Los movimientos sísmicos registrados en Estados Unidos reflejan la dinámica de un territorio donde interactúan distintas estructuras geológicas, desde las fallas activas de California hasta las zonas de subducción de Alaska y los sistemas volcánicos de Hawái. Este domingo 25 de octubre, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) permite consultar los últimos terremotos reportados en el país, con información sobre la magnitud, la profundidad, la ubicación del epicentro y la hora de cada evento.
California, Alaska y Hawái concentran áreas de especial interés para el seguimiento de la actividad sísmica, aunque los terremotos también se producen en otras regiones del país. En California, muchos movimientos están relacionados con el desplazamiento de bloques de la corteza terrestre a lo largo de fallas activas. Alaska presenta una intensa actividad tectónica asociada, en buena medida, a la subducción de placas, mientras que en Hawái algunos sismos están vinculados a los procesos que acompañan la actividad volcánica.
Cada registro incluye parámetros que ayudan a caracterizar el movimiento. La magnitud cuantifica el tamaño del terremoto a partir de las señales sísmicas; la profundidad focal indica a qué distancia bajo la superficie se originó la ruptura, y el epicentro señala el punto de la superficie situado directamente sobre el foco sísmico. Estos datos permiten describir las características del evento, aunque sus posibles efectos también dependen de la distancia a las zonas pobladas, las condiciones del terreno y la vulnerabilidad de las construcciones.
Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, domingo 25 de octubre
El catálogo del USGS reúne los registros sísmicos detectados por las redes de vigilancia y permite localizar los temblores en un mapa interactivo. Para consultar los últimos sismos en Estados Unidos hoy, puedes acceder al mapa oficial de terremotos del USGS, donde encontrarás información sobre los eventos recientes y podrás filtrar los resultados por intervalo de tiempo, magnitud y ubicación geográfica.
Temblor de magnitud 2,5 a 12 km al norte de Powell, Wyoming, el 25 de octubre
Un sismo de magnitud 2,5 fue reportado a las 03:38:10 del domingo 25 de octubre, hora de la montaña, con epicentro a 12 kilómetros al norte de Powell, Wyoming. La ficha del USGS indicó una profundidad de 11,62 kilómetros y registró las coordenadas del evento. Estos parámetros permiten identificar la ubicación del movimiento dentro del catálogo oficial.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 03:38:10.
- Magnitud: 2,5.
- Ubicación: 12 km al norte de Powell, Wyoming.
- Profundidad: 11,62 km.
- Coordenadas: latitud 44,8682° N; longitud 108,7794° O.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 4,6 a 82 km al sur-sureste de Akutan, Alaska, el 24 de octubre
El evento de mayor magnitud entre estos diez registros ocurrió a las 23:44:32 del sábado 24 de octubre, hora de Alaska. El USGS reportó una magnitud de 4,6 y situó el epicentro a 82 kilómetros al sur-sureste de Akutan, a una profundidad de 35,07 kilómetros. El movimiento encabeza este listado por su magnitud, de acuerdo con los datos facilitados por el organismo estadounidense.
- Fecha y hora local: sábado 24 de octubre de 2026, a las 23:44:32.
- Magnitud: 4,6.
- Ubicación: 82 km al sur-sureste de Akutan, Alaska.
- Profundidad: 35,07 km.
- Coordenadas: latitud 53,4937° N; longitud 165,1559° O.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Temblor de magnitud 2,5 a 38 km al sur-suroeste de Dry Creek, Alaska, el 24 de octubre
A las 23:08:44 del sábado 24 de octubre, hora de Alaska, se registró un sismo de magnitud 2,5 a 38 kilómetros al sur-suroeste de Dry Creek. El catálogo del USGS consignó una profundidad de 0,20 kilómetros, además de las coordenadas del epicentro. Estos datos forman parte del reporte técnico del movimiento.
- Fecha y hora local: sábado 24 de octubre de 2026, a las 23:08:44.
- Magnitud: 2,5.
- Ubicación: 38 km al sur-suroeste de Dry Creek, Alaska.
- Profundidad: 0,20 km.
- Coordenadas: latitud 63,363° N; longitud 145,098° O.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 2,7 a 31 km al oeste-suroeste de Tecopa, California, el 24 de octubre
California registró un movimiento de magnitud 2,7 a las 18:35:08 del sábado 24 de octubre, hora del Pacífico. El epicentro se localizó a 31 kilómetros al oeste-suroeste de Tecopa y el USGS reportó una profundidad de 0,89 kilómetros. La ficha oficial contiene las coordenadas y los parámetros del evento detectado en el estado.
- Fecha y hora local: sábado 24 de octubre de 2026, a las 18:35:08.
- Magnitud: 2,7.
- Ubicación: 31 km al oeste-suroeste de Tecopa, California.
- Profundidad: 0,89 km.
- Coordenadas: latitud 35,7885° N; longitud 116,564° O.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Temblor de magnitud 3,3 a 52 km al sur-suroeste de Cantwell, Alaska, el 24 de octubre
A las 14:35:24 del sábado 24 de octubre, hora de Alaska, el USGS registró un sismo de magnitud 3,3 cuyo epicentro se situó a 52 kilómetros al sur-suroeste de Cantwell. El movimiento alcanzó una profundidad de 76,40 kilómetros. El informe del organismo incluye las coordenadas geográficas y los datos técnicos del evento.
- Fecha y hora local: sábado 24 de octubre de 2026, a las 14:35:24.
- Magnitud: 3,3.
- Ubicación: 52 km al sur-suroeste de Cantwell, Alaska.
- Profundidad: 76,40 km.
- Coordenadas: latitud 62,944° N; longitud 149,243° O.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 3,9 a 209 km al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón, el 24 de octubre
El décimo evento de este listado fue un sismo de magnitud 3,9, registrado a las 15:26:04 del sábado 24 de octubre, hora del Pacífico. Su epicentro se ubicó a 209 kilómetros al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón, y alcanzó una profundidad de 10 kilómetros. El registro del USGS incluye las coordenadas del movimiento y su ficha individual.
- Fecha y hora local: sábado 24 de octubre de 2026, a las 15:26:04.
- Magnitud: 3,9.
- Ubicación: 209 km al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón.
- Profundidad: 10 km.
- Coordenadas: latitud 41,8923° N; longitud 126,8682° O.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Temblor de magnitud 3,3 en Cantwell, Alaska — sábado 24 de octubre de 2026
Alaska registró un sismo de magnitud 3,3 al sur-suroeste de Cantwell. El evento ocurrió durante la tarde del sábado, hora local, y tuvo una profundidad de 76,4 kilómetros. El USGS incluye este movimiento en su catálogo de las últimas 24 horas, con las coordenadas que permiten localizar el epicentro.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 2:35 p. m. AKDT.
- Magnitud: 3,3.
- Ubicación: 52 km al sur-suroeste de Cantwell, Alaska.
- Profundidad: 76,4 km.
- Coordenadas: 62,944° N, 149,243° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 3,9 cerca de Pistol River, Oregón — sábado 24 de octubre de 2026
Un movimiento de magnitud 3,9 fue localizado a 209 kilómetros al oeste-suroeste de Pistol River, en Oregón. El registro señala una profundidad de 10 kilómetros y una ubicación mar adentro, según las coordenadas publicadas por el USGS. El reporte no aporta en los datos consultados información adicional que permita afirmar si el sismo fue percibido en localidades cercanas.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 3:26 p. m. PDT.
- Magnitud: 3,9.
- Ubicación: 209 km al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón.
- Profundidad: 10 km.
- Coordenadas: 41,8923° N, 126,8682° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,5 cerca de Toms Place, California — sábado 24 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2,5 se registró a 17 kilómetros al suroeste de Toms Place, California. El catálogo del USGS indica una profundidad calculada de −0,21 kilómetros. Ese valor se reproduce tal como aparece en la fuente, sin modificar el dato original, y puede revisarse en la ficha oficial del evento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 11:42 a. m. PDT.
- Magnitud: 2,5.
- Ubicación: 17 km al suroeste de Toms Place, California.
- Profundidad reportada: −0,21 km.
- Coordenadas: 37,4562° N, 118,826° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,7 en Milford, Utah — sábado 24 de octubre de 2026
En Utah se reportó un sismo de magnitud 2,7 a 16 kilómetros al nor-noreste de Milford. El evento ocurrió cerca del mediodía del sábado, hora local, y el catálogo señala una profundidad de −0,13 kilómetros. El dato se mantiene conforme al registro original del organismo, que ofrece información adicional en la ficha del movimiento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 11:59 a. m. MDT.
- Magnitud: 2,7.
- Ubicación: 16 km al nor-noreste de Milford, Utah.
- Profundidad reportada: −0,13 km.
- Coordenadas: 38,525° N, 112,9215° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,8 cerca de Pistol River, Oregón — sábado 24 de octubre de 2026
Otro movimiento sísmico, esta vez de magnitud 2,8, fue localizado a 193 kilómetros al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón. El evento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y figura en el registro de las últimas 24 horas del USGS. Las coordenadas oficiales permiten distinguirlo del sismo de magnitud 3,9 reportado en la misma zona.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 10:49 a. m. PDT.
- Magnitud: 2,8.
- Ubicación: 193 km al oeste-suroeste de Pistol River, Oregón.
- Profundidad: 10 km.
- Coordenadas: 41,8193° N, 126,6544° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,7 en Arctic Village, Alaska — sábado 24 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2,7 fue registrado a 108 kilómetros al nor-noreste de Arctic Village, en Alaska. El evento ocurrió durante la mañana del sábado, hora local, y tuvo una profundidad de 1,7 kilómetros. El USGS publicó las coordenadas del epicentro junto con la información del movimiento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 7:54 a. m. AKDT.
- Magnitud: 2,7.
- Ubicación: 108 km al nor-noreste de Arctic Village, Alaska.
- Profundidad: 1,7 km.
- Coordenadas: 69,02° N, 144,492° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,9 cerca de Toms Place, California — sábado 24 de octubre de 2026
El catálogo también recoge un sismo de magnitud 2,9 a 19 kilómetros al suroeste de Toms Place, California. El evento ocurrió durante la madrugada del sábado en horario local y se localizó a 2,3 kilómetros de profundidad. Sus coordenadas permiten diferenciarlo del otro movimiento registrado cerca de esta localidad.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 3:54 a. m. PDT.
- Magnitud: 2,9.
- Ubicación: 19 km al suroeste de Toms Place, California.
- Profundidad: 2,3 km.
- Coordenadas: 37,4468° N, 118,8327° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Temblor de magnitud 2,5 cerca de Anderson, Alaska — sábado 24 de octubre de 2026
El décimo registro corresponde a un sismo de magnitud 2,5 localizado a 30 kilómetros al oeste de Anderson, en Alaska. El movimiento se produjo durante la madrugada del sábado, hora local, y alcanzó una profundidad de 12,8 kilómetros. La ficha del USGS reúne los datos técnicos y la ubicación geográfica del evento.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.
- Hora local: 2:20 a. m. AKDT.
- Magnitud: 2,5.
- Ubicación: 30 km al oeste de Anderson, Alaska.
- Profundidad: 12,8 km.
- Coordenadas: 64,393° N, 149,799° O.
- Fuente: USGS — reporte del sismo.
Este domingo 25 de octubre, sigue en tiempo real los últimos temblores en Estados Unidos a través de los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Consulta dónde y cuándo se registran los terremotos en California, Alaska, Hawái, Texas y otras regiones del país, así como la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada movimiento sísmico. En este reporte encontrarás información actualizada sobre la actividad sísmica y los datos oficiales disponibles para conocer los sismos más recientes y sus características.
Los primeros resultados pueden revisarse a medida que llegan nuevas observaciones y se perfeccionan los cálculos. Por ello, la magnitud, la localización y la profundidad publicadas inicialmente pueden experimentar modificaciones. Además, el número de terremotos visibles depende del periodo y de los filtros seleccionados en el mapa. Para comprobar los detalles de un movimiento concreto, conviene consultar su ficha individual en el catálogo oficial.
Aunque las redes de vigilancia permiten detectar y analizar los terremotos con mayor precisión, la ciencia no puede determinar de antemano la fecha, el lugar y la magnitud exactos de un futuro sismo. Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y conocer las medidas de protección recomendadas por las autoridades son acciones fundamentales para reducir la exposición al riesgo.
¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?
Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.
Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos
¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?
La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.
¿Qué es el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.
¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?
El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.
¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?
La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.
Temblor de magnitud 2,8 a 29 km al este de Honaunau-Napoopoo, Hawái, el 25 de octubre
Un sismo de magnitud 2,8 fue registrado a las 00:34:57 del domingo 25 de octubre, hora de Hawái, con epicentro a 29 kilómetros al este de Honaunau-Napoopoo. El reporte del USGS estableció una profundidad de 34,54 kilómetros y consignó las coordenadas geográficas del movimiento. El evento figura entre los registros más recientes del catálogo sísmico consultado.