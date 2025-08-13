Los padres tienen miedo de que sean arrestados por ICE al momento de dejar a sus hijos en las escuelas. (Crédito: Freepik)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Las de Estados Unidos han tenido un profundo impacto psicológico en los inmigrantes que residen en este país. El temor a ser arrestados ha ocasionado que eviten salir a las calles. Esta situación, a su vez, provocó que muchos padres de familia de Los Ángeles tomen la decisión de educar a sus hijos desde la seguridad de sus hogares.

Les genera pavor tan solo imaginar que, al dejar a sus hijos en sus respectivas escuelas, . De esa manera, serían separados de sus familias y enfrenten una posible deportación.

Esto ocasionaría que las escuelas situadas en este distrito estén sin presencia de escolares. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
A pesar de este temor, emerge una pequeña luz de esperanza. Lester García, representante del Distrito Unificado de Los Ángeles, ha implementado protocolos de protección específicos para estos estudiantes cuando asistan a las escuelas.

“Ante la incertidumbre y el temor que existe en nuestra comunidad, nosotros estaremos ahí apuntados y asegurando que nuestros hijos tengan acceso a un ambiente saludable, seguro y donde ellos se sientan bienvenidos”, fueron las palabras de Lester en una información emitida por Univision Noticias.

Representantes de este distrito han contactado a más de 10,000 padres de familia para ofrecerles una guía de ayuda que detalla sus derechos como inmigrantes y cómo actuar ante una redada por parte de ICE. Además, aseguró la disponibilidad de personal capacitado para el cuidado de los menores y la existencia de transporte público para su traslado.

Pese a estos puntos planteados, los padres de familia tendrán que analizarlos exhaustivamente y decidir si aceptarán la petición de este distrito. No querrán asumir el riesgo que conllevaría a una separación indefinida.

Lester García contó que se aplicarán protocolos de seguridad cuando los escolares asistan a sus escuelas. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
Habían detenido a un niño de 15 años discapacitado

El temor de la familias surge ante . Aunque el menor fue liberado posteriormente, los padres no pretenden que sus hijos sean los siguientes en vivir una situación similar.

Recientemente, un menor de 15 años con discapacidades fue detenido por ICE cerca a Arleta High School. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
