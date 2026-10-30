Los terremotos tienen una distribución irregular en Estados Unidos debido a las características geológicas de cada región. California, Alaska y Hawái concentran buena parte de la actividad sísmica, asociada con fallas tectónicas, zonas de subducción y procesos volcánicos. Este sábado 31 de octubre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ofrece acceso a su catálogo actualizado de movimientos telúricos, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación de los epicentros.

La actividad sísmica de California está relacionada principalmente con la falla de San Andrés y otros sistemas geológicos activos. En Alaska, los terremotos se producen con frecuencia por la interacción entre las placas del Pacífico y Norteamérica, mientras que en Hawái están vinculados, en gran medida, con los procesos volcánicos y el movimiento del magma. Sin embargo, otros estados también pueden registrar temblores.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

Los reportes del USGS permiten conocer las características de cada evento mediante tres parámetros principales: magnitud, profundidad focal y epicentro. Estos valores pueden experimentar modificaciones después de la publicación inicial, conforme los especialistas procesan las señales de las estaciones de monitoreo y actualizan los cálculos.

Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, sábado 31 de octubre de 2026

¿Dónde tembló hoy en Estados Unidos? Consulta los últimos terremotos registrados este sábado 31 de octubre mediante el mapa interactivo oficial del USGS. La plataforma permite localizar los epicentros y filtrar los movimientos telúricos por fecha, magnitud y ubicación geográfica. Los registros se actualizan conforme se incorporan nuevos eventos y se revisan los datos preliminares.

¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?

Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos

¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.

¿Qué es el USGS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.

¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?

El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.

¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?

La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.