Mientras gran parte de Estados Unidos espera nieve para Navidad , los últimos pronósticos señalan un panorama drásticamente distinto en ciertas áreas. Ocurre que se prevé un sistema de alta presión que traerá temperaturas primaverales a diversas regiones este 25 de diciembre. A continuación, te mencionaré qué estados registrarán un clima inusualmente cálido.

Según datos otorgados por Noticias Telemundo, las temperaturas se incrementarán entre la Nochebuena y Navidad del presente año en ciertos estados que conforman las regiones Oeste (división Montaña), Sur (división Centro Suroeste) y Medio Oeste (división centro Noroeste), con valores que ascenderían hasta los 79°F (26°C).

Colorado sería uno de los estados que experimentará calor en esta fecha festiva, específicamente en las ciudades de Colorado Springs y Denver, donde el mercurio ascendería a los 70°F (21°C).

Se prevén que las temperaturas en estas regiones alcancen los 79°F entre el 24 y 25 de diciembre. (Foto referencial: Freepik)

En Texas, Arizona y Oklahoma también se registrarán un ascenso en el termómetro. El medio citado mencionó que los valores térmicos en las principales ciudades de estas tres regiones ascenderían hasta los 78°F (25°C).

Para Navidad las condiciones climáticas no se modificarán en las ciudades de los estados mencionados, ya que los valores térmicos podrían superar los 70°F (21°C). Sin embargo, en Arizona y Colorado se prevén lluvias y nieve para este 25 de diciembre.

Colorado será uno de los estados que registrará calor en esta fecha festiva, aunque no se descarta presencia de nieve. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Posibilidad de Navidad Blanca en la región Oeste

En caso residas en los estados que conforman la región Oeste, específicamente en la división del Pacífico, es probable que experimentes nevadas entre Nochebuena y la mañana de Navidad, debido a un sistema de tormentas que ingresará el 24 de diciembre.

Esto quiere decir que esta área registrará fuertes lluvias y nieve entre ambas fechas de diciembre. Un punto a resaltar es que California será el estado con más actividad de precipitaciones y el mal tiempo.

