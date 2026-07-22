Después de preparar un plan familiar y una mochila de emergencia, tal como recomienda el Earthquake Readiness Guide, el siguiente paso es saber cómo actuar cuando ocurre un temblor en California. La guía oficial señala que los terremotos pueden producirse sin previo aviso, por lo que conocer las medidas de protección según el lugar donde te encuentres puede reducir el riesgo de sufrir lesiones y ayudarte a reaccionar de forma rápida y segura durante la emergencia, protegiendo tu vida y la de tu familia.
La regla principal: “Agáchate, Cúbrete y Sujétate”
Las autoridades de California recomiendan practicar la técnica “Agáchate, Cúbrete y Sujétate” (Drop, Cover and Hold On) antes de que ocurra un terremoto. Si utilizas una silla de ruedas u otro dispositivo de movilidad, la recomendación es “Bloquéate, Cúbrete y Sujétate” (Lock, Cover and Hold On).
Lo más importante es proteger la cabeza y el cuello y permanecer donde estás hasta que termine el movimiento.
¿Qué hacer según el lugar donde te encuentres?
|Dentro de una vivienda o edificio
|Agáchate, cúbrete debajo de una mesa o escritorio resistente y sujétate. Si no hay una mesa cerca, colócate junto a una pared interior. No corras ni intentes salir mientras dure el movimiento.
|En un automóvil
|Reduce la velocidad, detente en un lugar seguro y activa el freno de estacionamiento. Permanece dentro del vehículo hasta que termine el temblor.
|Al aire libre
|Agáchate, cúbrete y sujétate para protegerte de objetos que puedan salir proyectados. Mantente alejado de edificios, árboles, postes, cables eléctricos, señales de tránsito y vehículos.
|En la cama
|No te levantes. Colócate boca abajo, protege la cabeza y el cuello con una almohada y permanece allí hasta que deje de temblar.
¿Por qué no debes correr durante un terremoto?
El Earthquake Readiness Guide explica que desplazarse mientras el suelo se mueve aumenta el riesgo de caídas y de ser alcanzado por vidrios, muebles u otros objetos que puedan desprenderse.
Por esa razón, la recomendación es refugiarse donde se encuentra la persona, siempre que el lugar sea seguro, en lugar de intentar salir del edificio durante el movimiento.
Practicar antes puede marcar la diferencia
La guía también anima a las familias a practicar con anticipación estas acciones para que todos sepan cómo reaccionar en caso de un terremoto. Ensayar la técnica de “Agáchate, Cúbrete y Sujétate”, identificar los lugares más seguros dentro de la vivienda y conocer qué hacer en diferentes escenarios ayuda a responder con mayor rapidez cuando ocurre un sismo.
Estas medidas complementan otras recomendaciones del Earthquake Readiness Guide, como elaborar un plan familiar, preparar una Go-Bag, contar con un Stay-Box y utilizar herramientas como la aplicación MyShake para recibir alertas tempranas cuando estén disponibles.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!