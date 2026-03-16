La llegada de una intensa masa de aire caliente en Estados Unidos ha generado mucha preocupación entre los meteorólogos, ya que las temperaturas en ciertas regiones del país han alcanzando niveles que superan el promedio previsto de la temporada. Producto de este panorama climático, las autoridades estatales han activado protocolos de emergencia con el propósito de tener una buena respuesta ante el calor sofocante. En esta nota, quiero revelarte si tu ciudad se encuentra en la lista de zonas de riesgo y qué medidas de protección debes implementar para que estés protegido.

El último domingo 15 de marzo, el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que las temperaturas máximas para esta semana podrían alcanzar hasta los tres dígitos, lo que significa un fuerte impacto caluroso.

Ante el inicio anticipado de valores térmicos elevados que persistirán por varios días, la agencia alertó sobre un aumento en el riesgo de estrés por este sofocante calor. Según los pronósticos, el escenario más crítico ocurrirá este fin de semana, ya que los termómetros alcanzarán sus valores más altos.

Según el NWS, el panorama más crítico de este calor extremo ocurrirá el fin de semana, ya que los valores térmicos superarán el promedio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El fenómeno representa un peligro, ya que muchos ciudadanos que residen del país aún no se han aclimatado a estas condiciones. Por esta razón, los grupos más vulnerables son más propensos a contraer enfermedades a causa de estas elevadas temperaturas.

“Existe un alto riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor, especialmente para los niños pequeños, los ancianos, quienes no tienen aire acondicionado y quienes realizan actividades al aire libre”, se lee en un comunicado emitido por la agencia.

El NWS también advirtió que este aire muy cálido provocará un deshielo acelerado; sin embargo, lo preocupante es que este proceso causará la crecida de los ríos y una mayor velocidad en sus corrientes.

Ante esta ola de calor extremo, se recomienda beber mucha agua y evitar a realizar actividades al aire libre. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué ciudades resultarán afectadas por este calor extremo

De acuerdo al portal AccuWeather, las temperaturas más extremas se registrarán en el suroeste de EE.UU., señalando que Los Ángeles alcance los 98 °F este miércoles 18 de marzo, mientras que Phoenix logre máximas de 101 °F el mismo día y 104 °F para el jueves 19.

También se han decretado alertas por altas temperaturas en una extensa área que abarca la costa de California, así como avisos por calor extremo que impactan directamente al sur y oeste de Arizona, el sur de Nevada y la región sureste del estado californiano.

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