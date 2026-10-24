Los movimientos sísmicos registrados en Estados Unidos reflejan la dinámica de un territorio donde interactúan distintas estructuras geológicas, desde las fallas activas de California hasta las zonas de subducción de Alaska y los sistemas volcánicos de Hawái. Este domingo 25 de octubre, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) permite consultar los últimos terremotos reportados en el país, con información sobre la magnitud, la profundidad, la ubicación del epicentro y la hora de cada evento.
California, Alaska y Hawái concentran áreas de especial interés para el seguimiento de la actividad sísmica, aunque los terremotos también se producen en otras regiones del país. En California, muchos movimientos están relacionados con el desplazamiento de bloques de la corteza terrestre a lo largo de fallas activas. Alaska presenta una intensa actividad tectónica asociada, en buena medida, a la subducción de placas, mientras que en Hawái algunos sismos están vinculados a los procesos que acompañan la actividad volcánica.
Cada registro incluye parámetros que ayudan a caracterizar el movimiento. La magnitud cuantifica el tamaño del terremoto a partir de las señales sísmicas; la profundidad focal indica a qué distancia bajo la superficie se originó la ruptura, y el epicentro señala el punto de la superficie situado directamente sobre el foco sísmico. Estos datos permiten describir las características del evento, aunque sus posibles efectos también dependen de la distancia a las zonas pobladas, las condiciones del terreno y la vulnerabilidad de las construcciones.
Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, domingo 25 de octubre
El catálogo del USGS reúne los registros sísmicos detectados por las redes de vigilancia y permite localizar los temblores en un mapa interactivo. Para consultar los últimos sismos en Estados Unidos hoy, puedes acceder al mapa oficial de terremotos del USGS, donde encontrarás información sobre los eventos recientes y podrás filtrar los resultados por intervalo de tiempo, magnitud y ubicación geográfica.
Temblor de magnitud 3,9 cerca de Pistol River, Oregón — sábado 24 de octubre de 2026
Un movimiento de magnitud 3,9 fue localizado a 209 kilómetros al oeste-suroeste de Pistol River, en Oregón. El registro señala una profundidad de 10 kilómetros y una ubicación mar adentro, según las coordenadas publicadas por el USGS. El reporte no aporta en los datos consultados información adicional que permita afirmar si el sismo fue percibido en localidades cercanas.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 3:26 p. m. PDT.
- Magnitud: 3,9.
- Ubicación: 209 km al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón.
- Profundidad: 10 km.
- Coordenadas: 41,8923° N, 126,8682° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,5 cerca de Toms Place, California — sábado 24 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2,5 se registró a 17 kilómetros al suroeste de Toms Place, California. El catálogo del USGS indica una profundidad calculada de −0,21 kilómetros. Ese valor se reproduce tal como aparece en la fuente, sin modificar el dato original, y puede revisarse en la ficha oficial del evento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 11:42 a. m. PDT.
- Magnitud: 2,5.
- Ubicación: 17 km al suroeste de Toms Place, California.
- Profundidad reportada: −0,21 km.
- Coordenadas: 37,4562° N, 118,826° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,7 en Milford, Utah — sábado 24 de octubre de 2026
En Utah se reportó un sismo de magnitud 2,7 a 16 kilómetros al nor-noreste de Milford. El evento ocurrió cerca del mediodía del sábado, hora local, y el catálogo señala una profundidad de −0,13 kilómetros. El dato se mantiene conforme al registro original del organismo, que ofrece información adicional en la ficha del movimiento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 11:59 a. m. MDT.
- Magnitud: 2,7.
- Ubicación: 16 km al nor-noreste de Milford, Utah.
- Profundidad reportada: −0,13 km.
- Coordenadas: 38,525° N, 112,9215° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,8 cerca de Pistol River, Oregón — sábado 24 de octubre de 2026
Otro movimiento sísmico, esta vez de magnitud 2,8, fue localizado a 193 kilómetros al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón. El evento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y figura en el registro de las últimas 24 horas del USGS. Las coordenadas oficiales permiten distinguirlo del sismo de magnitud 3,9 reportado en la misma zona.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 10:49 a. m. PDT.
- Magnitud: 2,8.
- Ubicación: 193 km al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón.
- Profundidad: 10 km.
- Coordenadas: 41,8193° N, 126,6544° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,7 en Arctic Village, Alaska — sábado 24 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2,7 fue registrado a 108 kilómetros al nor-noreste de Arctic Village, en Alaska. El evento ocurrió durante la mañana del sábado, hora local, y tuvo una profundidad de 1,7 kilómetros. El USGS publicó las coordenadas del epicentro junto con la información del movimiento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 7:54 a. m. AKDT.
- Magnitud: 2,7.
- Ubicación: 108 km al nor-noreste de Arctic Village, Alaska.
- Profundidad: 1,7 km.
- Coordenadas: 69,02° N, 144,492° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,9 cerca de Toms Place, California — sábado 24 de octubre de 2026
El catálogo también recoge un sismo de magnitud 2,9 a 19 kilómetros al suroeste de Toms Place, California. El evento ocurrió durante la madrugada del sábado en horario local y se localizó a 2,3 kilómetros de profundidad. Sus coordenadas permiten diferenciarlo del otro movimiento registrado cerca de esta localidad.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 3:54 a. m. PDT.
- Magnitud: 2,9.
- Ubicación: 19 km al suroeste de Toms Place, California.
- Profundidad: 2,3 km.
- Coordenadas: 37,4468° N, 118,8327° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,5 cerca de Anderson, Alaska — sábado 24 de octubre de 2026
El décimo registro corresponde a un sismo de magnitud 2,5 localizado a 30 kilómetros al oeste de Anderson, en Alaska. El movimiento se produjo durante la madrugada del sábado, hora local, y alcanzó una profundidad de 12,8 kilómetros. La ficha del USGS reúne los datos técnicos y la ubicación geográfica del evento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 2:20 a. m. AKDT.
- Magnitud: 2,5.
- Ubicación: 30 km al oeste de Anderson, Alaska.
- Profundidad: 12,8 km.
- Coordenadas: 64,393° N, 149,799° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Este domingo 25 de octubre, sigue en tiempo real los últimos temblores en Estados Unidos a través de los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Consulta dónde y cuándo se registran los terremotos en California, Alaska, Hawái, Texas y otras regiones del país, así como la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada movimiento sísmico. En este reporte encontrarás información actualizada sobre la actividad sísmica y los datos oficiales disponibles para conocer los sismos más recientes y sus características.
Los primeros resultados pueden revisarse a medida que llegan nuevas observaciones y se perfeccionan los cálculos. Por ello, la magnitud, la localización y la profundidad publicadas inicialmente pueden experimentar modificaciones. Además, el número de terremotos visibles depende del periodo y de los filtros seleccionados en el mapa. Para comprobar los detalles de un movimiento concreto, conviene consultar su ficha individual en el catálogo oficial.
Aunque las redes de vigilancia permiten detectar y analizar los terremotos con mayor precisión, la ciencia no puede determinar de antemano la fecha, el lugar y la magnitud exactos de un futuro sismo. Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y conocer las medidas de protección recomendadas por las autoridades son acciones fundamentales para reducir la exposición al riesgo.
¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?
Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.
Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos
¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?
La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.
¿Qué es el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.
¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?
El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.
¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?
La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.
Temblor de magnitud 3,3 en Cantwell, Alaska — sábado 24 de octubre de 2026
Alaska registró un sismo de magnitud 3,3 al sur-suroeste de Cantwell. El evento ocurrió durante la tarde del sábado, hora local, y tuvo una profundidad de 76,4 kilómetros. El USGS incluye este movimiento en su catálogo de las últimas 24 horas, con las coordenadas que permiten localizar el epicentro.