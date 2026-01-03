Los residentes de Washington D.C. están cerca de experimentar un cambio significativo en el ambiente tras el paso de frentes gélidos que marcaron en el inicio del presente 2026. De acuerdo a los reportes meteorológicos, la capital de este país dejará atrás el frío para dar inicio a valores térmicos agradables. Por consecuente, sus residentes presenciarán un clima mucho más suave. En los siguientes párrafos, te revelaré desde qué día del primer mes del 2026 se registrarán estos cambios.

Según Joseph Martínez, meteorólogo de Noticias Telemundo , el reciente cambio en el patrón de los vientos dentro de la atmósfera es el factor principal que está impulsando la recuperación de las temperaturas en la ciudad.

El especialista citado menciona que, desde diciembre del 2025, el área metropolitana de Washington estuvo recibiendo “impulsos de aire ártico” provenientes desde Canadá, lo que trajo temperaturas por debajo del promedio habitual. Esto significa que sus residentes experimentaron un clima gélido.

El área metropolitana de Washington registró temperaturas gélidas a inicios del presente año. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

A pesar de este panorama frío en los primeros días del presente año en esta área situada entre Maryland y Virginia, las temperaturas congelantes se tomarán un descanso a partir de la segunda semana de enero; es decir, entre el lunes 5 y martes 6 de enero.

“En lugar de estar recibiendo aire congelante del norte, aire más templado estará llegando desde el sur del país, trayendo temperaturas por encima de lo normal”, fueron las palabras del climatólogo Joseph Martínez.

Se prevé que, durante el martes 6 de enero, los valores térmicos en el área metropolitana de Washington asciendan hasta los 52°F y así irá incrementándose con el pasar de los días de la siguiente semana, alcanzando su punto máximo el viernes 9, con temperaturas de hasta 61°F.

Se prevén que los valores térmicos en Washington D.C. ascenderían hasta los 61°F en la segunda semana de enero. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Se descarta la presencia de nieve

Ante la mejora de los termómetros, el meteorólogo citado descarta totalmente la probabilidad de acumulaciones de nieve en la región para esta segunda semana de enero. Esto se debe que los valores se sitúan por encima de los puntos de congelación.

Si bien los residentes de Washington D.C. experimentarán un panorama climático amigable desde el lunes 5 de enero, esto no quiere decir que el frío terminó. El especialista Martínez mencionó que el clima gélido regresará a la región para la segunda mitad del presente mes.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí