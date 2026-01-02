Tras un inicio de año marcado por el frío intenso y las nevadas características del invierno en Illinois, los residentes de Chicago tendrán que estar preparados ante un cambio en las condiciones climáticas. Sucede que un nuevo patrón se aproxima a esta ciudad, prometiendo dejar atrás el clima gélido para dar paso a un ambiente mucho más amigable. Esto fenómeno traerá consigo un respiro para quienes transitan en esta área.

Según los reportes meteorológicos de Telemundo Chicago , la ciudad ha presentado una ligera mejora en su clima para el presente viernes 2 de enero. En horas de la tarde, sus ciudadanos presenciaron un cielo despejado, aunque el frío sigue presente.

La meteoróloga Maricela Vásquez detalló que los valores térmicos entre la tarde y noche de hoy en la ciudad de Chicago oscilaron entre los 20° y 21°F, con sensaciones térmicas que alcanzaron los 14°F. Sin embargo, el panorama climático será favorable desde el sábado 3 de diciembre.

Según la especialista Maricela Vásquez, este viernes 2 de diciembre hubo mejoras en el clima de Chicago. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Para dicho día, la especialista pronostica que las temperaturas llegarán hasta los 30°F y así comenzará a ascender con el transcurrir de las horas. Durante el domingo 4 de diciembre, los valores térmicos llegarían hasta los 31°F, con tiempo mayormente soleado.

El panorama climático en Chicago desde el lunes 5 de enero

Si resides en esta ciudad y estás preguntándote si las temperaturas seguirán mejorando o descenderán drásticamente, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) precisó que, el lunes 5 de enero, en esta área se esperan máximas cercanas a 40-42°F.

Esto quiere decir que los ciudadanos podrían presenciar los destellos del sol en Chicago en horas de la mañana y tarde. Es más, AccuWeather señala que las probabilidades de lluvia en dicho día son relativamente bajas.

Para la próxima semana, los valores térmicos en Chicago seguirán ascendiendo. (Crédito: TravelScape / Freepik)

Para Maricela Vásquez, se anticipa que la ciudad experimente un incremento térmico inusual hacia el final de la próxima semana, con temperaturas que superarán la medida habitual y podrían alcanzar hasta los 50°F.

