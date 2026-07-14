Los terremotos pueden ocurrir sin previo aviso, por lo que estar preparado puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Con ese objetivo, el Earthquake Readiness Guide, elaborado por las autoridades de California, recomienda que todas las personas tengan lista una mochila de emergencia, también conocida como “Go-Bag”, con artículos esenciales para sobrevivir durante una evacuación o las primeras horas tras un sismo. La guía explica que, debido a que un temblor puede dejar muy poco tiempo para reunir pertenencias, lo ideal es mantener este bolso preparado y en un lugar de fácil acceso dentro del hogar o incluso en el automóvil.

¿Qué es una Go-Bag?

Una Go-Bag es un kit de emergencia previamente preparado que contiene los elementos básicos que una persona o familia puede necesitar si debe abandonar su vivienda rápidamente tras un terremoto u otra emergencia. Según el Earthquake Readiness Guide, este bolso debe ser fácil de transportar y revisarse de forma periódica para reemplazar medicamentos, baterías u otros productos que puedan vencer con el tiempo.

Tener una mochila de emergencia puede marcar la diferencia durante un temblor en California. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Elementos esenciales para una mochila de emergencia

Artículo ¿Por qué es importante? Copias de documentos importantes Incluye identificaciones, pólizas de seguro y fotografías de familiares y mascotas. Dinero en efectivo Se recomienda llevar billetes pequeños de 1 y 5 dólares en caso de que los pagos electrónicos no funcionen. Mapa impreso Debe incluir varias rutas para salir del vecindario si las vías principales están bloqueadas. Medicamentos Lleva los fármacos necesarios, una lista de recetas médicas y la información de salud relevante. Cargadores Incluye cargadores para teléfonos celulares y dispositivos de asistencia médica, además de una batería portátil. Botiquín de primeros auxilios Fundamental para atender lesiones leves mientras llega ayuda. Guía de preparación La guía recomienda conservar una copia del

Earthquake Readiness Guide

. Artículos para mascotas Alimentos, agua, registros médicos y otros suministros para animales de compañía o de servicio.

Información que también debe ir en la mochila

Además de los suministros físicos, la guía aconseja guardar una lista escrita con información clave que podría ser necesaria durante una evacuación o si las comunicaciones se interrumpen.

Entre los datos recomendados figuran:

Nombre completo y fecha de nacimiento de todos los integrantes de la familia.

Alergias, enfermedades, medicamentos y dosis.

Contactos de emergencia con teléfonos y direcciones.

Números de la policía, bomberos y otros servicios locales.

Datos de las compañías de gas, electricidad y agua.

Dirección y teléfono del hospital o centro de atención médica más cercano.

Información de contacto del trabajo y de la escuela.

Rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.

Datos de seguros de vivienda, salud y automóvil.

Información bancaria básica.

Contacto del veterinario y registros médicos de las mascotas.

El Earthquake Readiness Guide ofrece recomendaciones para actuar antes de un temblor en California. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Otros suministros recomendados

El Earthquake Readiness Guide también aconseja complementar la mochila con otros artículos que pueden ser de gran utilidad durante las primeras horas posteriores a un terremoto:

Radio portátil de baterías o de manivela.

Linterna con baterías adicionales.

Silbato para pedir ayuda.

Mascarillas para filtrar polvo o aire contaminado.

Llave inglesa o alicates para cerrar los servicios públicos si es necesario.

Una muda completa de ropa abrigadora y calzado resistente para cada persona.

Saco de dormir o manta.

Impermeable.

Fósforos en un recipiente impermeable.

Artículos de higiene personal.

Toallas de papel.

Papel y lápiz.

Dinero en efectivo, cheques o monedas.

Consejos para mantener la mochila siempre lista

Las autoridades de California recomiendan guardar varias copias de la información importante: una dentro de la mochila de emergencia, otra en el automóvil y otra en un lugar seguro dentro del hogar. Asimismo, aconsejan digitalizar documentos como identificaciones, certificados de nacimiento, pólizas de seguro y escrituras, almacenándolos de forma segura en la nube o en una memoria USB que pueda llevarse fácilmente durante una evacuación.

Revisar periódicamente el contenido de la Go-Bag y actualizar la información familiar ayudará a que este kit realmente sea útil cuando ocurra un temblor u otra emergencia.

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