:

La preparación, sin embargo, no termina con una aplicación. Contar con agua, alimentos, medicamentos, documentos, efectivo y suministros para bebés y mascotas permite estar mejor preparados para enfrentar las consecuencias de un terremoto.

La recomendación de las autoridades es clara: no esperar a que ocurra un gran sismo para comenzar a prepararse.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!