La actividad sísmica en Estados Unidos está marcada por la diversidad de sus sistemas tectónicos y volcánicos, con zonas de especial interés en California, Alaska y Hawái. El monitoreo permanente permite identificar terremotos de distintas magnitudes, localizar sus epicentros y evaluar sus posibles efectos sobre las comunidades, aunque no todos los movimientos son perceptibles para la población.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la principal referencia oficial para consultar los últimos sismos en Estados Unidos hoy, miércoles 21 de octubre de 2026. Su mapa interactivo y catálogo de terremotos ofrecen datos sobre la magnitud, la profundidad, la ubicación y la hora de cada evento. Estos parámetros pueden modificarse a medida que los especialistas analizan nuevas señales y actualizan los cálculos preliminares.
La distribución de los temblores responde a las características geológicas de cada región: California registra movimientos asociados a sus sistemas de fallas; Alaska destaca por su intensa actividad tectónica, y Hawái presenta sismos vinculados, en algunos casos, a procesos volcánicos. Para interpretar estos eventos, es importante distinguir entre magnitud, que mide el tamaño del terremoto, e intensidad, que describe cómo se percibe y qué efectos produce en un lugar determinado. La profundidad, el tipo de suelo y la distancia al epicentro también influyen en sus consecuencias.
Aunque los avances científicos permiten estudiar mejor los peligros sísmicos, no es posible predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Por ello, consultar fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil resulta fundamental para conocer las condiciones de riesgo y adoptar medidas preventivas.
Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, miércoles 21 de octubre
El USGS permite consultar los terremotos registrados durante las últimas horas, visualizar sus epicentros y revisar los parámetros disponibles de cada movimiento. Para conocer los últimos sismos en Estados Unidos hoy, puedes acceder al mapa oficial de terremotos del USGS, donde es posible filtrar los resultados por fecha, magnitud y ubicación geográfica.
Los registros preliminares pueden actualizarse conforme se procesan nuevas observaciones de las estaciones sísmicas. Por esta razón, la magnitud, la profundidad y las coordenadas del epicentro podrían experimentar ajustes. Asimismo, la cantidad de eventos que aparece en el mapa depende de los filtros seleccionados y de los criterios de visualización. Para confirmar los datos de un terremoto específico, se recomienda consultar su ficha oficial en el catálogo del USGS, que constituye la referencia para verificar la información más reciente disponible.
Temblor de magnitud 2.6 al sur de Whites City, Nuevo México, hoy 20 de octubre
El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un movimiento de magnitud 2.6 al sur de Whites City, en Nuevo México. El evento ocurrió durante la noche del martes, con una profundidad de 6.41 kilómetros. La ubicación indicada por el organismo sitúa el sismo a 57 kilómetros de Whites City.
- Magnitud: 2.6
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 9:05 p. m. (hora de la montaña)
- Hora UTC: 3:05:15 a. m. del 21 de octubre
- Ubicación: 57 km al sur de Whites City, Nuevo México
- Profundidad: 6.41 km
- Coordenadas: 31.660° N, 104.456° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/tx2026usbxno
Sismo de magnitud 2.8 al noreste de Stevens Village, Alaska, hoy 20 de octubre
Otro movimiento telúrico de magnitud 2.8 fue detectado al noreste de Stevens Village, en Alaska. El registro señala que el sismo ocurrió durante la tarde del martes y alcanzó una profundidad de 12.60 kilómetros. El epicentro fue localizado a 13 kilómetros de esta comunidad.
- Magnitud: 2.8
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 5:58 p. m. (hora de Alaska)
- Hora UTC: 1:58:43 a. m. del 21 de octubre
- Ubicación: 13 km al noreste de Stevens Village, Alaska
- Profundidad: 12.60 km
- Coordenadas: 66.103° N, 148.913° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/aka2026uvijkv
Temblor de magnitud 2.7 al oeste de Salamatof, Alaska, hoy 20 de octubre
El USGS también registró un sismo de magnitud 2.7 al oeste de Salamatof, Alaska. El evento fue detectado durante la tarde, a una profundidad de 80.30 kilómetros, y su epicentro se situó a 27 kilómetros de la localidad.
- Magnitud: 2.7
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 2:49 p. m. (hora de Alaska)
- Hora UTC: 10:49:46 p. m.
- Ubicación: 27 km al oeste de Salamatof, Alaska
- Profundidad: 80.30 km
- Coordenadas: 60.650° N, 151.825° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/aka2026uvcbqu
Sismo de magnitud 2.6 al este de Pearsall, Texas, hoy 20 de octubre
Un movimiento de magnitud 2.6 fue localizado al este de Pearsall, en Texas, durante la tarde del martes. Según los datos del USGS, el evento ocurrió a una profundidad de cinco kilómetros, con el epicentro situado a 11 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 2.6
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 3:46 p. m. (hora central)
- Hora UTC: 8:46:54 p. m.
- Ubicación: 11 km al este de Pearsall, Texas
- Profundidad: 5.00 km
- Coordenadas: 28.896° N, 98.973° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000u3pz
Temblor de magnitud 2.5 al noroeste de Stanton, Texas, hoy 20 de octubre
El listado oficial incluye un sismo de magnitud 2.5 al noroeste de Stanton, Texas. El movimiento se registró durante la tarde y tuvo una profundidad de 8.76 kilómetros. El USGS situó el epicentro a unos 20 kilómetros de Stanton.
- Magnitud: 2.5
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 2:45 p. m. (hora central)
- Hora UTC: 7:45:39 p. m.
- Ubicación: 20 km al noroeste de Stanton, Texas
- Profundidad: 8.76 km
- Coordenadas: 32.271° N, 101.933° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/tx2026urnfwh
Sismo de magnitud 2.7 al norte-noroeste de Karluk, Alaska, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 2.7 fue registrado al norte-noroeste de Karluk, en Alaska, durante la mañana del martes. El evento ocurrió a una profundidad de 103.40 kilómetros, según el reporte del USGS, que ubicó el movimiento a 88 kilómetros de esta comunidad.
- Magnitud: 2.7
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 10:12 a. m. (hora de Alaska)
- Hora UTC: 6:12:36 p. m.
- Ubicación: 88 km al norte-noroeste de Karluk, Alaska
- Profundidad: 103.40 km
- Coordenadas: 58.348° N, 154.780° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/aka2026uusvca
Temblor de magnitud 2.8 al sur-sureste de Pāhala, Hawái, hoy 20 de octubre
El USGS reportó un movimiento de magnitud 2.8 al sur-sureste de Pāhala, en la isla de Hawái. El sismo ocurrió durante la mañana del martes, a una profundidad de 34.35 kilómetros. El organismo situó el epicentro a 17 kilómetros de esta localidad.
- Magnitud: 2.8
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 6:31 a. m. (hora de Hawái)
- Hora UTC: 4:31:23 p. m.
- Ubicación: 17 km al sur-sureste de Pāhala, Hawái
- Profundidad: 34.35 km
- Coordenadas: 19.059° N, 155.408° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/hv75061376
Sismo de magnitud 2.5 al noroeste de The Geysers, California, hoy 20 de octubre
Un movimiento telúrico de magnitud 2.5 fue registrado al noroeste de The Geysers, en California. El evento ocurrió durante la mañana del martes y se caracterizó por una profundidad muy superficial de 0.47 kilómetros. El reporte del USGS también incluye un registro de intensidad máxima II en la escala de Mercalli modificada, basado en un informe de percepción.
- Magnitud: 2.5
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 9:23 a. m. (hora del Pacífico)
- Hora UTC: 4:23:04 p. m.
- Ubicación: 2 km al noroeste de The Geysers, California
- Profundidad: 0.47 km
- Coordenadas: 38.787° N, 122.772° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/nc75452571
Temblor de magnitud 3.0 al sur-suroeste de Lovington, Nuevo México, hoy 20 de octubre
El décimo evento de esta selección fue un sismo de magnitud 3.0 al sur-suroeste de Lovington, Nuevo México. El movimiento se registró durante la mañana del martes y tuvo una profundidad de 1.81 kilómetros, por lo que figura entre los eventos superficiales del listado consultado. El epicentro fue localizado a 22 kilómetros de Lovington.
- Magnitud: 3.0
- Fecha: martes 20 de octubre de 2026
- Hora local: 9:56 a. m. (hora de la montaña)
- Hora UTC: 3:56:32 p. m.
- Ubicación: 22 km al sur-suroeste de Lovington, Nuevo México
- Profundidad: 1.81 km
- Coordenadas: 32.774° N, 103.476° O
- Fuente: USGS: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000u3mb
El reporte de los últimos temblores en Estados Unidos de este miércoles 21 de octubre de 2026 se actualizará con base en los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo encargado de monitorear la actividad sísmica y publicar información sobre los movimientos telúricos detectados en el país y sus alrededores. La cobertura en vivo permitirá consultar la hora de cada sismo, su magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, con especial atención a zonas de alta actividad sísmica como California, Alaska y Hawái, sin dejar de lado otros estados donde se registren eventos durante la jornada.
¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?
Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.
Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos
¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?
La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.
¿Qué es el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.
¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?
El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.
¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?
La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.
Sismo de magnitud 2.8 al oeste-noroeste de Nanwalek, Alaska, hoy 20 de octubre
Un sismo de magnitud 2.8 fue registrado al oeste-noroeste de Nanwalek, en Alaska, durante la tarde del martes, según el USGS. El movimiento ocurrió a una profundidad de 64.90 kilómetros y figura entre los eventos más recientes del listado consultado. Su ubicación fue establecida a 28 kilómetros de esta comunidad, en una región donde se mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.