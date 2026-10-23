Los últimos sismos en Estados Unidos hoy, viernes 23 de octubre de 2026, pueden consultarse en el mapa interactivo y el catálogo de terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la principal fuente oficial para seguir la actividad sísmica del país. Cada reporte detalla la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora del movimiento. Los datos iniciales son preliminares y pueden ajustarse conforme los especialistas procesan nuevos registros.

California, Alaska y Hawái destacan por su actividad sísmica, vinculada a distintos entornos tectónicos y volcánicos . El monitoreo continuo permite localizar los temblores y evaluar sus posibles efectos en las comunidades cercanas, incluso cuando no llegan a sentirse. Por eso, al revisar un reporte, conviene distinguir la magnitud del terremoto de sus efectos en la superficie: no todos los sismos se perciben de la misma manera ni tienen el mismo impacto.

La distribución de los temblores responde a las características geológicas de cada región: California registra movimientos asociados a sus sistemas de fallas; Alaska destaca por su intensa actividad tectónica, y Hawái presenta sismos vinculados, en algunos casos, a procesos volcánicos. Para interpretar estos eventos, es importante distinguir entre magnitud, que mide el tamaño del terremoto, e intensidad, que describe cómo se percibe y qué efectos produce en un lugar determinado. La profundidad, el tipo de suelo y la distancia al epicentro también influyen en sus consecuencias.

Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, viernes 23 de octubre

El USGS permite consultar los terremotos registrados durante las últimas horas, visualizar sus epicentros y revisar los parámetros disponibles de cada movimiento. Para conocer los últimos sismos en Estados Unidos hoy, puedes acceder al mapa oficial de terremotos del USGS, donde es posible filtrar los resultados por fecha, magnitud y ubicación geográfica.

Los registros preliminares pueden actualizarse conforme se procesan nuevas observaciones de las estaciones sísmicas. Por esta razón, la magnitud, la profundidad y las coordenadas del epicentro podrían experimentar ajustes. Asimismo, la cantidad de eventos que aparece en el mapa depende de los filtros seleccionados y de los criterios de visualización. Para confirmar los datos de un terremoto específico, se recomienda consultar su ficha oficial en el catálogo del USGS, que constituye la referencia para verificar la información más reciente disponible.

¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?

Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos

¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.

¿Qué es el USGS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.

¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?

El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.

¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?

La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.