Un temblor en California puede causar daños en carreteras, redes eléctricas y servicios básicos, lo que dificulta evacuar o acceder a suministros durante varias horas o incluso días. Por ello, el Earthquake Readiness Guide, elaborado por las autoridades del estado, recomienda preparar un Stay-Box, un contenedor con artículos esenciales para permanecer de forma segura en casa si no es posible salir tras un sismo. La guía aconseja planificar para que cada integrante del hogar pueda permanecer al menos tres días sin agua corriente ni electricidad.

¿Qué es un Stay-Box?

Un Stay-Box es un kit de emergencia diseñado para quienes deben refugiarse en casa después de un terremoto o durante las réplicas. A diferencia de una Go-Bag, que está pensada para una evacuación rápida, el Stay-Box contiene suministros suficientes para cubrir las necesidades básicas mientras se restablecen los servicios o las autoridades indican que es seguro salir.

El objetivo es contar con alimentos, agua y herramientas que permitan afrontar una emergencia sin depender de ayuda inmediata.

¿Qué debe incluir un Stay-Box?

Según el Earthquake Readiness Guide, estos son algunos de los artículos básicos que no deberían faltar en un Stay-Box:

Artículo Recomendación Agua Tres galones por persona para cubrir al menos tres días. Alimentos Productos no perecederos que no requieran electricidad ni gas para prepararse. Linterna Con baterías adicionales para enfrentar cortes de energía. Radio portátil De baterías o de manivela para recibir información de emergencia. Suministros para mascotas Alimentos, agua y artículos esenciales para animales de compañía o de servicio. Bolsa sanitaria Bolsas de basura resistentes, amarres y un balde que pueda utilizarse como sanitario de emergencia.

Un botiquín de primeros auxilios es un elemento esencial para afrontar un temblor en California. | Crédito: Magnific

Otros artículos recomendados

La guía también sugiere complementar el Stay-Box con otros elementos que pueden resultar de gran utilidad durante una emergencia:

Botiquín de primeros auxilios.

Silbato para pedir ayuda.

Mascarillas para filtrar polvo o aire contaminado.

Llave inglesa o alicates para cerrar los servicios si es necesario.

Mapa impreso con al menos dos rutas de evacuación.

Teléfono celular con cargadores y batería portátil.

Una muda completa de ropa abrigadora y calzado resistente para cada persona.

Saco de dormir o manta.

Impermeable.

Fósforos en un recipiente impermeable.

Artículos de higiene personal.

Lista de medicamentos, dosis y alergias.

Toallas de papel.

Papel y lápiz.

Dinero en efectivo, cheques o monedas.

Contar con suficiente agua potable es una de las principales recomendaciones para enfrentar un temblor en California. | Crédito: Magnific

No olvides los artículos básicos para permanecer en casa

Además del agua y los alimentos, el Earthquake Readiness Guide recomienda guardar un abrelatas manual, platos y vasos desechables, utensilios de plástico, toallas de papel y otros implementos que permitan alimentarse sin depender de electricidad o gas.

Las autoridades destacan que mantener un Stay-Box completo y revisarlo periódicamente puede mejorar significativamente la seguridad y la capacidad de respuesta de una familia cuando un terremoto provoca daños en la infraestructura o interrumpe los servicios básicos.

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