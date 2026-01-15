Residentes y turistas en Texas se preparan para una temporada de frío que iniciará este fin de semana por la llegada de un nuevo sistema frontal, esto tras días en los que se registraron grados en el termómetro muy por encima del promedio. Durante esta semana se activaron diversas alertas meteorológicas porque un frente frío arribó a esta parte de Estados Unidos el miércoles 14 de enero, mientras que otro lo hará este viernes 16. Además, el peligro por posibles incendios forestales sigue activo por la combinación de fuertes ráfagas de viento de hasta 56 km/h, baja humedad y vegetación seca debido a la sequía persistente en esta zona. Tomando en cuenta estos cambios en el clima, es importante conocer los pronósticos y qué medidas tomar para hacer más llevadero lo gélidas que se pondrán las mañanas, tardes y noches.

Por el momento, el norte del Estado de la Estrella se mantiene cálido, ventoso y seco, con ráfagas cercanas a los 64 km/h, pero hay probabilidades de heladas generalizadas. A esto se suma que puede ser la primera vez que las temperaturas desciendan por debajo del punto de congelación en enero. Abrigarse sigue siendo clave, sobre todo temprano y al anochecer.

El frente frío seco y ventoso aumentó la amenaza de incendios forestales en Texas. (Foto: Greenville Fire-Rescue / AP)

Temperaturas caerán por frente frío este fin de semana en Texas

“Las bajas temperaturas siguen dominando y no es para menos ya que en las últimas 24 horas tuvimos el paso de un sistema frontal y ayer (miércoles 14) las condiciones ventosas estuvieron dominando en toda la región. Algunas localidades amanecieron con temperaturas cercanas al punto de congelación. Para el fin de semana, con la llegada de un segundo sistema frontal, volveremos a caer a los 50° en San Antonio, Austin también entre el sábado 55°F y domingo 60°F, amaneciendo con temperaturas muy por debajo del punto de congelación”, explicó Gabriel Torres, jefe de meteorología de Univision 41 en San Antonio, Texas.

En sus redes sociales, también alertó a los residentes y turistas para que tengan en cuenta que “no solo el frío seguirá presente, también el polen se ha disparado, y con él las alergias estacionales están haciendo de las suyas”.

Por el momento, no se esperan lluvias, pero sí habrá nubosidad parcial. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Se avecinan heladas generalizadas en el norte de Texas

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Fort Worth pronostica una helada generalizada para la madrugada del domingo, con temperaturas que se mantendrán en cero grados o por debajo de cero durante cinco horas. Esto puede ocasionar que la temperatura baje a 29°, con una sensación térmica de 24°.

Las noches del viernes, domingo y lunes pueden registrar mínimas de -1 °C. La del sábado tendrá temperaturas gélidas en Dallas-Fort Worth. Por el momento, no se esperan lluvias, pero sí habrá nubosidad parcial.

