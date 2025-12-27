El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), registró un movimiento sísmico el día 27 de diciembre de 2025 a las 21:51:48 hora local. De acuerdo con el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0829, el evento alcanzó una magnitud de 6.0 y tuvo una profundidad de 52 km, características que corresponden a un sismo de origen tectónico asociado al proceso de subducción en la costa peruana.

El epicentro del sismo se localizó a una latitud de −9.09−9.09 y una longitud de −79.19−79.19, con referencia a 67 km al oeste de la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash. Esta ubicación sitúa el evento en el sector marino frente al litoral ancashino, zona donde se concentra una importante actividad sísmica por el contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

En cuanto a los efectos en superficie, el sismo alcanzó una intensidad máxima de V en la escala de Mercalli Modificada en la ciudad de Chimbote. Esta intensidad describe un movimiento moderado, perceptible por la población, capaz de producir el desplazamiento de objetos pequeños, vibración de ventanas y puertas, así como una sensación de sacudida claramente reconocible por las personas en interiores y exteriores.

El IGP recuerda a la población la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades de Defensa Civil ante la ocurrencia de sismos de esta magnitud. Asimismo, se exhorta a continuar con la implementación de medidas de prevención, participar en simulacros y verificar el estado de las viviendas y edificaciones, a fin de reducir la vulnerabilidad y estar mejor preparados frente a futuros eventos sísmicos.

Último sismo de 6.0 de magnitud en Perú: datos del IGP

Tipo de documento: Reporte Sísmico

Código: IGP/CENSIS/RS 2025-0829

Institución: Instituto Geofísico del Perú (IGP) / CENSIS

Fecha (hora local): 27/12/2025

Hora (hora local): 21:51:48

Magnitud: 6.0

Profundidad: 52 km

Latitud: −9.09−9.09

Longitud: −79.19−79.19

Intensidad máxima: V en Chimbote

Referencia epicentral: 67 km al oeste de Chimbote

Provincia: Santa

Región: Áncash

FAQ: Preguntas frecuentes del sismo de 6.0 en Perú

¿A qué hora ocurrió el sismo registrado en el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0829?

El sismo ocurrió el 27 de diciembre de 2025 a las 21:51:48 hora local, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0829 emitido por el Centro Sismológico Nacional del IGP.​

¿Cuál fue la magnitud del sismo y qué significa una magnitud 6.0?

La magnitud del sismo fue 6.0. En general, un sismo de magnitud alrededor de 6 se considera de moderado a fuerte, capaz de causar daños en estructuras vulnerables cerca del epicentro, aunque el impacto real depende de la profundidad, la distancia y las condiciones del terreno.​

¿Qué profundidad tuvo el sismo y cómo influye la profundidad en la percepción del movimiento?

El sismo tuvo una profundidad de 52 km. Los sismos intermedios (decenas de kilómetros) suelen sentirse en áreas amplias, pero su energía se atenúa más que en los sismos muy superficiales, que suelen producir sacudidas más intensas cerca del epicentro.​

¿Dónde se ubicó el epicentro del sismo (coordenadas y referencia geográfica)?

El epicentro se ubicó en las coordenadas aproximadas de latitud -9.09 y longitud -79.19, con referencia a 67 km al oeste de la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, en la zona marina frente a la costa norte central del Perú.​

¿Qué significa que la intensidad haya sido V en Chimbote?

Una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada indica un movimiento “poco fuerte” o “fuerte” para la población: es sentido por casi todas las personas, incluso en el exterior, se mueven objetos inestables, se percibe oscilación de líquidos y pueden vibrar puertas y ventanas, aunque normalmente no se observan daños estructurales significativos.​

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad en un reporte sísmico?

La magnitud mide la energía liberada por el sismo en su fuente, mediante instrumentos, y es un valor único para cada evento. La intensidad, en cambio, describe los efectos del sismo en diferentes lugares (percepción de la gente y daños observados) y puede variar de una zona a otra para el mismo evento.​

¿Por qué se producen sismos en la zona cercana a Chimbote y la costa de Áncash?

Los sismos en esta zona se asocian principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana frente a la costa peruana. Esta interacción de placas genera acumulación y liberación de esfuerzos en la corteza, produciendo frecuentes eventos sísmicos a lo largo del litoral.​

¿Qué entidad en el Perú se encarga de registrar y reportar los sismos?

En el Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), es la entidad oficial encargada de monitorear la actividad sísmica y emitir reportes, boletines e informes de los sismos que ocurren en el país.​

¿Qué debo hacer durante y después de un sismo de magnitud similar a este evento?

Durante un sismo se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, protegerse debajo de una mesa resistente o junto a columnas, y no usar ascensores. Después del sismo es importante verificar posibles daños, cortar el suministro de gas y electricidad si es necesario, seguir las indicaciones de Defensa Civil y mantenerse informado por canales oficiales.​

¿Dónde puedo consultar reportes oficiales de sismos en tiempo real?

Los reportes oficiales de sismos pueden consultarse en la plataforma “Último Sismo” y en la sección de sismos reportados del IGP/CENSIS, así como a través de los canales oficiales del IGP en la plataforma del Estado peruano y sus redes sociales.​