Los movimientos sísmicos registrados en Estados Unidos reflejan la dinámica de un territorio donde interactúan distintas estructuras geológicas, desde las fallas activas de California hasta las zonas de subducción de Alaska y los sistemas volcánicos de Hawái. Este lunes 26 de octubre, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) permite consultar los últimos terremotos reportados en el país, con información sobre la magnitud, la profundidad, la ubicación del epicentro y la hora de cada evento.

California, Alaska y Hawái concentran áreas de especial interés para el seguimiento de la actividad sísmica, aunque los terremotos también se producen en otras regiones del país. En California, muchos movimientos están relacionados con el desplazamiento de bloques de la corteza terrestre a lo largo de fallas activas. Alaska presenta una intensa actividad tectónica asociada, en buena medida, a la subducción de placas, mientras que en Hawái algunos sismos están vinculados a los procesos que acompañan la actividad volcánica.

Cada registro incluye parámetros que ayudan a caracterizar el movimiento. La magnitud cuantifica el tamaño del terremoto a partir de las señales sísmicas; la profundidad focal indica a qué distancia bajo la superficie se originó la ruptura, y el epicentro señala el punto de la superficie situado directamente sobre el foco sísmico. Estos datos permiten describir las características del evento, aunque sus posibles efectos también dependen de la distancia a las zonas pobladas, las condiciones del terreno y la vulnerabilidad de las construcciones.

Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, lunes 26 de octubre

El catálogo del USGS reúne los registros sísmicos detectados por las redes de vigilancia y permite localizar los temblores en un mapa interactivo. Para consultar los últimos sismos en Estados Unidos hoy, lunes 26 de octubre, puedes acceder al mapa oficial de terremotos del USGS, donde encontrarás información sobre los eventos recientes y podrás filtrar los resultados por intervalo de tiempo, magnitud y ubicación geográfica.

Los primeros resultados pueden revisarse a medida que llegan nuevas observaciones y se perfeccionan los cálculos. Por ello, la magnitud, la localización y la profundidad publicadas inicialmente pueden experimentar modificaciones. Además, el número de terremotos visibles depende del periodo y de los filtros seleccionados en el mapa. Para comprobar los detalles de un movimiento concreto, conviene consultar su ficha individual en el catálogo oficial.

Terremoto de San Francisco de 1906. (Foto: US Library of Congress)

Aunque las redes de vigilancia permiten detectar y analizar los terremotos con mayor precisión, la ciencia no puede determinar de antemano la fecha, el lugar y la magnitud exactos de un futuro sismo. Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y conocer las medidas de protección recomendadas por las autoridades son acciones fundamentales para reducir la exposición al riesgo.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?

Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos

¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.

¿Qué es el USGS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.

¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?

El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.

¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?

La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.