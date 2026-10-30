Estados Unidos cuenta con varias regiones de actividad sísmica, donde los terremotos se originan por el desplazamiento de fallas, la interacción de placas tectónicas y los procesos volcánicos. Este viernes 30 de octubre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) mantiene disponible su catálogo de terremotos para consultar los movimientos telúricos detectados en el país, con detalles sobre la hora, la magnitud, la profundidad y las coordenadas del epicentro.
La distribución de los sismos varía según las características geológicas de cada región. California concentra numerosos eventos relacionados con fallas activas, mientras que Alaska registra una intensa actividad asociada, en buena medida, con la convergencia y la subducción de placas tectónicas. En Hawái, por su parte, algunos terremotos están vinculados con el movimiento del magma y la actividad volcánica. Estos fenómenos no se limitan a dichas zonas: otras áreas del territorio estadounidense también pueden experimentar temblores.
Para describir cada evento, el USGS publica parámetros que ayudan a determinar dónde y cómo se produjo. La magnitud cuantifica el tamaño del terremoto a partir de los registros instrumentales; la profundidad focal indica a qué distancia bajo la superficie se originó, y el epicentro corresponde al punto situado en la superficie directamente sobre el foco. La combinación de estos datos permite caracterizar el movimiento, aunque no determina por sí sola el nivel de daños, que también depende de la distancia a las zonas pobladas, el tipo de suelo y las condiciones de las edificaciones.
Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, viernes 30 de octubre de 2026
¿Dónde se registraron los últimos terremotos en Estados Unidos? El mapa interactivo del USGS permite identificar los epicentros de los eventos detectados y consultar sus principales características. Este viernes 30 de octubre de 2026, puedes revisar los reportes disponibles en el mapa oficial de terremotos del USGS, que ofrece opciones para filtrar los resultados según el periodo de consulta, la magnitud y la ubicación geográfica.
La información publicada puede cambiar a medida que los especialistas analizan nuevas señales sísmicas y refinan los cálculos iniciales. Por ello, algunos eventos presentan ajustes posteriores en su magnitud, profundidad o localización. El número de registros que aparece en el mapa también depende del intervalo seleccionado y de los criterios de búsqueda. Para verificar los datos de un terremoto concreto, consulta su ficha individual en el catálogo oficial del USGS.
Sismo de magnitud 2.6 a 6 km al sur-sureste de Pāhala, Hawái
Un temblor de magnitud 2.6 fue registrado a las 4:52:07 UTC del 30 de octubre, con epicentro a 6 kilómetros al sur-sureste de Pāhala, en la isla de Hawái. El evento se localizó en las coordenadas 19.146° N y 155.459° W, a una profundidad de 30.78 kilómetros, de acuerdo con los datos del USGS.
- Fecha: 30 de octubre de 2026.
- Hora: 04:52:07 UTC.
- Magnitud: 2.6.
- Epicentro: 6 km al sur-sureste de Pāhala, Hawái.
- Coordenadas: 19.146° N, 155.459° W.
- Profundidad: 30.78 km.
- Fuente: USGS.
Sismo de magnitud 5.0 a 143 km al sur de False Pass, Alaska
Un movimiento telúrico de magnitud 5.0 fue registrado a las 8:14:32 p. m. UTC del jueves 29 de octubre, con epicentro a 143 kilómetros al sur de False Pass, Alaska. El evento se ubicó en las coordenadas 53.584° N y 163.028° W, a una profundidad de 15.60 kilómetros. El registro del USGS también indicó una intensidad instrumental estimada de III en ShakeMap.
- Fecha: 29 de octubre de 2026.
- Hora: 20:14:32 UTC.
- Magnitud: 5.0.
- Epicentro: 143 km al sur de False Pass, Alaska.
- Coordenadas: 53.584° N, 163.028° W.
- Profundidad: 15.60 km.
- Fuente: USGS.
Sismo de magnitud 2.5 a 76 km al noroeste de Arctic Village, Alaska
El décimo evento de esta relación fue un sismo de magnitud 2.5, registrado a las 7:10:34 p. m. UTC del jueves 29 de octubre. Su epicentro se ubicó a 76 kilómetros al noroeste de Arctic Village, Alaska, en las coordenadas 68.688° N y 146.594° W. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 2.70 kilómetros, de acuerdo con el catálogo del USGS.
- Fecha: 29 de octubre de 2026.
- Hora: 19:10:34 UTC.
- Magnitud: 2.5.
- Epicentro: 76 km al noroeste de Arctic Village, Alaska.
- Coordenadas: 68.688° N, 146.594° W.
- Profundidad: 2.70 km.
- Fuente: USGS.
¿Dónde consultar información oficial sobre los temblores en Estados Unidos?
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la principal institución científica encargada de monitorear y publicar información sobre los terremotos en el país. Su plataforma permite consultar los últimos movimientos registrados, magnitudes, epicentros, profundidades y mapas de actividad sísmica.
Estas son las principales fuentes oficiales:
- USGS – Earthquake Hazards Program: reportes de los últimos terremotos y catálogo sísmico.
- Ready.gov – Earthquakes: recomendaciones de preparación y seguridad.
- CDC – Earthquakes: medidas de prevención antes, durante y después de un sismo.
- ShakeAlert: información sobre el sistema de alerta temprana.
- NOAA – Tsunami Warning Centers: avisos y amenazas de tsunami.
¿Qué debe incluir una mochila de emergencia para terremotos?
Las autoridades estadounidenses recomiendan preparar un kit de emergencia que permita cubrir las necesidades básicas durante una interrupción de servicios o una evacuación.
Entre los elementos esenciales se encuentran:
- Agua potable y alimentos no perecederos.
- Linterna y baterías de repuesto.
- Radio portátil.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Copias de documentos importantes.
- Dinero en efectivo.
- Artículos de higiene personal.
- Cargador portátil para teléfonos celulares.
- Ropa de abrigo y una manta.
- Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.
Es recomendable adaptar el contenido a las necesidades de cada integrante de la familia, incluidos niños, adultos mayores y mascotas.
¿Qué debo hacer después de un terremoto en Estados Unidos?
Después del movimiento, comprueba si existen personas heridas, daños estructurales, fugas de gas o cables eléctricos expuestos. No ingreses a edificios que presenten daños y prepárate para posibles réplicas.
También se recomienda:
- Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.
- Evitar utilizar los teléfonos para llamadas que no sean de emergencia.
- No encender fósforos ni interruptores si sospechas que existe una fuga de gas.
- Seguir las instrucciones de las autoridades locales.
- Si estás cerca de la costa y existe una amenaza de tsunami, evacuar hacia zonas elevadas o alejadas del litoral.
¿Qué debo hacer cuando comienza un temblor en Estados Unidos?
Las autoridades recomiendan aplicar la medida conocida como Drop, Cover and Hold On (agacharse, cubrirse y sujetarse). Esta acción busca reducir el riesgo de lesiones durante el movimiento.
Las principales recomendaciones son:
- Agáchate: baja al suelo antes de perder el equilibrio.
- Cúbrete: protege la cabeza y el cuello debajo de una mesa resistente.
- Sujétate: permanece debajo del mueble hasta que termine el movimiento.
- Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- No utilices ascensores.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos.
- Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo.
Temblor de magnitud 2.7 a 55 km al este de Pedro Bay, Alaska
Un movimiento telúrico de magnitud 2.7 fue reportado en Alaska a las 03:44:07 UTC del jueves 29 de octubre. El epicentro se localizó a 55 kilómetros al este de Pedro Bay, con una profundidad de 121.4 kilómetros. Debido a su profundidad, este evento se produjo considerablemente por debajo de la superficie terrestre, según los datos publicados por el USGS.
- Magnitud: 2.7.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 03:44:07 UTC.
- Epicentro: 55 km al este de Pedro Bay, Alaska.
- Coordenadas: 59.827° N, 153.122° O.
- Profundidad: 121.4 km.
- Fuente oficial: USGS.
Temblor de magnitud 2.7 a 2 km al noreste de Pacifica, California
Un sismo de magnitud 2.7 fue registrado a las 00:17:27 UTC del jueves 29 de octubre, a 2 kilómetros al noreste de Pacifica, California. El epicentro se localizó en las coordenadas 37.626° N y 122.468° O, a una profundidad de 6.53 kilómetros. El catálogo del USGS incluye información de intensidad sísmica reportada por usuarios, correspondiente al nivel IV de la escala de Mercalli modificada.
- Magnitud: 2.7.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 00:17:27 UTC.
- Epicentro: 2 km al noreste de Pacifica, California.
- Coordenadas: 37.626° N, 122.468° O.
- Profundidad: 6.53 km.
- Intensidad reportada: IV, según el registro del USGS.
- Fuente oficial: USGS.
Temblor de magnitud 2.6 a 12 km al suroeste de Ridgemark, California
El miércoles 28 de octubre se registró un sismo de magnitud 2.6 a 12 kilómetros al suroeste de Ridgemark, California. El movimiento ocurrió a las 23:29:42 UTC y alcanzó una profundidad de 9.15 kilómetros. El USGS situó el epicentro en las coordenadas 36.745° N y 121.469° O.
- Magnitud: 2.6.
- Fecha: miércoles 28 de octubre de 2026.
- Hora: 23:29:42 UTC.
- Epicentro: 12 km al suroeste de Ridgemark, California.
- Coordenadas: 36.745° N, 121.469° O.
- Profundidad: 9.15 km.
- Fuente oficial: USGS.
¿Cómo puedo reportar un temblor que sentí en Estados Unidos?
El USGS cuenta con la herramienta Did You Feel It?, que permite informar si sentiste un terremoto y describir sus efectos. Las respuestas ayudan a elaborar mapas de intensidad y a conocer cómo se percibió el movimiento en diferentes localidades.
¿Puede producirse un tsunami después de un terremoto en Estados Unidos?
Sí. Un terremoto submarino puede generar un tsunami si desplaza una cantidad importante de agua, especialmente cuando provoca una deformación del fondo oceánico. Las costas de Alaska, Hawái y el Pacífico estadounidense están expuestas a este peligro. Si te encuentras en la costa y el sismo es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, desplázate inmediatamente hacia terrenos elevados y sigue las indicaciones de las autoridades.
¿Qué es ShakeAlert y en qué estados funciona?
ShakeAlert es un sistema de alerta temprana desarrollado para detectar terremotos significativos y enviar avisos cuando se espera que llegue una sacudida fuerte. Su cobertura se concentra en California, Oregón y Washington. El sistema puede proporcionar unos segundos de aviso antes de que se sienta el movimiento intenso, pero no predice los terremotos ni garantiza que todas las personas reciban una alerta antes de la sacudida.
¿Qué estados de Estados Unidos registran mayor actividad sísmica?
Alaska, California, Hawái, Oregón y Washington presentan una importante amenaza sísmica. También existen zonas de riesgo en otros estados, incluidos sectores del centro y este del país. La actividad sísmica no se limita a la costa del Pacífico: el territorio estadounidense tiene diversas fallas y regiones con antecedentes de terremotos.
¿Qué debo hacer durante un temblor en Estados Unidos?
La recomendación general es agacharse, cubrirse y sujetarse (Drop, Cover and Hold On). Ponte de rodillas, protege la cabeza y el cuello debajo de una mesa resistente y sujétate hasta que termine el movimiento. Si no tienes una mesa cerca, cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos y aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Si estás en el exterior, busca un espacio abierto lejos de edificios, postes y cables eléctricos.
Sismo de magnitud 2.7 al suroeste de Ridgemark, California — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.7 fue registrado el jueves 29 de octubre de 2026 a 12 kilómetros al suroeste de Ridgemark, California, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El evento ocurrió a las 12:38:05 UTC y tuvo una profundidad de 8,85 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 36.741° de latitud norte y 121.465° de longitud oeste.
- Magnitud: 2.7
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 12:38:05 UTC
- Epicentro: 12 km al suroeste de Ridgemark, California
- Coordenadas: 36.741° N, 121.465° O
- Profundidad: 8,85 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 2.6 al oeste-noroeste de Madera, California — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.6 se registró a las 12:14:04 UTC del jueves 29 de octubre de 2026, a 5 kilómetros al oeste-noroeste de Madera, California. El USGS informó que el evento tuvo una profundidad de 11,99 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron 36.985° de latitud norte y 120.110° de longitud oeste.
- Magnitud: 2.6
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 12:14:04 UTC
- Epicentro: 5 km al oeste-noroeste de Madera, California
- Coordenadas: 36.985° N, 120.110° O
- Profundidad: 11,99 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 2.7 al norte-noroeste de Saint Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.7 fue localizado a 23 kilómetros al norte-noroeste de Saint Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el jueves 29 de octubre de 2026. De acuerdo con el USGS, el movimiento ocurrió a las 10:19:13 UTC y alcanzó una profundidad de 12,6 kilómetros. El epicentro se situó en las coordenadas 17.913° de latitud norte y 64.864° de longitud oeste.
- Magnitud: 2.7
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 10:19:13 UTC
- Epicentro: 23 km al norte-noroeste de Saint Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos
- Coordenadas: 17.913° N, 64.864° O
- Profundidad: 12,6 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 4.8 al sur-suroeste de Merizo Village, Guam — 29 de octubre de 2026
Un terremoto de magnitud 4.8 se registró a las 02:18:21 UTC del jueves 29 de octubre de 2026, a 36 kilómetros al sur-suroeste de Merizo Village, en Guam, territorio estadounidense del Pacífico. El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el evento a una profundidad de 70,24 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron 12.948° de latitud norte y 144.582° de longitud este. El reporte del organismo incluye registros ciudadanos que alcanzaron una intensidad máxima reportada de IV en la escala de Mercalli modificada.
- Magnitud: 4.8
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 02:18:21 UTC
- Epicentro: 36 km al sur-suroeste de Merizo Village, Guam
- Coordenadas: 12.948° N, 144.582° E
- Profundidad: 70,24 km
- Intensidad reportada: IV en la escala de Mercalli modificada
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 2.7 al este de Pedro Bay, Alaska — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.7 fue registrado a 55 kilómetros al este de Pedro Bay, Alaska, durante la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026. El evento ocurrió a las 03:44:07 UTC y tuvo una profundidad de 121,4 kilómetros, según el USGS. Su epicentro fue localizado en las coordenadas 59.827° de latitud norte y 153.122° de longitud oeste.
- Magnitud: 2.7
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 03:44:07 UTC
- Epicentro: 55 km al este de Pedro Bay, Alaska
- Coordenadas: 59.827° N, 153.122° O
- Profundidad: 121,4 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 2.7 al noreste de Pacifica, California — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.7 se registró a las 00:17:27 UTC del jueves 29 de octubre de 2026, a 2 kilómetros al noreste de Pacifica, California. El USGS determinó una profundidad de 6,53 kilómetros y ubicó el epicentro en las coordenadas 37.626° de latitud norte y 122.468° de longitud oeste. El catálogo también contiene reportes ciudadanos de percepción del temblor, con una intensidad máxima reportada de IV en la escala de Mercalli modificada.
- Magnitud: 2.7
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 00:17:27 UTC
- Epicentro: 2 km al noreste de Pacifica, California
- Coordenadas: 37.626° N, 122.468° O
- Profundidad: 6,53 km
- Intensidad reportada: IV en la escala de Mercalli modificada
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 2.6 al suroeste de Ridgemark, California — 28 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.6 fue localizado a 12 kilómetros al suroeste de Ridgemark, California, el miércoles 28 de octubre de 2026. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurrió a las 23:29:42 UTC y tuvo una profundidad de 9,15 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron 36.745° de latitud norte y 121.469° de longitud oeste.
- Magnitud: 2.6
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, 23:29:42 UTC
- Epicentro: 12 km al suroeste de Ridgemark, California
- Coordenadas: 36.745° N, 121.469° O
- Profundidad: 9,15 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 3.0 al oeste de Happy Valley, Alaska — 28 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 3.0 fue registrado a 66 kilómetros al oeste de Happy Valley, Alaska, el miércoles 28 de octubre de 2026. El evento ocurrió a las 22:42:11 UTC y alcanzó una profundidad de 125,4 kilómetros, de acuerdo con el USGS. El epicentro se localizó en las coordenadas 60.038° de latitud norte y 152.905° de longitud oeste.
- Magnitud: 3.0
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, 22:42:11 UTC
- Epicentro: 66 km al oeste de Happy Valley, Alaska
- Coordenadas: 60.038° N, 152.905° O
- Profundidad: 125,4 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 3.7 al sureste de Whites City, Nuevo México — 28 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 se registró a 55 kilómetros al sureste de Whites City, Nuevo México, el miércoles 28 de octubre de 2026. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el evento ocurrió a las 21:27:20 UTC y tuvo una profundidad de 6,1 kilómetros. El reporte incluyó una intensidad máxima estimada de IV en ShakeMap y reportes ciudadanos que alcanzaron una intensidad de III en la escala de Mercalli modificada.
- Magnitud: 3.7
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, 21:27:20 UTC
- Epicentro: 55 km al sureste de Whites City, Nuevo México
- Coordenadas: 31.693° N, 104.237° O
- Profundidad: 6,1 km
- Intensidad estimada: IV en ShakeMap
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 2.9 al sur de Unalaska, Alaska — 28 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.9 fue registrado a 157 kilómetros al sur de Unalaska, Alaska, el miércoles 28 de octubre de 2026. El USGS informó que el evento ocurrió a las 13:54:15 UTC y tuvo una profundidad de 3,5 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron 52.457° de latitud norte y 166.594° de longitud oeste.
- Magnitud: 2.9
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, 13:54:15 UTC
- Epicentro: 157 km al sur de Unalaska, Alaska
- Coordenadas: 52.457° N, 166.594° O
- Profundidad: 3,5 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 2.7 cerca de Pedro Bay, Alaska — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.7 se registró el jueves 29 de octubre de 2026 a 55 kilómetros al este de Pedro Bay, en Alaska, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió a las 03:44:07 UTC y tuvo una profundidad de 121,4 kilómetros. Sus coordenadas geográficas fueron 59.827° de latitud norte y 153.122° de longitud oeste.
- Magnitud: 2.7
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, a las 03:44:07 UTC
- Epicentro: 55 km al este de Pedro Bay, Alaska
- Coordenadas: 59.827° N, 153.122° O
- Profundidad: 121,4 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 4.8 al sur-suroeste de Merizo Village, Guam — 29 de octubre de 2026
Un terremoto de magnitud 4.8 se produjo el jueves 29 de octubre de 2026 en el océano Pacífico, a 36 kilómetros al sur-suroeste de Merizo Village, en Guam, territorio estadounidense. El USGS situó el evento a las 02:18:21 UTC y determinó una profundidad de 70,24 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron 12.9476° de latitud norte y 144.5819° de longitud este.
- Magnitud: 4.8
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, a las 02:18:21 UTC
- Epicentro: 36 km al sur-suroeste de Merizo Village, Guam
- Coordenadas: 12.9476° N, 144.5819° E
- Profundidad: 70,24 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
Sismo de magnitud 2.7 cerca de Pacifica, California — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.7 fue localizado a 2 kilómetros al noreste de Pacifica, California, durante la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026. Según el USGS, el evento ocurrió a las 00:17:27 UTC, con una profundidad de 6,53 kilómetros. El organismo también registró reportes ciudadanos de percepción del temblor, con una intensidad máxima reportada de IV en la escala de Mercalli modificada.
- Magnitud: 2.7
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, a las 00:17:27 UTC
- Epicentro: 2 km al noreste de Pacifica, California
- Coordenadas: 37.6258° N, 122.4685° O
- Profundidad: 6,53 km
- Fuente: USGS — reporte del sismo
El reporte de los últimos sismos en Estados Unidos de este jueves 29 de octubre de 2026 permite consultar los movimientos telúricos registrados en el país, con información sobre la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada evento, de acuerdo con los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La actividad sísmica puede presentarse en distintas zonas, especialmente en California, Alaska, Hawái y otras regiones con fallas geológicas activas, por lo que el seguimiento de los temblores de hoy resulta relevante para conocer dónde ocurrió el último terremoto, qué áreas reportaron movimientos y cuáles fueron las características de cada sismo. Los reportes oficiales del USGS se actualizan conforme se reciben y analizan los datos de monitoreo, y permiten revisar los últimos terremotos en Estados Unidos sin confundir la magnitud registrada con la intensidad percibida por la población.
Aunque las redes de vigilancia permiten detectar y analizar los terremotos con mayor precisión, la ciencia no puede determinar de antemano la fecha, el lugar y la magnitud exactos de un futuro sismo. Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y conocer las medidas de protección recomendadas por las autoridades son acciones fundamentales para reducir la exposición al riesgo.
¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?
Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.
Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos
¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?
La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.
¿Qué es el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.
¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?
El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.
¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?
La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.
Sismo de magnitud 3.1 a 3 km al noroeste de Little America, Wyoming
Un movimiento telúrico de magnitud 3.1 fue registrado a las 7:32:24 UTC del 30 de octubre, con epicentro a 3 kilómetros al noroeste de Little America, en Wyoming. El evento se ubicó en las coordenadas 41.573° N y 109.886° W. El catálogo del USGS reportó una profundidad de -3.37 kilómetros, valor que se conserva tal como aparece en el registro oficial.