Tras un inicio de año marcado por el frío intenso y las nevadas características del invierno en Illinois, los residentes de Chicago tendrán que estar preparados ante un cambio en las condiciones climáticas. Sucede que un nuevo patrón se aproxima a esta ciudad, prometiendo dejar atrás el clima gélido para dar paso a un ambiente mucho más amigable. Esto fenómeno traerá consigo un respiro para quienes transitan en esta área.
Según los reportes meteorológicos de Telemundo Chicago, la ciudad ha presentado una ligera mejora en su clima para el presente viernes 2 de enero. En horas de la tarde, sus ciudadanos presenciaron un cielo despejado, aunque el frío sigue presente.
La meteoróloga Maricela Vásquez detalló que los valores térmicos entre la tarde y noche de hoy en la ciudad de Chicago oscilaron entre los 20° y 21°F, con sensaciones térmicas que alcanzaron los 14°F. Sin embargo, el panorama climático será favorable desde el sábado 3 de diciembre.
Para dicho día, la especialista pronostica que las temperaturas llegarán hasta los 30°F y así comenzará a ascender con el transcurrir de las horas. Durante el domingo 4 de diciembre, los valores térmicos llegarían hasta los 31°F, con tiempo mayormente soleado.
El panorama climático en Chicago desde el lunes 5 de enero
Si resides en esta ciudad y estás preguntándote si las temperaturas seguirán mejorando o descenderán drásticamente, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) precisó que, el lunes 5 de enero, en esta área se esperan máximas cercanas a 40-42°F.
Esto quiere decir que los ciudadanos podrían presenciar los destellos del sol en Chicago en horas de la mañana y tarde. Es más, AccuWeather señala que las probabilidades de lluvia en dicho día son relativamente bajas.
Para Maricela Vásquez, se anticipa que la ciudad experimente un incremento térmico inusual hacia el final de la próxima semana, con temperaturas que superarán la medida habitual y podrían alcanzar hasta los 50°F.
