Estados Unidos cuenta con varias regiones de actividad sísmica, donde los terremotos se originan por el desplazamiento de fallas, la interacción de placas tectónicas y los procesos volcánicos. Este jueves 29 de octubre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) mantiene disponible su catálogo de terremotos para consultar los movimientos telúricos detectados en el país, con detalles sobre la hora, la magnitud, la profundidad y las coordenadas del epicentro.

La distribución de los sismos varía según las características geológicas de cada región. California concentra numerosos eventos relacionados con fallas activas, mientras que Alaska registra una intensa actividad asociada, en buena medida, con la convergencia y la subducción de placas tectónicas. En Hawái, por su parte, algunos terremotos están vinculados con el movimiento del magma y la actividad volcánica. Estos fenómenos no se limitan a dichas zonas: otras áreas del territorio estadounidense también pueden experimentar temblores.

Para describir cada evento, el USGS publica parámetros que ayudan a determinar dónde y cómo se produjo. La magnitud cuantifica el tamaño del terremoto a partir de los registros instrumentales; la profundidad focal indica a qué distancia bajo la superficie se originó, y el epicentro corresponde al punto situado en la superficie directamente sobre el foco. La combinación de estos datos permite caracterizar el movimiento, aunque no determina por sí sola el nivel de daños, que también depende de la distancia a las zonas pobladas, el tipo de suelo y las condiciones de las edificaciones.

Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, jueves 29 de octubre de 2026

¿Dónde se registraron los últimos terremotos en Estados Unidos? El mapa interactivo del USGS permite identificar los epicentros de los eventos detectados y consultar sus principales características. Este jueves 29 de octubre de 2026, puedes revisar los reportes disponibles en el mapa oficial de terremotos del USGS, que ofrece opciones para filtrar los resultados según el periodo de consulta, la magnitud y la ubicación geográfica.

La información publicada puede cambiar a medida que los especialistas analizan nuevas señales sísmicas y refinan los cálculos iniciales. Por ello, algunos eventos presentan ajustes posteriores en su magnitud, profundidad o localización. El número de registros que aparece en el mapa también depende del intervalo seleccionado y de los criterios de búsqueda. Para verificar los datos de un terremoto concreto, consulta su ficha individual en el catálogo oficial del USGS.

Terremoto de San Francisco de 1906. (Foto: US Library of Congress)

Aunque las redes de vigilancia permiten detectar y analizar los terremotos con mayor precisión, la ciencia no puede determinar de antemano la fecha, el lugar y la magnitud exactos de un futuro sismo. Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y conocer las medidas de protección recomendadas por las autoridades son acciones fundamentales para reducir la exposición al riesgo.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?

Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos

¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.

¿Qué es el USGS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.

¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?

El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.

¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?

La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.