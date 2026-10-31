Los terremotos tienen una distribución irregular en Estados Unidos debido a las características geológicas de cada región. California, Alaska y Hawái concentran buena parte de la actividad sísmica, asociada con fallas tectónicas, zonas de subducción y procesos volcánicos. Este sábado 31 de octubre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ofrece acceso a su catálogo actualizado de movimientos telúricos, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación de los epicentros.
La actividad sísmica de California está relacionada principalmente con la falla de San Andrés y otros sistemas geológicos activos. En Alaska, los terremotos se producen con frecuencia por la interacción entre las placas del Pacífico y Norteamérica, mientras que en Hawái están vinculados, en gran medida, con los procesos volcánicos y el movimiento del magma. Sin embargo, otros estados también pueden registrar temblores.
Los reportes del USGS permiten conocer las características de cada evento mediante tres parámetros principales: magnitud, profundidad focal y epicentro. Estos valores pueden experimentar modificaciones después de la publicación inicial, conforme los especialistas procesan las señales de las estaciones de monitoreo y actualizan los cálculos.
Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, sábado 31 de octubre de 2026
¿Dónde tembló hoy en Estados Unidos? Consulta los últimos terremotos registrados este sábado 31 de octubre mediante el mapa interactivo oficial del USGS. La plataforma permite localizar los epicentros y filtrar los movimientos telúricos por fecha, magnitud y ubicación geográfica. Los registros se actualizan conforme se incorporan nuevos eventos y se revisan los datos preliminares.
Temblor en EE.UU. hoy, 31 de octubre de 2026: epicentro en Alaska
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-31 13:51:02 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 4.5 grados
¿Dónde fue el epicentro? – 111 km al ESE de Atka, Alaska
Ubicación – 51,699° N 172,793° O
Profundidad – 44.9 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy, 31 de octubre de 2026: epicentro en Alaska
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-31 10:32:36 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 2.6 grados
¿Dónde fue el epicentro? – A 35 km al noroeste de Ninilchik, Alaska
Ubicación – 60,232° N 152,198° O
Profundidad – 79.1 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy, 31 de octubre de 2026: epicentro en Alaska
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-31 03:09:58 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 3.0 grados
¿Dónde fue el epicentro? – 89 km al SSE de Akutan, Alaska
Ubicación – 53,413° N, 165,175° O
Profundidad – 10.2 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Temblor en EE.UU. hoy, 31 de octubre de 2026: epicentro en Utah
¿Cuándo y a qué hora fue el temblor? – 2026-10-31 02:37:26 (UTC-05:00)
¿De qué magnitud? – 2.5 grados
¿Dónde fue el epicentro? – A 12 km al noroeste de Junction, Utah
Ubicación – 38,316° N, 112,326° O
Profundidad – 7.8 km
Fuente - United States Geological Survey (USGS)
Sismo de magnitud 3.0 a 9 km al noroeste de Junction, Utah
Otro temblor fue localizado a 9 kilómetros al noroeste de Junction, Utah, con una magnitud de 3.0. El movimiento ocurrió a las 4:52:17 a. m. UTC del sábado 31 de octubre y tuvo una profundidad de 7.56 kilómetros. El reporte del USGS señala una intensidad estimada de III en la escala de Mercalli modificada.
- Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.
- Hora: 4:52:17 a. m. UTC.
- Magnitud: 3.0.
- Epicentro: 9 km al noroeste de Junction, Utah.
- Coordenadas: 38.293° N, 112.297° O.
- Profundidad: 7.56 km.
- Intensidad reportada: III en la escala de Mercalli modificada.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 2.8 a 56 km al noroeste de Petersville, Alaska
Un sismo de magnitud 2.8 fue registrado el viernes 30 de octubre a las 8:14:53 p. m. UTC, a 56 kilómetros al noroeste de Petersville, Alaska. El movimiento alcanzó una profundidad de 130.6 kilómetros, de acuerdo con el catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora: 8:14:53 p. m. UTC.
- Magnitud: 2.8.
- Epicentro: 56 km al noroeste de Petersville, Alaska.
- Coordenadas: 62.990° N, 151.046° O.
- Profundidad: 130.6 km.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 2.7 a 32 km al sureste de Bodie, California
Un movimiento telúrico de magnitud 2.7 fue registrado el viernes 30 de octubre a las 3:45:49 p. m. UTC, a 32 kilómetros al sureste de Bodie, California. El evento tuvo una profundidad de 14.24 kilómetros. El catálogo del USGS incluye un reporte de percepción del movimiento con una intensidad máxima de II en la escala de Mercalli modificada.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora: 3:45:49 p. m. UTC.
- Magnitud: 2.7.
- Epicentro: 32 km al sureste de Bodie, California.
- Coordenadas: 38.038° N, 118.725° O.
- Profundidad: 14.24 km.
- Intensidad reportada: II en la escala de Mercalli modificada.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 2.9 a 29 km al oeste de Petrolia, California
El viernes 30 de octubre, a las 1:56:44 p. m. UTC, se registró un sismo de magnitud 2.9 a 29 kilómetros al oeste de Petrolia, California. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 12.86 kilómetros, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora: 1:56:44 p. m. UTC.
- Magnitud: 2.9.
- Epicentro: 29 km al oeste de Petrolia, California.
- Coordenadas: 40.299° N, 124.626° O.
- Profundidad: 12.86 km.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 2.7 a 22 km al sur-suroeste de Big Pine, California
Otro movimiento telúrico de magnitud 2.7 fue localizado a 22 kilómetros al sur-suroeste de Big Pine, California. El evento ocurrió el viernes 30 de octubre a las 1:42:03 p. m. UTC y presentó una profundidad de 4.89 kilómetros, de acuerdo con el catálogo del USGS.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora: 1:42:03 p. m. UTC.
- Magnitud: 2.7.
- Epicentro: 22 km al sur-suroeste de Big Pine, California.
- Coordenadas: 36.977° N, 118.364° O.
- Profundidad: 4.89 km.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 2.6 a 5 km al oeste de Dutch Harbor, Alaska
El USGS registró un sismo de magnitud 2.6 a 5 kilómetros al oeste de Dutch Harbor, Alaska, el viernes 30 de octubre a las 7:53:02 p. m. UTC. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 8.79 kilómetros.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora: 7:53:02 p. m. UTC.
- Magnitud: 2.6.
- Epicentro: 5 km al oeste de Dutch Harbor, Alaska.
- Coordenadas: 53.899° N, 166.630° O.
- Profundidad: 8.79 km.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 2.5 a 63 km al oeste-noroeste de Happy Valley, Alaska
Un movimiento telúrico de magnitud 2.5 fue registrado el viernes 30 de octubre a las 7:29:40 p. m. UTC, a 63 kilómetros al oeste-noroeste de Happy Valley, Alaska. El evento alcanzó una profundidad de 117.4 kilómetros, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora: 7:29:40 p. m. UTC.
- Magnitud: 2.5.
- Epicentro: 63 km al oeste-noroeste de Happy Valley, Alaska.
- Coordenadas: 60.069° N, 152.846° O.
- Profundidad: 117.4 km.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Sismo de magnitud 2.5 a 1 km al oeste-suroeste de Pāhala, Hawái
El catálogo sísmico del USGS incluye un temblor de magnitud 2.5 registrado a la 1:28:02 a. m. UTC del sábado 31 de octubre, a 1 kilómetro al oeste-suroeste de Pāhala, en la isla de Hawái. El evento tuvo una profundidad de 30.72 kilómetros.
- Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.
- Hora: 1:28:02 a. m. UTC.
- Magnitud: 2.5.
- Epicentro: 1 km al oeste-suroeste de Pāhala, Hawái.
- Coordenadas: 19.201° N, 155.488° O.
- Profundidad: 30.72 km.
- Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona la alerta sísmica en Estados Unidos?
ShakeAlert es el sistema de alerta temprana de terremotos utilizado en California, Oregón y Washington. Detecta los primeros movimientos de un sismo y puede enviar avisos a dispositivos compatibles antes de que lleguen las ondas más intensas a determinadas localidades. No predice terremotos ni garantiza tiempo de anticipación en todas las zonas.
¿Qué debo hacer durante un temblor en Estados Unidos?
La recomendación oficial es aplicar el procedimiento Drop, Cover and Hold On: agacharse, cubrirse debajo de una mesa o escritorio resistente y sujetarse hasta que termine el movimiento. Si no hay un refugio cercano, protege la cabeza y el cuello con los brazos y aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.
¿Qué ciudad de Estados Unidos registra más terremotos?
No existe una única ciudad que pueda considerarse la que registra más terremotos en todas las mediciones. Alaska y California concentran una actividad sísmica importante, mientras que localidades cercanas a fallas geológicas activas pueden experimentar movimientos frecuentes. La cantidad de sismos también depende de su magnitud y de la sensibilidad de los instrumentos de detección.
¿Cuáles son los estados de Estados Unidos con mayor actividad sísmica?
Alaska, California, Hawái, Nevada, Washington y Oregón figuran entre los estados con mayor actividad sísmica. También se registran terremotos en Oklahoma, Texas, Utah y otras regiones del territorio estadounidense.
El reporte de los últimos sismos en Estados Unidos de este sábado 31 de octubre de 2026 permite consultar los movimientos telúricos registrados en el territorio estadounidense, con información actualizada sobre la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada evento, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La actividad sísmica puede presentarse en diferentes regiones del país, especialmente en California, Alaska, Hawái, Nevada y otras zonas con fallas geológicas activas, por lo que el seguimiento de los temblores de hoy resulta importante para identificar dónde ocurrió el último terremoto, qué localidades registraron movimientos y cuáles fueron sus características. Los informes oficiales del USGS permiten conocer los últimos terremotos en Estados Unidos y distinguir la magnitud instrumental de la intensidad con la que un sismo puede ser percibido por la población.
¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?
Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.
Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos
¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?
La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.
¿Qué es el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.
¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?
El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.
¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?
La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.
¿Con qué frecuencia tiembla en Estados Unidos?
En Estados Unidos se registran temblores todos los días, aunque la mayoría son de baja magnitud y no se sienten gracias a la densa red de monitoreo del USGS.