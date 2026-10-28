Estados Unidos registra actividad sísmica en distintas regiones, desde las fallas geológicas de California hasta las zonas de subducción de Alaska y las áreas volcánicas de Hawái. Este miércoles 28 de octubre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ofrece acceso a los reportes de los últimos terremotos detectados en el país, con datos sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación de cada evento.
California, Alaska y Hawái figuran entre las regiones donde la actividad sísmica está relacionada con procesos geológicos específicos. En California, los terremotos se asocian, en muchos casos, al movimiento de la corteza terrestre a lo largo de fallas activas. En Alaska, una parte importante de la sismicidad responde a la subducción de placas tectónicas, mientras que en Hawái algunos movimientos están vinculados a la actividad volcánica. Sin embargo, los sismos también pueden producirse en otras zonas del territorio estadounidense.
Los informes del USGS incluyen parámetros que permiten conocer las características de cada terremoto. La magnitud mide el tamaño del evento a partir de los registros sísmicos; la profundidad focal indica a qué distancia bajo la superficie se originó, y el epicentro identifica el punto de la superficie situado directamente sobre el foco. Aunque estos datos ayudan a describir un movimiento sísmico, sus efectos también dependen de factores como la distancia a las poblaciones, las condiciones del suelo y la resistencia de las edificaciones.
Últimos sismos reportados por el USGS en Estados Unidos hoy, miércoles 28 de octubre
El catálogo del USGS reúne los registros sísmicos detectados por las redes de vigilancia y permite localizar los temblores en un mapa interactivo. Para consultar los últimos sismos en Estados Unidos hoy, miércoles 28 de octubre, puedes acceder al mapa oficial de terremotos del USGS, donde encontrarás información sobre los eventos recientes y podrás filtrar los resultados por intervalo de tiempo, magnitud y ubicación geográfica.
Temblor en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.3
El USGS informó de un sismo de magnitud 3.3 a 56 kilómetros al norte de Cruz Bay, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El evento ocurrió a las 13:34:33 UTC y tuvo una profundidad de 14.08 kilómetros. El epicentro se situó en las coordenadas 18.8435° de latitud norte y -64.784° de longitud.
- Magnitud: 3.3
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, 13:34:33 UTC.
- Epicentro: 56 km al norte de Cruz Bay, Islas Vírgenes de Estados Unidos.
- Coordenadas: 18.8435°, -64.784°.
- Profundidad: 14.08 km.
- Fuente: USGS.
Temblor en Hawái
- Epicentro: 24 km al ONO del volcán, Hawái
- Magnitud: 2.9
- Hora: 18:17:36 (UTC-05:00)
- Ubicación: 19.489°N 155.458°O
- Profundidad: -0,6 km
- Fuente: USGS
Temblor en Alaska
- Epicentro: 16 km al este de Susitna Norte, Alaska
- Magnitud: 3.7
- Ubicación: 62,156°N 149,535°O
- Profundidad: 14,5 km
- Fuente: USGS
Temblor en Texas
- Epicentro: 13 km al este de Pearsall, Texas
- Magnitud: 2.5
- Hora: 06:46:27 (UTC-05:00)
- Ubicación: 28.898°N 98.959°O
- Profundidad: 9,6 kilómetros
- Fuente: USGS
Temblor en las Islas Vírgenes de Estados Unidos hoy, 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.8
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 2.8 a 64 kilómetros al norte-noreste de Cruz Bay, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el martes 27 de octubre de 2026 a las 09:14:54 UTC, equivalentes a las 5:14:54 a. m. en la hora local del territorio (AST). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35.73 kilómetros y se localizó en las coordenadas 18.8815° de latitud norte y 64.5878° de longitud oeste. Estos parámetros permiten ubicar el epicentro y caracterizar la profundidad del evento, aunque no bastan por sí solos para determinar si fue percibido por la población o si provocó daños.
- Magnitud: 2.8.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, a las 5:14:54 a. m. (AST).
- Epicentro: 64 km al norte-noreste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de Estados Unidos.
- Coordenadas: 18.8815° N, 64.5878° O.
- Profundidad: 35.73 km.
- Fuente: USGS, reporte del sismo.
Temblor en Puerto Rico hoy, 26 de octubre de 2026: sismo de magnitud 3.0
Un sismo de magnitud 3.0 fue registrado a 49 kilómetros al norte de Suárez, Puerto Rico, el lunes 26 de octubre de 2026 a las 03:16:33 UTC, equivalentes a las 11:16:33 p. m. del lunes en la hora local de Puerto Rico (AST). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 36.24 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 18.8712° de latitud norte y 65.7982° de longitud oeste. Estos datos permiten precisar la localización y la profundidad del evento, aunque no son suficientes para determinar si hubo percepción del movimiento o afectaciones en la isla.
- Magnitud: 3.0.
- Fecha y hora: 26 de octubre de 2026, a las 11:16:33 p. m. (AST).
- Epicentro: 49 km al norte de Suárez, Puerto Rico.
- Coordenadas: 18.8712° N, 65.7982° O.
- Profundidad: 36.24 km.
- Fuente: USGS, reporte del sismo.
Temblor en Texas hoy, 26 de octubre de 2026: sismo de magnitud 3.0
El USGS informó de un sismo de magnitud 3.0 a 44 kilómetros al sur-suroeste de Terlingua, Texas, el lunes 26 de octubre de 2026 a las 20:47:33 UTC, equivalentes a las 3:47:33 p. m. en la hora local del estado (CDT). El movimiento tuvo una profundidad de 8.21 kilómetros y se localizó en las coordenadas 28.9437° de latitud norte y 103.7821° de longitud oeste. La profundidad indica que el foco sísmico se encontraba relativamente cerca de la superficie; aun así, para establecer si el evento fue sentido o produjo daños se necesitarían reportes adicionales, más allá de los parámetros básicos del registro.
- Magnitud: 3.0.
- Fecha y hora: 26 de octubre de 2026, a las 3:47:33 p. m. (CDT).
- Epicentro: 44 km al sur-suroeste de Terlingua, Texas.
- Coordenadas: 28.9437° N, 103.7821° O.
- Profundidad: 8.21 km.
- Fuente: USGS, reporte del sismo.
Temblor en Alaska hoy, 26 de octubre de 2026: sismo de magnitud 3.3
Alaska registró un movimiento telúrico de magnitud 3.3 a 272 kilómetros al sureste de Chiniak, el lunes 26 de octubre de 2026 a las 20:10:52 UTC, equivalentes a las 12:10:52 p. m. en la hora local de Alaska (AKDT). Según el USGS, el evento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y sus coordenadas fueron 56.0636° de latitud norte y 148.8246° de longitud oeste. La ubicación del epicentro, a cientos de kilómetros de Chiniak, permite situar el evento en el sector marítimo al sureste de esa localidad. No obstante, la magnitud y la profundidad no confirman por sí solas efectos en la población o daños materiales.
- Magnitud: 3.3.
- Fecha y hora: 26 de octubre de 2026, a las 12:10:52 p. m. (AKDT).
- Epicentro: 272 km al sureste de Chiniak, Alaska.
- Coordenadas: 56.0636° N, 148.8246° O.
- Profundidad: 10 km.
- Fuente: USGS, reporte del sismo.
Temblor en Nuevo México hoy, 26 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.6
Un temblor de magnitud 2.6 fue localizado a 37 kilómetros al este-sureste de Malaga, Nuevo México, el lunes 26 de octubre de 2026 a las 19:38:04 UTC, equivalentes a las 1:38:04 p. m. en la hora local del estado (MDT). El registro del USGS indica que el movimiento ocurrió a una profundidad de 7.93 kilómetros, con coordenadas de 32.073° de latitud norte y 103.720° de longitud oeste. Estos parámetros permiten describir la ubicación y la profundidad del foco sísmico, aunque no bastan para establecer si el temblor fue perceptible o provocó afectaciones en la zona.
- Magnitud: 2.6.
- Fecha y hora: 26 de octubre de 2026, a las 1:38:04 p. m. (MDT).
- Epicentro: 37 km al este-sureste de Malaga, Nuevo México.
- Coordenadas: 32.073° N, 103.720° O.
- Profundidad: 7.93 km.
- Fuente: USGS, reporte del sismo.
Temblor en Alaska hoy, 26 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.8
El USGS registró un sismo de magnitud 2.8 a 88 kilómetros al este-noreste de McCarthy, Alaska, el lunes 26 de octubre de 2026 a las 14:02:54 UTC, equivalentes a las 6:02:54 a. m. en la hora local de Alaska (AKDT). El evento se produjo a una profundidad de 5 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 61.636° de latitud norte y 141.316° de longitud oeste. La profundidad sitúa el foco sísmico cerca de la superficie en comparación con otros eventos más profundos, pero este dato no permite concluir por sí solo que haya ocasionado daños o que fuera percibido por los habitantes de la región.
- Magnitud: 2.8.
- Fecha y hora: 26 de octubre de 2026, a las 6:02:54 a. m. (AKDT).
- Epicentro: 88 km al este-noreste de McCarthy, Alaska.
- Coordenadas: 61.636° N, 141.316° O.
- Profundidad: 5 km.
- Fuente: USGS, reporte del sismo.
Temblor en California hoy, 26 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.5
Un sismo de magnitud 2.5 fue registrado a 4 kilómetros al sureste de Aromas, California, el lunes 26 de octubre de 2026 a las 13:10:33 UTC, equivalentes a las 6:10:33 a. m. en la hora local del estado (PDT). El USGS calculó una profundidad de 4.83 kilómetros y situó el epicentro en las coordenadas 36.8627° de latitud norte y 121.6050° de longitud oeste. La ficha del evento incluye reportes de percepción con una intensidad máxima informada de III en la escala de Mercalli modificada, un indicador de los efectos observados o comunicados por personas y no una medida de magnitud. Este dato complementa los parámetros instrumentales del sismo y puede consultarse en el reporte oficial.
- Magnitud: 2.5.
- Fecha y hora: 26 de octubre de 2026, a las 6:10:33 a. m. (PDT).
- Epicentro: 4 km al sureste de Aromas, California.
- Coordenadas: 36.8627° N, 121.6050° O.
- Profundidad: 4.83 km.
- Fuente: USGS, reporte del sismo.
Temblor de magnitud 3.0 al sur de Terlingua, Texas, hoy 27 de octubre
El USGS reportó un sismo de magnitud 3.0 a 44 kilómetros al sur-suroeste de Terlingua, Texas. El movimiento ocurrió el lunes 26 de octubre a las 3:47:33 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 8.21 kilómetros. Aunque el reporte consultado está actualizado durante la madrugada del martes 27 de octubre en UTC, la hora del evento en Texas corresponde a la tarde del día anterior.
- Fecha local: lunes 26 de octubre de 2026.
- Hora local: 3:47:33 p. m. (hora de la región).
- Magnitud: 3.0.
- Ubicación: 44 km al sur-suroeste de Terlingua, Texas.
- Profundidad: 8.21 km.
- Coordenadas: 28.944° N, 103.782° O.
- Fuente: USGS.
Temblor de magnitud 2.6 al sur de Whites City, Nuevo México
El USGS también registró un sismo de magnitud 2.6 a 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. El evento ocurrió el lunes 26 de octubre a las 5:09:03 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 6.46 kilómetros.
- Fecha local: lunes 26 de octubre de 2026.
- Hora local: 5:09:03 a. m. (hora de la región).
- Magnitud: 2.6.
- Ubicación: 58 km al sur de Whites City, Nuevo México.
- Profundidad: 6.46 km.
- Coordenadas: 31.652° N, 104.396° O.
- Fuente: USGS.
Temblor de magnitud 2.8 al este-noreste de McCarthy, Alaska
Un sismo de magnitud 2.8 fue localizado a 88 kilómetros al este-noreste de McCarthy, Alaska. Según el USGS, el movimiento ocurrió el lunes 26 de octubre a las 6:02:54 a. m., hora local, y se registró a una profundidad de 5 kilómetros.
- Fecha local: lunes 26 de octubre de 2026.
- Hora local: 6:02:54 a. m. (hora de Alaska).
- Magnitud: 2.8.
- Ubicación: 88 km al este-noreste de McCarthy, Alaska.
- Profundidad: 5.0 km.
- Coordenadas: 61.636° N, 141.316° O.
- Fuente: USGS.
Temblor de magnitud 3.3 al sureste de Chiniak, Alaska
El reporte sísmico del USGS incluye un movimiento de magnitud 3.3 a 272 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska. El evento se registró el lunes 26 de octubre a las 12:10:52 p. m., hora de Alaska, con una profundidad de 10 kilómetros.
- Fecha local: lunes 26 de octubre de 2026.
- Hora local: 12:10:52 p. m. (hora de Alaska).
- Magnitud: 3.3.
- Ubicación: 272 km al sureste de Chiniak, Alaska.
- Profundidad: 10.0 km.
- Coordenadas: 56.064° N, 148.825° O.
- Fuente: USGS.
Temblor de magnitud 4.6 al sureste de Akutan, Alaska
Entre los eventos del reporte también aparece un sismo de magnitud 4.6, localizado a 81 kilómetros al sureste de Akutan, Alaska. El USGS registró el movimiento el lunes 26 de octubre a las 3:38:06 a. m., hora de Alaska, con una profundidad de 35 kilómetros.
- Fecha local: lunes 26 de octubre de 2026.
- Hora local: 3:38:06 a. m. (hora de Alaska).
- Magnitud: 4.6.
- Ubicación: 81 km al sureste de Akutan, Alaska.
- Profundidad: 35.0 km.
- Coordenadas: 53.507° N, 165.124° O.
- Fuente: USGS.
Temblor de magnitud 2.5 al sureste de Aromas, California
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó de un sismo de magnitud 2.5 a 4 kilómetros al sureste de Aromas, California. El movimiento ocurrió el lunes 26 de octubre a las 6:10:33 a. m., hora del Pacífico, y tuvo una profundidad aproximada de 4.83 kilómetros.
- Fecha local: lunes 26 de octubre de 2026.
- Hora local: 6:10:33 a. m. (hora del Pacífico).
- Magnitud: 2.5.
- Ubicación: 4 km al sureste de Aromas, California.
- Profundidad: 4.83 km.
- Coordenadas: 36.863° N, 121.605° O.
- Fuente: USGS.
Este domingo 25 de octubre, sigue en tiempo real los últimos temblores en Estados Unidos a través de los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Consulta dónde y cuándo se registran los terremotos en California, Alaska, Hawái, Texas y otras regiones del país, así como la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada movimiento sísmico. En este reporte encontrarás información actualizada sobre la actividad sísmica y los datos oficiales disponibles para conocer los sismos más recientes y sus características.
Los primeros resultados pueden revisarse a medida que llegan nuevas observaciones y se perfeccionan los cálculos. Por ello, la magnitud, la localización y la profundidad publicadas inicialmente pueden experimentar modificaciones. Además, el número de terremotos visibles depende del periodo y de los filtros seleccionados en el mapa. Para comprobar los detalles de un movimiento concreto, conviene consultar su ficha individual en el catálogo oficial.
Aunque las redes de vigilancia permiten detectar y analizar los terremotos con mayor precisión, la ciencia no puede determinar de antemano la fecha, el lugar y la magnitud exactos de un futuro sismo. Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y conocer las medidas de protección recomendadas por las autoridades son acciones fundamentales para reducir la exposición al riesgo.
¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?
Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.
Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos
¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?
La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.
¿Qué es el USGS?
El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.
¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?
El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.
¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?
La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.
Temblor en Esperanza, Puerto Rico, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 2.5
El USGS reportó un sismo de magnitud 2.5 a 10 kilómetros al este-sureste de Esperanza, Puerto Rico. El evento se produjo a las 15:19:25 UTC y alcanzó una profundidad de 33.8 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron 18.0702° de latitud norte y -65.3725° de longitud.