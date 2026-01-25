Texas ha sido uno de los estados más impactados por la llegada de la potente tormenta invernal . Para el sábado 24 de enero, el estado de la Estrella Solitaria registró aguanieve y lluvia helada, con cierta presencia de nieve; sin embargo, este mal tiempo seguirá presente para el cierre de la presente semana. En caso de residir en alguna localidad de esta área, es importante que sepas cómo evolucionará este sistema durante las próximas horas. En los siguientes párrafos te revelaré todos los detalles sobre el pronóstico de nevadas. Presta atención.

De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News , se ha establecido una alerta de tormenta invernal y una alerta de tormenta de hielo para el presente día, ya que las autopistas se mantendrán congeladas y existe el riesgo de cortes de electricidad.

Se prevé que algunas ciudades de Texas, tales como Stephenville, Cleburne, Hamilton, Athens, Tyler, Mineola y Palestine, podrían acumular entre 0.25 a 0.75 pulgadas de hielo. Estas condiciones no son ideales para conducir por las carreteras.

Se esperan que en ciertas ciudades de Texas registren hasta 0.75 pulgadas de hielo para el cierre de la semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En zonas aledañas al Río Rojo se esperan hasta 5 pulgadas de nieve y aguanieve. A pesar de estas acumulaciones para la presente jornada, lo preocupante es el frío extremo que podrían experimentar los residentes de Texas.

Esta ambiente gélido se registró desde la noche del sábado 24 y se espera que este presente hasta el mediodía del martes 27 de enero. Es más, para este lunes se presenciará la jornada más fría con una temperatura de que no superará los 10 °F, afectando principalmente a las ciudades de Dallas, Fort Worth, Terrel, Greenville, McKinney y Mineola.

A pesar de las duras condiciones, el medio citado señaló que a mitades de la semana entrante mejorará ligeramente, con sensaciones térmicas situadas en los 20s grados. Sin embargo, es importante mantenerse abrigado en los próximos días.

El frío extremo en Texas obligará a sus habitantes en usar ropa abrigadora. (Crédito: Bryan R. Smith / AFP) / BRYAN R. SMITH

Se reportaron cortes de energía en Texas

Las intensas ráfagas de viento y la acumulación de hielo en ramas y tendido eléctrico han provocado que centenares de familias se queden sin suministro energético este fin de semana. En el condado de Tarrant, más 2,000 clientes reportaron la interrupción del servicio; mientras que en el condado de Dallas, se registraron aproximadamente 1,000 clientes afectados.

