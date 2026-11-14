Los movimientos sísmicos en Estados Unidos presentan una distribución desigual debido a las características tectónicas y geológicas de cada región. California, Alaska y Hawái figuran entre las zonas con mayor actividad, aunque los terremotos también pueden producirse en otros estados. Este sábado 14 de noviembre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mantiene disponible su registro de actividad sísmica, una herramienta que permite consultar los eventos detectados durante la jornada y conocer datos como la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro.

En California, buena parte de los movimientos telúricos está relacionada con la falla de San Andrés y otros sistemas de fracturas activas que atraviesan el estado. Alaska presenta una elevada actividad debido a la convergencia de las placas del Pacífico y Norteamérica, mientras que en Hawái los sismos están asociados principalmente con la actividad volcánica y los procesos de movimiento del magma. Estas condiciones geológicas explican por qué los registros sísmicos varían entre las distintas regiones del país.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

Los reportes del USGS permiten conocer las características de cada evento mediante tres parámetros principales: magnitud, profundidad focal y epicentro. Estos valores pueden experimentar modificaciones después de la publicación inicial, conforme los especialistas procesan las señales de las estaciones de monitoreo y actualizan los cálculos.

El catálogo del USGS reúne información técnica sobre cada evento y permite consultar tres parámetros fundamentales: magnitud, profundidad focal y ubicación del epicentro. Los valores publicados inicialmente pueden modificarse a medida que los especialistas procesan las señales de las estaciones sismológicas y perfeccionan los cálculos. Por ello, algunos registros reciben actualizaciones después de su primera difusión, como parte del procedimiento habitual de análisis y revisión.

Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, sábado 14 de noviembre de 2026

¿Dónde tembló hoy en Estados Unidos y cuál fue la magnitud del último terremoto? El mapa interactivo oficial del USGS permite consultar los movimientos telúricos registrados este sábado 14 de noviembre, identificar la ubicación de sus epicentros y revisar los parámetros de cada evento. La plataforma también ofrece filtros por fecha, magnitud y localización geográfica para facilitar el seguimiento de la actividad sísmica en el territorio estadounidense.

Los registros se actualizan conforme el organismo incorpora nuevos eventos y revisa la información obtenida mediante su red de monitoreo. Si un terremoto aparece inicialmente con datos preliminares, sus parámetros pueden experimentar ajustes posteriores. Consultar directamente el catálogo oficial permite acceder a las modificaciones más recientes y conocer las características de cada movimiento telúrico.

¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?

Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos

¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.

¿Qué es el USGS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.

¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?

El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.

¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?

La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.