La tormenta invernal Gianna está causando estragos en distintos puntos del país durante este fin de semana. Por ejemplo, el estado de Nueva York está enfrentando un drástico descenso en los termómetros y fuertes ráfagas de viento que han causado preocupación entre las autoridades estatales. Estas condiciones climáticas pueden ser mortales en caso el habitante no se abrigue correctamente y no siga las recomendaciones emitidas por los especialistas. Ante el panorama invernal, es importante que sepas cuáles son las ciudades que recibirán el impacto más severo del aire ártico. Presta atención a los siguientes párrafos.

Una información del equipo meteorológico de NBC New York señaló que este fenómeno meteorológico “cubrirá la mitad oriental del país” este fin de semana. Esto significa que los habitantes experimentarán un frío extremo, fuertes vientos y, en algunas zonas, nevadas intensas.

Respecto al área triestatal, se han emitido alertas de frío hasta este sábado 31 de enero, aunque podría extenderse hasta los próximos días. En el presente día, varias ciudades han registrado valores térmicos por debajo de los cero grados, lo que significa un serio peligro para los habitantes.

Para este fin de semana, las temperaturas en Nueva York estarán por debajo del punto de congelación. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

De acuerdo a los pronósticos del medio, las áreas de Nueva York más afectadas para hoy y el domingo 1 de febrero serían Monticello (entre -18° y -16°), Poughkeepsie (entre -12° y -4°), Clinton (entre -9° y -5°) y White Plans (-10° y -9°).

Respecto al ciudad de Nueva York, la temperatura de hoy se situó en -4 °; sin embargo, para el día siguiente seguirá descendiendo ligeramente (-5 °), obligando a los neoyorquinos en tomar sus precauciones necesarias.

Recientemente, el alcalde de NYC, Zohran Mamdani, informó que, al menos, 10 ciudadanos fueron hallados sin vida en la intemperie durante esta semana. Del total de víctimas, 7 de ellas fallecieron a causa de la hipotermia por las bajas temperaturas que se están registrando.

El alcalde de NYC, Zohran Mamdani, informó sobre el deceso de personas a causa del frío extremo en el área. (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Florida espera un ambiente gélido para este fin de semana

Para este fin de semana, Florida también sentirá un gran impacto en su clima. NBC New York puntualizó que la tormenta costera trasladará el aire ártico hacia este estado y traerá valores térmicos por debajo del punto de congelación. Por ejemplo, Miami posiblemente amanezca con una temperatura de 30 °F.

